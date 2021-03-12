Вашкала юртъёсты эмъясь

Ижысь Дмитрий ШАБАЛИН — Россиысь Реставраторъёслэн огазеяськонзылэн Удмуртиысь ёзэныз кивалтӥсь, Лулчеберетлэсь объектъёссэ кун ласянь утёнъя агентстволэн экспертной, озьы ик «Лудорвай» музейлэн учёной кенешъёссылэн ёзчиез. Иж но Удмурт епархиын нуэ древлехранительлэсь удыссэ — кыл кутэ черклэсь ваньбурзэ утён, выльдон понна. Солэн сюлмаськемезъя выльдэмын уно синпелетъёс, пӧлысьтызы одӥгез — «Лудорвай» музейысь вашкала тӧл вуко. Озьы Дмитрий Шабалин 25 арлэсь кема тырше ни вашкала культураысь объектъёсты тупатъян-выльдон бордын.

Д. Шабалин

— Дмитрий Иванович, ку но кытысен кылдӥз вашкалаеныз тунсыкъяськон мылкыдды?

— Пичи дыръям ымме усьтыса ик кылзылӥ песянаелэсь но анаелэсь выжымы сярысь верамъёссэс. Нош бадӟым будэмъям тунсыкъяськыны кутски кунмылэн, шаермылэн историенызы — лыдӟытэк кельтэм книгаосы ик ӧй вал.

Вордскемын мон Якшур-Бӧдья ёросысь Средней Уйвай гуртын. Семьяямы мон 7-тӥез нылпи — шумес пыдэс. Анай-атае но, агай-апайёсы но вешаса, эркияса будэтӥзы. Но юрт котырын маке лэсьтоно ке, мыным но уж шедьылӥз. Гуртын сотэк уг луы ук.

Али кадь ик син азям пуксе песятаелэн юртэз. Ачиз пуктӥз, зӧк коръёслэсь, йыг-йыг. Коръёсыз вискы, кызьы шуо, лезвие гинэ но пыртыны ӧй луысал. Юртэз удмуртъёслэн кадь ӧй вал, «П» буква кадь вал, уно сэрего. Отын асме зэмос музейын кадь шӧдылӥ, учкылыса, киыным маялляса ветлӥсько вал коръёсты-борддоръёсты. Покчи дыръям ик тодэме потэ вылэм ни, лэся, юрт пуктон амалъёсты.

Атае выжыезъя ӟуч, Якшур-Бӧдья палъёсы вуиллям Кострома улосысь Шабалино гуртысь. Со бордысь ик фамилимы но потэмын. Песянае вералоз вал: 1892-тӥ арын со гуртсы быдэсак ӝуаса бырем. Калык, ӟеч улон утчаса, кин кытчы вырӟем. Атаелэн Андриан песятаез (прапрадед) Удмурт шаер пала шонтэм, туж кельшем солы татын — чебер инкуазь, паськыт шуръёс, вож-вож нюлэс. Ма, ачим но олокыӵе но шаеръёсын вал, но нокудӥныз но ӧй воштысал Удмуртиез.

Шаермы борды вань сюлмыным бурмемын.

Андриан песятае дуриськись вылэм. Юртъерез ӝуам бере корт дурон арбериосыз гинэ кылиллям. Соосты кутыса ик, сюрес вылэ вырӟем. Средней Уйвае выжыяськыса но, та удыссэ ик азинтэм. Кортлэсь кылзэ тодэ вылэм со. Пӧртэм арбериос лэсьтыны курыса, дораз вуылӥллям бускель гуртъёсысь, ёросъёсысь адямиос.

Аслэсьтыз пизэ но — мынэсьтым Лавреня песятайме — дуриськыны дышетэм. Таиз туж быгатыса лэсьтылэ вылэм уробоослы, дӧдьыослы, тарантасъёслы кулэ луись арбериос. Эсьмаса, соосты ярмаркаосын но вузаллям. Куд-ог чыры-пыры арбериоссэ утьыны быгатӥ, коллекциям соосты синчеберез кадь возисько.

