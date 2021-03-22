Ву чылкыталоз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 марта, 2021 11:44
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Ижын 60 процентэз ву гумыос уродмемын. Туэ 2 толэзь куспын соос пасяськизы 82 интыын.

Фото: Надежда Пахомова

Гумыосты выльдон вылысь «Ижводоканал» 2014-тӥ арын нимысь­тыз программазэ пы­ӵатыны кутскиз. Туэ чаклало 25 иськем гумыосты выльдыны — талы предприятие висъялоз 150 миллион манет. Уксё люкаськоз, вулы, водоотведенилы тарифъёсты ӝутыса. Туэ тыриськонъёсты йылтыны чакламын 20 процентлы.

— Гумыосты выльдон программамы чакламын 2030-тӥ арозь. Озьы 10 ар куспын 10 миллиард манет висъяськоз, — шуэ «Ижводоканал» огазеяськонлэн кивалтӥсез Владислав Катаев.

Уксё висъяськоз «Чылкыт ву» нацпроект улсын но. Туэ та нацпроект чотын «Ижводоканаллы» вуоз 123 миллион манет, эшшо 150 миллионэз висъяськоз элькунлэн, озьы ик шоркарлэн бюджетъёсысьтызы. Та уксё кутӥськоз экологиен герӟаськем ужрадъёслы.

— Вуэз чылкытатӥсь фильтръёсты сузям бере кырсь ву кошке Карлутка шуре. Соин ик чакласькомы нимысьтыз станция пуктыны: фильтръёсты сузям бере кылись ву отын чылкытатӥськоз, палэнэ уз кошкы, — вера В. Ка­таев.

Со сяна, туэ чылкак выль сямен ужаны кутскоз ву сузясь станция но. Та дырозь отын вуэз чылкытато на азьвыл сямен — хлорен. Утиське со 800 литръем цистернаосын. Цистерна пуштӥз ке, хлор 250 метре вӧлскоз, вань лулозэ быдтоз. Соин ик «Ижводоканал» матысь 3 ар ӵоже станциез быдэсак выльдыны чакла. Вуэз отын сузялозы натрийлэн гипо­хлоритэз суретэн — таиз хлорлэсь лякытгес. Талы висъяськоз 500 миллион манет.

16-тӥ мартысен «Ижводоканалэн» кивалтыны кутскиз Дмитрий Муханов. Со ик воштӥськонъёс понна кыл кутоз ни.

Елена Никитина

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 марта, 2021 11:44
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<