Визян дыръя ӧпкелён

15-тӥ южтолэзе кутске Паскаез пумитанлы сӥзем визян (кӧсутён). Кӧё-вӧё сиёнлэсь возиськем сяна, та вакытэ тужгес но кулэез — лулпуш дуннеез чылкытатон, сьӧлыкъёслэсь куштӥськон. Таин валче визян вакыт кутскем бере нырысетӥ нуналъёсаз ик черкын Андрей Критский югдытӥсьлэсь канонъёссэ лыдӟо.

А. Критскийлэсь канонъёссэ черкын лыдӟо

Паска азьын кӧсутён дыръя.

Андрей Критскийлэн ужъёсыз трос, нош канонъёсыз ӧпкелён сярысь луо, Адам дырысен Инмарлэн ӝутӥськытозяз отын вань оскон валэктэмын, шуыны луэ. Та канонъёс сьӧлыкъёслэсь куштӥськон понна исповедь выллем луо. Соин ик ӵапак соосты лыдӟиськомы пост дыръя. Канонъёс уно кылъёсы берыктэмын, озьы ик вань удмурт кылын но. Соос котькудмылы тупало, угось Инмар сьӧлыкъёсмылэсь куштӥськеммес возьма, Паскаез пумитаны сюлэмъёсмы чылкытгес мед луозы шуыса сюлмаське. Соин ик та канонъёсты лыдӟон дыръя калык тырше черке лыктыны: Инмар асьмемыз мед утёз, сьӧлыкъёсмес мед куштоз, Инмар доры матэгес кариськыны мед быгатомы шуыса вӧсяськиськомы.

Андрей Критский ачиз но туж паймымон вал. Вордскиз со 7-тӥ дауре Дамаскын христианъёслэн семьяязы. 7 аресозяз со чик уг быгаты вал вераськыны. Анай-атаез Инмарлы оскисесь вал бере, пизэс черке вайизы. Нош куке со причастие басьтӥз — Инмарлэсь мугорзэ но вирзэ сииз но юиз — чебер но трос вераськыны кутскиз. Инмар пияшлы сётӥз Инмар кылэз вӧлмытыны быгатонлык. Со трос лыдӟиз священной гожтэмъёсты, пумен эшшо но юнмаз осконэз, йылӥз тодонлыкез. Туж быгатэ вал лыдӟемъёссэ ӟеч но чебер, ваньмызлы валамон валэктыны. 14-15 аресаз кошкиз монастыре. Отын но котькуд ужзэ рос-прос быдэсъяз, соин ик сое котькытын ярато вал. Нош Критын служить карыкуз, шараяськиз на мукет но быгатонлыкез. Городэз сарацинъёс (бедуинъёс) басьтыны выро вал, но Андрей Критскийлэн вӧсяськемезъя сое котьку но утьыны быгатылӥзы. Сокем кужмо вал солэн молитваез. Собере, Критын инкуазь но аспӧртэм — мултэс пӧсен сэрен ӵемысь музъем куасьме, емыш уг удалты. Нош югдытӥсь быгатэ вал, молебен ортчытыса, зор курыны. Солы луыса улэп кылизы трос адямиос.

Андрей Критскийлэн трос гожъямъёсыз. Визян дыръя лыдӟоно ӧпкелён канонъёсыз сяна, солэн вань пӧртэм черк праздникъёслы сӥзем канонъёсыз но. Тросэз соос пыртэмын туала вӧсяськон книгаосы — кылсярысь, тодмо луо Иисус Христослэн Вордӥськонэзлы, Паскалы, Инмар Анайлэн Вордӥськонэзлы, Иоанн Предтечалэн Вордӥськонэзлы, Дун-чылкыт Инмар Анайлы Ӟеч ивор веранлы (Благовещение), Ин эксэез пумитанлы (Сретение), Кузё-Инмарлэн Воштӥськонэзлы (Преображение), Инмарлэн лыктонэзлы (Богоявление) сӥзем но трос мукет канонъёсыз. Ӧпкелён сярысь канонэз тужгес но кузез луэ, отчы пыро 250 тропарьёс. Сое, 4-лы люкыса, 4 нунал ӵоже лыдӟо — со сьӧлыкъёс сярысь бӧрдыса, лулпушез усьтыса, янгыш лэсьтэм сярысь жаляса, утьыны курыса 4 нунал ӵоже вӧсяськон.

Протоиерей Павел Григорьев