Озьы Шабалинъёс Средней Уйвайын бадӟым хозяйство кылдытӥллям, бакча, трос пудо возиллям. Коллективизация кутскем бере ваньбурзэс колхозлы сётӥллям, ӝыны юртсэс но — отын школа усьтэмын вал. Асьсэлы кылем на сюанъёсын, шулдыръяськонъёсын кутӥськись сиес тӥрлыксы гинэ — чебер пужыё, ыргонэн кыскаса лэсьтэмын вылэм. Шуиллям: таиз колхозын кулэ уз лу. Та сиес тӥрлык «ветлӥз» бускель гуртъёстӥ но — сюанлы, толэз келянлы, Выль ар ортчытыны курылӥзы.

Нош анаелэн выжыез Средней Уйвайысь ик потэмын. Инмарлы оскисесь вылӥллям. Музъем ужен вырыса, кыштыр улӥллям.

Пичи дыр

Атай юртэ табере куашкамын ни, анае улонысь кошкем бере сое муртъёслы вузано луиз вал. Но Якшур-Бӧдья я Ува, Сьӧлта пыр ортчоно луэ ке, вордскем гуртам пыратэк уг кылиськы.

Иван атае но котькыӵе ужлы усто адями вал. Но сюлэмызъя луиз гурт удыс. Йылпумъяз Пермьысь гурт удысъя институтэз, отын агрономлы дышетскиз. Берытскиз вордскем палъёсаз. Со вакытэ шаерамы ёросъёс мукет сямен люкылэмын вал ук, милям Старо-Зятцинский шуыса нимаськиз — отчы пыризы Сьӧлта, Якшур-Бӧдья ёросъёсысь уно гуртъёс. Ӵапак отысь колхозъёсын атае председатель вал — одӥгаз тыршыса вуттэ-а, уг-а, мукетаз кивалтӥсе юнмато. Кыл вылаз юн сылӥсь коммунист вал со. Калыкен но огкыл шедьтыны быгатылӥз, партилэсь косонъёссэ быдэстыны пӧрмытылӥз.

Но жаляса верано, атае сярысь тодэ ваёнъёсы трос ик ӧвӧл. Улонысь кошкиз, мон 12 аресам мыныку. Калык понна сюлмаськеменыз ик быриз, шуыны луоз. Со вакытэ колхозъёсын паськыт кутыны кутскизы химикатъёсты, пестицидъёсты. Солэн хозяйствояз но тыро мешокъёсты вуттӥллям, соосты бусыосы пазяллям. Шуиллям: бушатэм мешокъёс импортноесь, соосты куртконо, ӟеч-ӟеч биняса, берлань келяно. Атае быгатысал, конечно, косыны колхозникъёсты. Калык пӧлын соку ӧз валаллялэ химикатъёслэсь кышкыт луэмзэс. Но атае дышетскемын ук, туж ӟеч тодӥз, макем кышкытэсь пестицидъёс. Мешокъёсты курткыны нокинэ косымтэ, огназ ваньзэ лэсьтэм. Та бӧрсьы ӝыны ар улӥз-курадӟиз на, вирыз сӧриськыса, улонысь кошкиз.

Нош Анна анае дышетскемын Якшур-Бӧдьяысь педучилищеын, покчи классъёсты дышетӥсь вал. Инмарлы тау, улӥз 94 аресозяз. Выжымы сярысь солэсь троссэ тодыса вуттӥ, верамъёсыз али ке но пель сьӧрам.

— Кин воштӥз атайдэс? Агайёсты?

