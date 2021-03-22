Зарезь гочатэ

Берло дыре тросэз тодмоосы улонзэс чутрак вошъяны кутскизы. Ужзэс кушто, корказэс вузало но… зарезь дуре улыны шонто. Капчи-а мурт шаере выжы лэзьыны?

Выжыяськыны юрттӥз выж

Ар талэсь азьло Лилия но Александр Байков кузпалъёс уло вал ай Дэри черкогуртын. Соку огзылэн но йыразы зарезь сярысь малпанъёс ӧз бергаллялэ. Ваньзэ йырин-чукин берыктӥз Крымысь выль выж.

Дэри черкогуртысь Л. Байкова кошкиз Крыме.



— Огпол Пичи Пурга ёросысь Бобья-Уча гуртын улӥсь сузэре доры куное мынӥмы, — вера нылкышно. — Ӝӧк сьӧрын пукиськомы, телевизор учкиськомы. Иворъёсын Президентлэсь Владимир Путинлэсь выль выж вылтӥ ширтэмзэ возьмато. Гочамы! Озьы гужем кӧня ке нуналлы Крыме шутэтскыны ветлӥмы. Кузпалы соку Сьӧд зарезез нырысьсэ адӟиз!

Байковъёс кыкназы но кибашлыос — небыт мунёос лэсьто. Зарезь дурын шутэтскем сяна, шудонъёссэс вузаллям. Озьы кузпалъёслэн кыкетӥ гужемзы но Крымын ортчем.

— Крымысь бертыса, кузпалы «Ютубысь» Крым сярысь видеоосты учкыны кутскиз. Ӵектӥз: ойдо, пе, отчы улыны кошкомы! Мон ӧй пумитъяськы. Мае вузаны быгатӥмы — вузамы, кылемзэ — люкылӥмы. Пунымес, коӵышмес машинае пуктӥмы но Удмуртиысь кошкимы.

Туннэ Байковъёс Курское черкогуртын уло — Судак городлэсь 22 иськемын. Крым пӧртэм: кытын ке со ӵуж-ӵуж — сутэм бервыл кадь, кытын ке — вож-вож. Курское туж шулдыр: котырак тыпыос но гурезьёс. Черкогурт бадӟым, улӥсез 1 сюрслэсь ятыр.

— Корка бырйыкумы, Дэри ёросысь юртмылы тупасьсэ юромо утчамы. Шедиз ведь! Туж кельше: бакчаям потӥсько но — азям меӵ гурезь, тыпы нюлэс усьтӥське. Творчествоен вырись адямиослы та чеберлык кужым сётэ! Ар но ӧз тырмы на кошкеммы дырысен, та инты Удмурт шаере кадь ик матын потэ ини.

Бадӟым кунысь пичи кун

Кез палъёсын вордӥськем Никита Ильин туннэ Севастопольын улэ. Зарезез нырысьсэ адӟиз 28 аресаз. Со вал ай 2019-тӥ арын Турциын. Соку ик валаз: зарезьлэн аспӧртэм кужымез вань — вӧзаз 5 минут сылӥськод но, шуг-секытъёс вуно.

Кез ёросысь Н. Ильин улэ Севастопольын.



— Ӝыны ар эскери Сочиез но Абрау-Дюрсоез, Новороссийскез но Геленджикез. Калининградэз кезьыт Балтийской зарезеныз учкыса потӥ на, — вера Никита. — Ваньзэ интыяз пуктӥз учыр — 2020-тӥ арын Ялтаын но Севастопольын уж ӵектӥзы. Кыкетӥез яразгес. Макем паймымон город вылэм! Котькуд сэрегаз шӧдӥське вордӥськем интыдэ яратон. Бадӟым кунмы пушкысь пичи кун кадь. Тол татын чагыр-чагыр, тӧло, нош гужем — ческыт: ульчаосазы инжир, виноград будэ. Улӥсез миллион котыр, но ульчаосаз котьку шыпыт.

Выль интылы егит воргорон шаплы дышиз. Мар со акклиматизация — валаса ӧз вутты. Тодмоосыз угось индылӥзы: та палан ньылонэз ӝог кырме, соин ик кезьыт ву эн юы.

Севастопольын Никита 5 толэзьзэ радиоын ужаз, котькуд нунал аслэсьтыз программазэ нуиз. Туннэ городлэн кивалтэтэзлэн пресс-службаяз тырше. Удмуртиысь кошкемез пумысен уг жаля — лымылэсь, куасэн нискыланлэсь гинэ шат мӧзмонэз поталля (та палъёсын лымы тол ӵоже 1-2 пол сяна уг усьы). Но ярам, мугор кыдатон интызы ныр улын — Ай-Петри гурезьёс, Сочиысь Красная Поляна.

— Удмурт кыллэсь мӧзмисько на, — вера Никита. — Удмурт сямен лабыртыны нокинэн, Севастопольын удмуртъёс вань ке но. Кылсярысь, одӥг семья татын 2 пекарня усьтӥз ини — перепеч пыжо. Нош Севастопольын вице-губернаторлэсь ужзэ быдэсъясе алигес юнматэмын Удмуртиын вордскем воргорон — Николай Гордюшин.

Анна кошкиз Анапае

Анапа городысь Сукко черкогуртэз кельшытӥз Ижысь Анна но Сергей Лопатинъёслэн семьязы. 2017-тӥ арын егит кузпалъёс улоназы бадӟым вамыш лэсьтӥзы — Сьӧд зарезь дуре улыны кошкизы. Корка шедьтон пумысен ӧз шугъяське — кыкназы но юрт вузан-ӵектон удысын ужало.

Ижысь А. Лопатина интыяськиз Анапае.



— Тодӥсько на 2017-тӥ арысь тулысэз, — тодаз вае Анна. — Вӧзам — 2 аресъем Соняе, кӧтам — Ваняе. Улӥськомы Ижысь 3 комнатаен выль квартираын. Кузпалы Анапае кошкемын югдурез тодыны. Мон солы лымы букосъёсын, пурысь инбамен туспуктэмъёс келясько, нош со — яркыт пиштӥсь шундыез, сяськаосты, зарезез. Со вал Ижысь берпуметӥез тулысмы.

Анна уг ваты, Анапаын улон-вылонзы нырысь-валысь капчи ӧй вал. Огпол аслыз но нылпиосызлы Ижозь билет басьтӥз весяклы бертон вылысь. Но шуг-секытъёссэс зарезь ньылӥз.

— Нылпиосмылы татын кельше, — шуэ со. — Куддыръя садике мынэмзы уг поты — шутэтскон нунал куро. Соку одно ик зарезь дуре ветлӥськомы, сьӧрамы термосэн чай кутӥськомы. Бадӟым Утриш причал туж шулдыр — Норвегие вуылэм кадь потоно. Ву вылын — пыжъёс, омырын — чайкаос. Отысь ноку но буш ум бертӥське. Ӵукна 8-9 час котырын зарезьысь чорыгасьёс вуо. Соослэсь ставридазэс басьтӥськомы. Таӵе шулдыр интыын тужгес секыт… ужаны. Но асме киям кутӥсько. Коркамес ялан чеберманы вырисько.

Ольга Корепанова