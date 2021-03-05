Воштоз-а грант улон-вылонэз?

Мае возьмало ёросъёсын Гуртлэн араз? Та юанъёслы валэктон утчаса, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство котькуд ёросын калыкен пумиськонъёс радъялляз. Гуртоос веразы, кыӵеен адӟо «Вуоноысь гурт» проектлэсь быдэсмемзэ.

Котькуд ёросын малпаськизы, кыӵе ужпумъёсты быдэстоно Гуртлэн араз.

Туспуктэм: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн архивысьтыз





Берло 10 ар ӵоже 50 гурт улӥсьёстэк кылиз. Котькуд ёрослэн аслаз висьытӥсь пӧськыосыз. Но пумиськонъёс дыръя огъя бадӟым ужпум ӝутэмын вал: больницаосын врачъёс уг тырмо. Кылсярысь, Вавож ёрос больницаын олокӧня арзэ ни гинеколог ӧвӧл. «Гуртысь эмчи» программая но отчы нокин уг лыкты. Со сяна, тросаз ёросъёсысь калык ӝожтӥське, гурт предприятиоссы ворсаськизы шуыса. Тужгес уно пытсаськем объектъёс шаермылэн уйпалаз. Ужан интыос быризы. Таин валче ятырез егитъёс юон вылэ чӧлскизы. Хозяйствоосын уждун пичи. Люкаськылон интыоссы но кытын но отын воксё ӧвӧл. Кылсярысь, Дэбес ёросысь Такагуртын одӥг липет улын интыяськемын библиотека, школа, нылпи сад, клуб, но юртъер куашкано кадь ни, концертъёс ортчытъяны ик уг дӥсьто. Алнаш ёросысь Тыло гуртын клубзы вазенгес ӝуаз ни, нош улэ татын 400-лэсь ятыр адями. Гуртъёсысь ог 80-90 процентэз выпускникъёс доразы уг берыктӥсько ни. Котькуд школаын агроклассъёс усьтоно, нылпиосты музъем но пудо ужлы дышетоно, иське.

Юалляськон возьматӥз со­зэ но: нылпи садлы, школалы ёрмонлэсь золгес сюлмаськыто бырем сюресъёс, сисьмем ву гумыос, газ кыскон понна куртчылӥськись дун, уг куты сотовой связь, ӧвӧл Интернет.

— Нырысь ик саклык висъяськоз сюресъёслы. Соосты лэсьтыны туэ чакламын ог 2,3 миллиард манет. Гуртъёсысь 361 соцобъектэз Интернетэн герӟалозы. Озьы ик малпаськомы тросгес ужан интыос кылдытыны, гуртъёсысь ворсаськем производствоез выльысь улӟытыны, — пусъе гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Гуртоос котькуд районлы нимысьтыз саклык висъяны, котькудзэ нимысьтыз программая азинтыны куро. Кылсярысь, Каракулино ёросын ӝожтӥсько, улон коркаос уг пуктӥсько шуыса, юрт ӝутыны малпасьёсызлы но музъем люкылон секытэн мынэ. Ёросэн кивалтӥсь Сергей Русинов пусъемъя, тросэз ужало вахта амалэн, палэнысь вуо, сьӧразы туберкулёз но мукет кышкыт черъёс ваё, нош эмъяськыны уг дырто. Арлы быдэ ёрос стационарын 2-3 интылы кулэсмо койкаос, ворсасько фельдшер-акушер пунктъёс.

— Ми палан аналтэм бусыос лачак. Отын етӥн будэтыны луысал. Заводмы ужа. Етӥн борды фермеръёс ик кутскысалзы ке, соослы грант люкылысалзы ке, ужан интыос но кылдысалзы, ёросэ но выт вуысал, со азьлань мыныны, пуктӥськыны инъет луысал, — шуэ Юкаменск ёрослэн йырыз Константин Бельтюков.

Балезино ёросын тылобурдо вордонъя цех усьтыны малпанъёссы вань. Ува ёросын толэн-гужемен губи, бакча емыш будэтон борды басьтӥськыны медо. Можга ёросын вятка выжыысь валъёсты вордыны, со понна турмаршрут усьтыны туртто.

«Вуоноысь гурт» проектэз быдэстонэ кыскозы калыкез но, адямиос улон-вылонзэс асьсэос мед радъялозы шуыса. Гуртлэсь туссэ воштон понна дышетозы проектъёсын, грантъёсын ужаны.

Елена САРАМАТОВА