— Мон понна авторитет луиз Александр агае. Жаляса верано, кемалась ик ӧвӧл со улонысь кошкиз. Туж секыт йӧтӥз мыным соин люкиськон, нош ик атайтэк кыли кадь…

Котькыӵе воргорон ужез со чырткем, усто быдэстылӥз. Атаймы сямен ик, йылпумъяз Ижысь гурт хозяйствоя институтэз, солэн но удысэз агрономиен герӟаськемын вал, ас вакытаз колхозэн но кивалтэмын. Ӟеч тодӥз техникаез. Кыӵе ке уж борды кутске но, монэ бордаз ӧте, валэктэ, кызьы созэ-тазэ лэсьтоно. Мынам маке уг пӧрмы ке, тыбыртӥм топ-топ веша но бурдъяса кадь шуэ: Египетын со ӝужда пирамидаосты гольык киын пуктӥзы, нош асьмеос ум пӧрмытэ шат тазэ гинэ лэсьтыны! Озьы мон со вӧзын воргорон ужлы дышетски.

— Тӥляд ӧз поты-а атайды-агайды сямен гурт удысэ мынэмды?

— Мон дышетски Варавайысь школаын, гуртмылэсь 4 иськеме палэнэ ветлоно луиз. Сое йылпумъяса, ас бордаз кыскиз кышкытлыклэсь утиськон — куриськонме ыстӥ КГБ-лэн вылӥ школаяз. Курон пуктэмын вал: ӟеч тодоно но вольыт вераськоно Россиысь калыкъёслэн 2 пӧртэм ке но кылынызы. Мон ӟучсэ тодӥсько, нош удмурт кылын шенгыль-пенгыль пӧрме: кыӵе ке документэз ӟуче берыктоно яке ӟуч текстэз удмурт сямен гожтоно луиз ке, уг пӧрмыты. Анкетаям ваньзэ пӧяськытэк гожтӥ. Ӝоген гожтэт вуиз: отказано, пе.

Нош ныр улын сентябрь, кытчы ке мукет интые пырыны бер ни. Ӝоген армие повестка вуиз. Басьтӥзы монэ Амур пала, пограничник вал. Армиын С категориен водительлэсь правооссэ басьтӥ (грузовой, прицепен машинаосты нуллыны лэзись). Таиз быгатонлыке туж кулэ луиз Афганистанын. Монэ отчы ыстӥзы. Ожмаськи пограничной войскоослэн специальной подразделениязы. Олокыӵе но косонъёсты быдэсъяно луиз, оломае но адӟиськиз. Бронетанковой техникаен гурезьёстӥ ворттылоно луиз.

Афганистанын мон ожмаськи 21 толэзь ӵоже. Младший сержант луылытэк, соку ик сержантлэсь званизэ сётӥзы. Таӵеез армиын, зэмзэ вераса, сокем ӵем уг пумиськылы.

Афганистан

Армиысь вуыса, кутски сваркаен вырыны. Кельшиз корт юдэсъёсты ог-огзы борды лякылыны, хозяйствоын кулэ луись арбериос пӧрмытъяны. Ма, учконо ке, песятайёсылэн удысэнызы ик выри, но туала амалъёсты кутыса. Озьы малпан лыктӥз инженер луыны. Документъёсме келяй Москвае — Всесоюзной политехнической институтэ. Заочной люкетаз капчиен пыри. Басьтӥ инженер-строительлэсь дипломзэ. Тужгес но кельшылӥз юртъёсты выльдыны. Лэсьтӥськонын кӧня ке ар ӵоже бергаме бере аслэсьтым огазеяськонме усьтыны малпай. Озьы 1993-тӥ арын ужбергатон борды кутски, котырам тодмоосме люкай. 1997-тӥ арын реставрациен вырыны лицензия басьтӥ.

