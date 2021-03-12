Дыр ортчемъя дырекъян ыше

Пичи Пурга ёросысь Итэшысь Ангелина Семёнова телефонзэ одӥг минутлы но киысьтыз уг куя. Отын со уг шуды. Интернетын но часъёсын уг пукы. Ангелина Павловна — гуртысь тужгес сӥлы адями — эмъясь. Шуге-леке шедьыку, солы жингыртыны луэ котьку.

А. Семёнова

Кызьы та кышномурт ваньзэ лэсьтыса вуттэ — паймоно. Син азяз возе 2 гуртысь калыклэсь тазалыксэ (нош Итэшын но Починкаын улӥсез ӧжыт ӧвӧл — 486 адями). Дораз но маза ӧвӧл — 7 нылпиез яратэмзэ-вешамзэ вите. Гид тыр пудоез но утялтэмзэ возьма.

— Пичи дыръям кин луо шуыса юанэн йырме ӧй тӥялля, — вера Ангелина Павловна. — Угось 2 удыс гинэ йырам бергалляз: яке дышетӥсь, яке эмъясь. Ӵыжы-выжыосы шуизы, визьнодасе эн мыны. Озьы кошки Можга городэ — медколледжысь фельдшер луыса потӥ.

Колледж бере А. Семёнова Пичи Пурга ёросысь Яганысь ФАП-ен кивалтӥз. 2 ар ужаса, Иж-Бобьяе выжиз. Ар ортчиз гинэ, вордскем палъёсаз берытскиз. Озьы 1995-тӥ арысен туннэозь Итэшын тырше. Декретэ поталляз ӝамдэлы гинэ.

— Али но азьло ужамме ӵошатӥсько но, азьвыл трослы секытгес вылэм, — шуэ нылкышно. — Тани Яганын висисез уно люкаськылэ вал, гурт бадӟым бере. Ай соку фельдшеръёслы «вуриськыны» лэземын вал. Вандӥськем интыосты, висисез больницае келятэк, асьмеос «кышъяллямы». Туннэ соку ик хирург доры районэ вуттӥськомы. Вандӥськемъёсъя нимысьтыз журнал нуиськомы: шудтэм учыр со яке йыруж.

Тани-тани Ангелина Павловналэн ужез эшшо капчиялоз — гуртын выль ФАП ӝутӥзы. Зэм, йылаз-пумаз вуттэмын ӧвӧл на: лэсьтӥськон, лицензия басьтон ужъёс кема кыстӥсько. Но тужгес кулэез — усьтонэз — фельдшер киын ини. Озьыен, ӝоген висисьёслы нылпи садлэн огаз сэрегаз черодын сылоно уз луы ни.

— Маиз капчигес луиз на? Азьвыл фельдшер ӧтем бере гинэ «скорой» лыктэ вал. Али котькуд висись, умойтэмзэ шӧдэ ке, ӝог юрттэт сётӥсьёслы жингыртыны быгатэ. Озьы дыр шыръяське. Огез гинэ мылкыдэз зӥбе — нуны витись кышномуртмы туннэлы 1 сяна ӧвӧл. Егитъёс городэ кошко. Гуртэ арлыдо калык кылемын.

Нырысь-валысь куалектӥсько вал. Али витьымтэ шорысь умойтэм учыръёслы дышиськем-а, тырмыт тодон-валан люкаськем-а ини —

мугор уг дырекъя. Тани адямилы шок луыку, 1 секундлы но беромыны уг яра — шоканэз пытсаськоз. Огез гуртомы, эмъюм тупатэк, кулыса усиз вал, мукетыз пограз мушъёс лексем бере. Ӝогак юрттэт сётӥм, улэп кельтӥм.

Нуналлы быдэ А. Семёновалэн сак синъёсыз, небыт киосыз пыр пото 30-лэсь ятыр висисьёс — одӥгъёсыз асьсэос вуо, мукетъёсыз доры ачиз поталля. Нылпиосыныз пукыны, пудоез котырын берганы, оло, дырыз ӧй кыльысал ини. Юрттӥське кузпалыз. Михаил Сергеевич «Удмуртия» колхозын тырше.

— Бадӟымезлы нылпиелы — Татьянаелы — 25 арес тырмиз ини. Мынэсьтым удысме бырйиз — нуныосты йӧнатэ. Сергей пие Калашников нимо заводын ужа. Андрее — лэсьтӥськись. Никитае Ижысь лэсьтӥськонъя техникумын дышетске. Ленае но Машае школае ветло. Таос сьӧры вуоно арын пичильтоке но — Алёшае — вамыштоз.

Ольга Корепанова