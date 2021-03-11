Валче ужалозы
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Правительство ёросъёсысь предприятиосын огкылысь ужанъя соглашениос гожтэ. Сыӵе огкыл юнматэмын ни Шаркан но Яр ёросъёсысь хозяйствоосын.
Шаркан ёросысь «Ошмес» огазеяськонэн кивалтӥсь Анатолий Хохряков таин валче 600 скаллы 300 миллион манет тыр туала комплекс пуктыны медэ. Озьы 24 муртлы уж сюроз. Хозяйство ёросын ортчылӥсь ужрадъёслы, пуктӥськись объектъёслы арлы быдэ ог 2-3 миллион манет висъя. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов пусъемъя, Правительство гуртысь улон-вылонэз ӟечомытон борды зол басьтӥськоз. Кылсярысь, Шаркан ёросысь Вуж Пашур но Мувыр гуртъёсы газ кыскыны чакламын. Шарканын куасэн но роликен ворттылонъя трасса лэсьтозы. Тупатъялозы Сосновка но Нырошур гуртъёс вискысь, озьы ик Пороз но Мыддорин (Титово) гуртъёс куспысь сюресъёсты. Выльдозы Зар-Вишур гуртысь нылпи садэз.
Сыӵе ик огкыл юнматэмын Яр ёросысь турын будэтонэн вырись Фалёнской станцилэн кивалтӥсеныз Сергей Лобановен. Татын
3 сюрс 200 йырлы пудо вордон комплекс пуктыны чаклало. Озьы 100 ужан интыос кылдозы. Со сяна, 16 сюрс гектар аналтэм бусыосты кизьыны малпало. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство та быдӟа проектъёсты быдэстыны субсидия сётоз.
Александр Бречалов пусъемъя, ёросъёсысь ужбергатӥсьёс асьсэос валче ужан пумысен вазисько. Азьланяз вань ёросъёсын та выллем соглашениос юнматэмын луозы.
Елена Сараматова
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