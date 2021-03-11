Одӥг пол ӵукна султӥ но, дотово кырымпыдэсы лыдэ. Кытысь меда уксё лыктоз ай шуыса малпаськыса пукисько. Ӧсэ йыгаськись луиз. Усьтӥ но — Омель кудо пунэмзэ ваем. А-а-а, вот малы кырымпыдэсы лыдӥз!

Омель кудое кошкиз но, мисьтаськыны ӧдъяй. Кузпалылэсь мунчое ветлон халатсэ синйылтӥ, но мисьтаськон машинае понэмлэсь азьло кисызэ сузяны кариськи. Киме донги но — ӵыж-ӵыж горд 5 сюрслык шедьтӥ. Ах, вот кытын та ватоссэ возе!

Халатэз сэрпалтӥ, мисьтаськонме вунэтӥ но магазинэ ури-бери кошки. Трос сиён-юон бичай, дорам товарме мырдэм вуттӥ.

Тортэн чай юыса пыс-пыс пукисько ни. Ӧсэ нош ик йыгаськись луиз. Орина кенак вылэм.

— Мужикед татын-а? — юа Орина кенак.

— Ӧвӧл, — шуисько, — со таӵе вакытэ весяк ужын луэ. Ойдо тортэн чай юом, али гинэ лавкаысь басьтыса вайи, туж ческыт.

Ма, пукиськом, мар но со лабыртӥськом.

— Мужикме нош марлы юаськод вал? Мар ке кулэ луиз-а? — юасько.

— Ма, со тынад нунал потэм городэ ветлэ, аръян шуккон машина басьтыны косӥ, 5 сюрс манет уксё сётӥ вал, — пырем мугзэ шараяз Орина кенак.

Пӧсь чай юыса, так но ӟырдай вал. Вылтӥм уката но пӧсь вуэн кисьтӥзы кадь, Орина кенаклэсь верамзэ кылыса.

Со куспын кузпалы пыриз. Орина кенакез адӟыса, вераз:

— Мон туннэ городэ ӧй ветлы на, тани али мыныны ӧдъясько. Толон уксёдэ халат кисыям понӥ вал, собере сьӧрам басьтыны вунэтӥськем.

Ӝӧк сьӧрысь ури-бери потӥ. Аслам ватосысьтым 5 сюрслыкме поттытэк ӧйлась. Киосы куалекъяса ик, горд коньдонэз халат кисые донги.

ЗАХАР ГАЛИ