Шӧдӥ: тодон-валанъёсы уггес тырмо. Соин ик дышетскыны пыри Санкт-Петербургысь искусствоосъя но реставрацияя институтэ. Озьы луи инженер-реставратор. Тупатъямы ни элькунысьтымы гинэ ӧвӧл, мукет улосъёсысь 40-лэсь ятыр синпелетъёсты. Бадӟым люкетэз — черкъёс, купеч юртъёс. Иж но Удмурт епархиын древлехранитель

луисько. Вашкала черкъёслэсь макем вужмемзэс, выльдонлы кулэяськемзэс нырысь мон чакласько, та бӧрсьы гинэ Викторин митрополит кинюртэмзэ пуктэ, лэсьтӥськон ужъёслы бакель сётэ.

— Выльзэ юртэз пуктыны, малпасько, капчигес. Вужъёссэ тупатыку, трос пумо куронъёсты лыдэ басьтоно луэ, дыр?

— Реставраторъёс ужаны кулэ, Венецианской хартилэсь куронъёссэ лыдэ басьтыса. Соосты ӧд чакла ке, объект выльдэмын уз лыдъяськы, солэн чылкак выль тусыз кылдоз. Реставраторлы нырысь ик санэ басьтоно таӵе куронъёсты: юртэз кылдытэм авторлэсь малпанзэ утён; синпелетэз сыӵе ик материалъёсын но технологиосын выльдон. Зэм, куд-ог учыръёсы туала материалъёсты кутытэк уг лу. Тани черкъёслэсь вылзэс выльдыку, кутоно луэ туала кӧс смесьёсты. Угось азьвыл сямен ик известен шобыртӥд ке, со соку ик нош куашкалоз, гужемлы быдэ выльдылоно луоз. Тунсыко: черкъёсты пуктыку, луоез курегпузэн гинэ сураллямтэ, пудо вандэм бере кылем вирез но ватсаллям. Вашкалаос ӟеч тодо вылэм: луоез белокен сурано, озьы изъёс ог-огзы бордын юн возиськозы. Валамон, таӵе амалэн туала вакытэ ум пуктӥськиське ни. Вал таӵе но учыр: Сарапул ёросысь Мазунино гуртысь черк йыг-йыг сылэ кадь. Нош сое эскерыны вуим но паймим: изъёсыз пызь кадь луиллям ни — лопата кут но соосты куя. Изъёсты юнматӥмы нимысьтыз инъекциен, котькудзэ суретэн пыӵатыса…

Яке басьтом Вавож ёросысь Водӟи гуртысь черкез. Совето вакытэ со ворсаськылымтэ. Улӥысьтыз кирпичъёсыз пырдыны кутскиллям, черклэн цокольной люкетэз куашкан калэ вуэм. Ваньзэ выльдӥм-тупатӥм. Та черклэн выжез сярысь верасал на: со известняк плитаослэсь, вуттӥллям соосты Киров улосысь, туала Советский город котырысь. Соос кема дыр ӵоже шунытэз возё. Соин ик служба мыныку, пыдъёс уг кынмо. Нялтас вераса, та плитаослэсь ик лэсьтэмын Москваысь Казанской но Ярославской вокзалъёслэн юртъёссы.

Черкъёсты выльдэмез понна Иж но Удмурт епархия

«За жертвенные труды» медален пусйиз.

Реставратор — со эмъясь выллем. Нырысь ик синпелетлэсь макем ӟеч утиськемзэ эскере-чакла, кытӥыз тупатъямез кулэ каре шуыса «диагноз» пуктэ, сое «эмъян» амалъёсты быръе. Эмъясь сямен ик, реставратор но янгышаны уг быгаты.

Реставрация — туж паськыт удыс. Со герӟаськемын огъя историен, археологиен, лэсьтӥськонлэн историеныз. Соин ик ялан сюлмаськоно луэ тодон-валанъёсты будэтон сярысь. Трос лыдӟиськисько, нимо-дано архитекторъёсын, реставраторъёсын кусып во­зисько, пайдаё амалъёссэс ужам кутӥсько.

— Выльдэм объектъёсты пӧлын — «Лудорвай» музейысь тӧл вуко. Со пулэсь, соин ик секытгес вал, дыр, сое выльдыны. Эшшо ке одӥг интыысь мукет интые выжтыны?

