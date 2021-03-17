Вормон йыгаське тыршись муртлэн ӧсаз

Туэ Удмуртиын нырысьсэ ортчиз «Анай кылэз дышетонъя устоез школа» конкурс. Вормисе потӥзы Дэри ёросысь Лудорвай школа, Алнаш ёросысь Шудья школа, Ижысь 6 номеро бигер гимназия но Каракулино ёросысь Быргында школа.

Дэри ёросысь Лудорвай школалэн директорез Н. Мерзлякова но Алнаш ёросысь Шудья школалэн директорез И. Евдокимова

Дышетонъя но наукая министерство нимаз дунъяз удмурт, бигер но пор школаосты. Шаерамы удмурт кылэз предмет чотын дышето 189 школаын, бигер кылэз — 10-аз, порзэ — 5-яз. Конкурсэ 53 куриськон вуиз. 47 заявка ыстӥзы удмурт школаос, 5-сэ — бигеръёс — 1-зэ поръёс.

Министерствоысь огъя дышетонъя но школа азьын тодон-валан сётонъя отделлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Валентина Корепанова верамъя, комиссия куриськонъёсты 12 удысъя чаклаз:

— Кылсярысь, анай кылэз предмет чотын дышетӥсь нылпиослэн лыдзы будэ яке ичиёме. Пырисько-а нылпиос олимпиадаосы, конкурсъёсы, мукет ӵошатсконъёсы. Кызьы школаос пырисько грант басьтонъя конкурсъёсы, этнокультурной проектъёсы но мукет. Учкимы школаослэсь берло 3 ар ӵоже ужамзэс. Пусъёно созэ но: лыдэ басьтӥм бадӟым вормонъёсты гинэ, соос элькунысь, улосъёс куспысь яке Россиысь вожвылъяськонын мед луозы.

Удмурт кылэз дышетӥсь школаос пӧлын ваньзэсты азьпалтӥз Дэри ёросысь Лудорвай школа. Озьы татчы вуоз 14 ноутбук.

— Конкурс сярысь тодӥ, куронъёсты учки но валай: милям туж бадӟым луонлыкмы вормисьёс радэ потыны. Дышетон удысын сомында ар ужаса, сяме пыриз ни вань дипломъёсмес но сертификатъёсмес люканы, сканировать карыны. Соин талы трос дыр ӧз быры. Ӝог гинэ ваньзэ радъям но конкурсэ келям, — шуэ школалэн директорез Надежда Мерзлякова.

Ватсаны кулэ: Надежда Николаевна ачиз ик удмурт кылъя но литературая урокъёсты нуэ. Табере ужан кабинетэз выль техникаен узырмоз, пиналъёс, туала технологиосты кутыса, тодон-валан басьтозы.

Эшшо 12 ноутбук вуоз Алнаш ёросысь Шудья школае. Таиз школа берло аръёсы выль но выль вормонъёс басья.

— Конкурсэ пыриськыны тупась материалэ люкамын вал ни, выльдыны гинэ кулэ луиз на. Милям школамы бадӟым ӧвӧл. Нылпиосмы 64 гинэ, 9-тӥ класс бере кошко. Озьы ке но ми вань кужыммес но мылкыдмес сётыса ужаськом. Ми быгатӥськом асьмемыз удмурт кылэз дышетонъя устоез школа шуыны. Тани грант чотын утэм уксёен удмурт медиа-центр усьтӥм, со чотын информатикая кабинетмы выльдӥськиз вал. Нош табере эшшо 12 ноутбуклы узырмим, — шумпотэ школалэн кивалтӥсез но удмурт кылъя дышетӥсь Ирина Евдокимова.

Таӵе конкурс тросэзлэсь школаослэсь вожвылъяськыны мылкыдзэс ӝутӥз. Уго Россиын та выллем йӧно кузьымъёсын ӵошатсконъёс трос ӧвӧл. Нош конкурсын утэм ноутбукъёс нырысь ик анай кылъя кабинетъёслы чакламын урокъёсын туала технологиосты кутон, занятие пайдаё радъян понна. Табере дэмланъёс вуо ни, нылпи садъёслы но таӵе конкурс мед луоз шуыса.

Елена Скворцова