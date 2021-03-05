Вавожъёслэсь дышетсконо ужаны но, шутэтскыны но

Кылем арняе кезьыт возиськиз ке но, Вавож ёросын омырез ӟырдатӥзы 901 спортсменъёс. Гурт шудонъёсын 8 амалъя 26 комплект медальёс понна нюръяськизы.

Воргоронъёс пӧлын командаен спринтын вормизы

Кез, Можга, Вавож но Пичи Пурга ёросъёсысь спортсменъёс.

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В. Красильников — Удмуртилэн дано кунмуртэз!

Вавож ёрос котыр ласянь адӟем карымон: инкуазьзы шулдыр, музъемзы узыр, калыксы капчи мылкыдо. Уж борды басьтӥсько ке, дэмен гурезез но берыктозы. Ёросазы кужмо ужало «Колос», «Удмуртия», Мичурин нимо но мукет хозяйствоос. «Колосэн» 1979-тӥ арысен кивалтэ Владимир Красильников.

— Владимир Красильников котькинлэсь вазь туала ужан амалъёсты хозяйствояз пыӵатыны быгатӥз, — Гурт шудонъёсыз сӥё-дано усьтон дыръя шуиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. — «Колос» хозяйство Россиысь 50 устоез пӧлы пыре. 2020-тӥ арын выль ферма пуктӥзы, со кылъёсын вераны луонтэм пӧрмемын, космос выллем, азьпала 10 арлы чакламын. «Карусель» залын 1 сюрс 712 скалъёсты кыско. Пудоез ӟеч сиёнэн сюдон вылысь нимысьтыз центр усьтэмын. Вавожъёс сьӧры мукетъёсызлы но кыстӥськоно.

Хозяйство гуртоослы шутэтскыны луонлыкъёс но кылдытэ. Арлы быдэ 2 миллион манетлэсь трос висъя социальной удысэз юнматонлы. Тазалыкез юнматонъя но культурая комплексъёс пуктэмын, бадӟым саклык висъяське спортэз азинтонлы. Водӟи но Нюрдор-Котья черкогуртъёсын, Выль Бия но Мӧнья гуртъёсын югдытӥськись куас сюресъёссы вань. Колхозлэн кузьымез понна арлы быдэ куасэн бызьылонъя ӵошатскон ортчылэ.

Нюрдор-Котья черкогуртысь куас база кыдёке пиштэ — куас сюреслэн 1 сюрс 400 метрез югдытӥське. Лымы шуназ ке, лыжероллеръёсын бызьылозы. Ӝоген татын Россиысь куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсты но ортчытъяны луоз, со понна ваньзэ лэсьто. Гурт удысэз, спортэз быгатыса азинтэмез понна Владимир Красильниковез Тӧро пусйиз «Удмуртилэн дано кунмуртэз» нимын.

«Лымшор», «Уйпал»…

Гурт спортсменъёсын ӵош спортэн эшъяськемзэс возьматӥзы кивалтон удысын ужасьёс. Шаерысьтымы министръёс но ёрос йыръёс люкылэмын вал «Лымшор», «Уйпал», «Шундыӝужан», «Шундыпуксён» командаослы, соосын артэ нырысьсэ вож-

вылъяськиз Кун Кенешысь депутатъёслэн командазы. Кивалтӥсьёслэн «Удмуртиысь команда» 2-тӥ тол фестивалязы кёрлинг, куасэн бызьылон но уян пыртэмын вал.

Кёрлингын кужмогес луиз «Лымшор» команда (капитанэз А. Бречалов). Отӥяз вож-

вылъяськон кутскиз куас сюрес вылын. Котькуд командаысь 4 мурт 1 иськемез ортчиз. Эстафетаын кужмо луиз депутатъёслэн командазы. Кызьы сотэк: 4-тӥ этапын бызиз дано спортсмен Иван Черезов. Сюрессэ со тӧлпери кадь ортчиз. Финишын сылӥсь судьяос но вуэмзэ валатэк кылизы.

Кезьыт стадионысь пырыса, кивалтӥсьёс шуныт бассейнэ зымылӥзы — уянъя эстафетаос вал. Воргоронъёс пӧлын одӥгназ кышномурт — гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. Со аслэсьтыз командазэ уянын 2-тӥ интые поттӥз. Ӵапак солэн «Шундыӝужан»

командаез ик 2-тӥ тол фестивальын вормись луиз. 2-тӥ но 3-тӥ интыосты басьтӥзы депутатъёслэн командазы (капитанэз В. Невоструев) но «Уйпал» команда (капитанэз

Я. Семёнов).

Куазь чепылляськиз

25-тӥ феврале 20 градуслэсь кезьыт возиськиз. Куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёсты 1 часлы берлолы выжтӥзы. Та нуналэ командаен спринтъёс ортчизы. Арысь аре та ӵошатсконын вормисьёс пӧлы шедьылӥзы кезъёс, шарканъёс, эграос, бӧдьяос я пургаос… Таяз учыре нокинлы но вормонзэс ӧз сётэ кезъёс. Воргоронъёслэн командаязы Артём Чечегов но Константин Главатских бызьылӥзы, нылъёслэн — Дарья Белослудцева но Лилия Лекомцева.

Гурт шудонъёсын Красногорск ёросысь куасэн бызьылӥсьёслы нырысьсэ медальёс басьтыны удалтӥз. Анна Вершинина но Татьяна Поторочина командаен спринтын 2-тӥ инты басьтӥзы, нимаз бызьылонын Анна 3-тӥ луиз. Шӧдӥське, кылем арын Красногорскын ортчем Гурт шудонъёс бере спортэн эшъяськыны мылкыд карисьёслэн лыдзы йылэ. Озьы ик вераны луоз алнашъёс сярысь но. Валля арын Алнашын тол шудонъёс ортчизы, собере ёросысь спорт-

сменъёс выль куас базаын мугорзэс кыдатӥзы. Тыршемзылэн емышез шӧдӥськиз ни: воргоронъёслэн командазы эстафетаын 3-тӥ инты басьтӥз, нош нылкышноос 5-тӥ интые ӝутскизы.

Воргоронъёслэн эстафетаязы туэ нырысьсэ вормиз Якшур-Бӧдья ёрос. Туэ соослэн командазы понна бызьылӥз дуннелэн юниоръёс пӧлын чемпионэз Александр Ившин.

Спортэн эшъяськыны быгатэмзэс возьмато но асьсэ командазэс сьӧразы валто ёрос кивалтӥсьёс. Толалтэ соос куасэн бызьыло, ыбылӥсько но дартсэн шудо. Котькинлэсь трос очко люказы но кивалтӥсьёс пӧлын вормисе потӥзы сьӧлтаос: Олег Пчельников, Александр Однолько но Эрик Уразов.

— Ёросысь командаез сьӧре валтон вылысь аслыд но кужмо луоно, — шуэ Олег Пчельников. — Гурт шудонъёсы 2012-тӥ арысен пыриськылӥсько, со дыр ӵоже вормись но, призёр но вал. Куазь туж кезьыт возиськиз ке но, Вавожын ортчоно ӵошатсконлы нимысьтыз дасяськимы. Ёросысь куасэн бызьылӥсьёсты люкаса, 2-3 арня ӵоже юри ветлӥмы Нюрдор-Котьяе.

Пу медаль

Вавожын ортчем Гурт шудонъёсын, вормисе потэм 3 спортсменъёсыз сяна, данъязы 4-тӥ интые кылемъёсты но — пу медальёс, грамотаос но ческыт кузьымъёс сётӥзы.

— Гурт тол шудонъёсы 27-тