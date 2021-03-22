Ву чылкыталоз

Ижын 60 процентэз ву гумыос уродмемын. Туэ 2 толэзь куспын соос пасяськизы 82 интыын.

Фото: Надежда Пахомова

Гумыосты выльдон вылысь «Ижводоканал» 2014-тӥ арын нимысь­тыз программазэ пы­ӵатыны кутскиз. Туэ чаклало 25 иськем гумыосты выльдыны — талы предприятие висъялоз 150 миллион манет. Уксё люкаськоз, вулы, водоотведенилы тарифъёсты ӝутыса. Туэ тыриськонъёсты йылтыны чакламын 20 процентлы.

— Гумыосты выльдон программамы чакламын 2030-тӥ арозь. Озьы 10 ар куспын 10 миллиард манет висъяськоз, — шуэ «Ижводоканал» огазеяськонлэн кивалтӥсез Владислав Катаев.

Уксё висъяськоз «Чылкыт ву» нацпроект улсын но. Туэ та нацпроект чотын «Ижводоканаллы» вуоз 123 миллион манет, эшшо 150 миллионэз висъяськоз элькунлэн, озьы ик шоркарлэн бюджетъёсысьтызы. Та уксё кутӥськоз экологиен герӟаськем ужрадъёслы.

— Вуэз чылкытатӥсь фильтръёсты сузям бере кырсь ву кошке Карлутка шуре. Соин ик чакласькомы нимысьтыз станция пуктыны: фильтръёсты сузям бере кылись ву отын чылкытатӥськоз, палэнэ уз кошкы, — вера В. Ка­таев.

Со сяна, туэ чылкак выль сямен ужаны кутскоз ву сузясь станция но. Та дырозь отын вуэз чылкытато на азьвыл сямен — хлорен. Утиське со 800 литръем цистернаосын. Цистерна пуштӥз ке, хлор 250 метре вӧлскоз, вань лулозэ быдтоз. Соин ик «Ижводоканал» матысь 3 ар ӵоже станциез быдэсак выльдыны чакла. Вуэз отын сузялозы натрийлэн гипо­хлоритэз суретэн — таиз хлорлэсь лякытгес. Талы висъяськоз 500 миллион манет.

16-тӥ мартысен «Ижводоканалэн» кивалтыны кутскиз Дмитрий Муханов. Со ик воштӥськонъёс понна кыл кутоз ни.

Елена Никитина