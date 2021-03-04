Гуртэз возе ужась калык

Пичи Пурга ёросысь Эдэйгуртысь Владимир Селивестров 30 арлэсь кема кивалтэ шаерысьтымы азьмынӥсь «Молния» хозяйствоен.

В. Селивестров

Туспуктӥз Мария Векшина

Гуртоос хозяйствозэс солы оскизы туж секыт вакытэ — 1991-тӥ арын. Но гурт ужез рос-прос валась кивалтӥсь ӧз ыштӥськы — хозяйствозылы бырыны ӧз сёты. Нош та вакытэ «Молниын» 1 сюрс 560 йыр скалъёссы, кысконоосыз — 530-эз. Татын вордо ӟеч выжыысь сьӧд-куӵо скалъёсты, возё 40 йыр валъёсты, 400 йыр советской мясошёрстной выжыысь ыжъёсты. Арлы быдэ басьто выль техника, выльдо гидъёссэс, куто туала ужан амалъёсты. В. Селивестров быръемын Пичи Пурга ёросысь Депутатъёслэн Кенешазы, калыклэсь куронъёссэ быдэстыны тырше.

— Ужась калык мӧйыме, но аналтыны уг яра ук пересьёсмылэсь мытэм ужзэс. Хозяйствомылэн тужгес бадӟым узырлыкез — ужез яратӥсь, гурт удыслы вань сюлэмзэс сётыны дась луись адямиос. Сыӵеостэк одӥг кивалтӥсь но уз быгаты малпанъёссэ быдэстыны. Мон та гуртын вордски, мон ик со сярысь сюлмаськыны кулэ, — шуэ Владимир Афанасьевич.

Озьы хозяйство ужасьёсызлы ялан юрттӥське, гуртын сюресъёсты возе. Кулэ дыръяз калык но мыным котьку пельпумзэ пуктыны дась, шуэ хозяйствоен кивалтӥсь.

Владимир Афанасьевичлэн анай-атаез но быдэс улонзэс гуртын ужамын. 2 вынъёсыз но гурт борды бурмемын: одӥгез «Молниын» агроном луыса тырше, мукетыз — аслэсьтыз хозяйствозэ нуэ-радъя. 3 кузя агай-вынъёс Эдэйгуртысь одӥг урамын уло-выло.

— Малпанэ вал спортъя факультетэ пырыны. Пичи дырысеным пыдын, куасэн бызьылыны яратӥ уго, — шуэ В. Селивестров. — Но гурт удыс ас бордаз золгес кыскиз. Армия бере Ижысь гурт удысъя институтэ пыри. Нош практикаме ортчи Можга ёросысь «Коммунар» колхозын. Удысам нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттӥз отысь валтӥсь агроном Владимир Еникеев. Распределение вал ук соку, келязы монэ Пичи Пурга ёросысь Норья черкогуртысь Ленин нимо колхозэ. Агроном-семеновод луыса тырши, бусы ужъёслэсь радзэс тодӥ. Сюлмы кыскиз вордскем гуртам. Норьялан 3 ар ужаса, вуи Эдэйгуртам. 1 ар ужаса вуттӥ-а, ӧй-а, гуртоос хозяйствоен кивалтыны оскизы.

Кузпалъёс Наталья Николаевна но Владимир Афанасьевич валче-уртче уло ни 37 ар ӵоже. Будэтӥзы 3 батыр пиоссэс но одӥг мусо нылзэс. Ваньзы гурт удысъя кун академиез йылпумъямын. 2 пиосыз, озьы ик эмеспиез азинто атайзылэсь удыссэс, хозяйствоын тыршо-бергало.

— Гурт хозяйствоын ужан, оло, кинлы ке мӧзмыт потэ, — шуэ В. Селивёрстов. — Нуналлы быдэ, шуом, огкадь ужез быдэсъяно луэ. Шутэтскон нуналъёс но ӧвӧл. Но мыным уже тунсыколэсь тунсыко потэ. Аслам пичи хозяйствое но вань — трос пудо вордӥськом, бадӟым бакча возиськом. Хозяйствоысь ужез быдэстыса, шумпотыса асладаз дыртӥськод. Гурт ужлэсь ноку но акыльтэме ӧвӧл.

Кемалась ик ӧвӧл Владимир Афанасьевич котрес лыдпуссэ пусйиз. Нылпиосыз, эмеспи-кенъёсыз но нунокъёсыз 13 кузя люкаськизы. Атайзэс-песятайзэс лулысь-сюлмысь ӟечкылазы. Нош мукет нуналаз ваньзы инкуазе потӥзы: кин куасэн, кин конькиен нискыланы, кин скандинав амалэн вамышъяны.

Виктор Михайлов. Пичи Пурга черкогурт