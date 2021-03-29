Гербер шулдыръяськон туэ 26-тӥ июне Вавож ёросын ортчоз

Вавожъёс куноосты пумитаны кылем арын ик дасяськизы вал, но коронавирус аслэсьтыз кариз — ужрад ӧз ортчы.

Ужрадлэн валтӥсь темаез азьло кадь ик кылёз — куноослы возьматозы вавож музъем вылын вашкала дыръёсысен улӥсь воршудъёсты. Та сярысь вераськизы Вавожын, Герберлы дасяськонэз мытыса. Калыкез возьмало удмурт кыллэсь, культуралэсь, сям-йылолъёслэсь че­берзэс, ас­пӧртэмлыксэс возь­матӥсь турлы ужрадъёс: туала но вашкала кырӟан-эктонъёс, чакламын удмурт стендап, туала удмурт дӥськутэз возьматон, «Куара» но «Шунды» огазеяськонъёслэн проектъёсынызы тодматскон.

Удмурт культураен выль сямен но тодматскыны луоз! Кылсярысь, ужалоз «эрико микрофон», лекциос лыдӟозы тодмо литераторъёс, тунсыко луыны кулэ кылбурасьёслэн батлзы.

Пусйыны кулэ на: «Гербер» ортчоз одӥг пол кутӥськись тусьты-пуньытэк. Озьыен, луоз чылкыт.

Елена Васильева