— Пулэсь синпелетъёс, зэм но, туж ненегесь, соосты утьыны секыт. Тӧл вукоос, учконо ке, уг тупало шаермылэн инкуазезлы — кужмо тӧлъёс уг поръяло асьме улосамы. Соин ик 20-тӥ даурлэн кутсконаз соос 6 гинэ вылӥллям — ваньзы сямен лымшор ёросъёсын. «Лудорвае» тӧл вуко вуттэмын 1992-тӥ арын Алнаш ёросысь Тыло гуртысь. Тылоын солэн интыез тупа вылэм: степьёсысь кужмо тӧлъёс пельто. Малпасько, тӧл вукоос шаерамы вуизы Иван Грозный Казанез басьтэм бере.

Вуэн ужась вукоен ӵошатыса, тӧл вуколэн механизмез секытгес. Сисьмем ёзъёссэ выльдӥм, ыштэмъёсыз интые выльёссэ лэсьтӥм. Кӧоссэ (жернова) бергатыны быгатӥм. Тӧл вукоез улӟытӥм. Но, валамон, со синпелет бере, ужатыны уг яра. Со сяна, сое ялан чакласа возёно. Ёзъёсыз секытэсь, дыр ортчемъя уллань лэзисько. Вуколэсь бурдъёссэ но дырын-дырын бергатоно луэ.

Пулэсь синпелетъёс сярысь верано на ке, тупатъямы, кылсярысь, Ува ёросысь Удугучинысь пу черкез. Со пуктэмын 1891-тӥ арын. Маиз тунсыко: отысь мудоръёс, черкын кутӥськись посуда, арбериос — ваньмыз со вакытысь кылемын. Баӵкоослэн дӥсьсы гинэ но со дырысь утиськемын. Таӵе интыын сюлэм ик вырӟе — вашкала вакытэн ваче син луиськод кадь.

— Инмарлы оскисьтэм адями, малпасько, черкъёсты выльдон борды уз басьтӥськы…

— Инмар кужым сётэмъя ужасько. Сюлэм висе вашкала черкъёс понна — кӧняез куашкаса-векаса сыло, шал-шал бушесь. Соин ик пыриськоно кариськи Иж но Удмурт епархилэн ужаз: коть кыӵе ке пайда вайыны быгато.

Табань пыжыны яратэ

— Нош кузпалды кыӵе удысэн выре?

— Елена кузпалы но лэсьтӥськон удыслэсь сокем кыдёке ик кошкемын ӧвӧл — котырез радъянъя дизайнер (дизайнер среды). Тодматски соин, УдГУ-ысь искусствоосъя но дизайнъя факультетын дышетскыкуз. Диплом ужез кыӵе ке юртлэсь пушсэ выльдонэн герӟаськемын вылэм, визь-кенеш курыны дорам вуиз. Табере 3 пиосмы будо. Шоретӥез мынам пытьыея вамыштӥз: реставрациен ӵошен выриськомы.

Квартираын улыны ӧй быгатысал, соин ик Ижевсклэсь кыдёкын ик ӧвӧл нимаз юрт ӝутӥ. Бакчамы вань, азбарам гур пуктӥ. Шутэтскон нуналъёсы отын табань пыжисько. Но зыретэн уг, анае сямен: чырс нянь вылэ чорыг, вож сугон, корам сӥль вӧлдыса.

Вашкала арбериосты люкасько. Коллекциям тужгес но бадӟым инты басьто чалмаос, пужъятэм ӵушконъёс. Соос утисько вашкала шыкысын. Арлы огпол кузпалэным соосты поттӥськом, тӧлатыса во­зиськом. Одӥгез гинэ жаль: егит дыръя валаськымтэ выжыосылэсь тросгес арбериоссэс утёно шуыса…

Елена НИКИТИНА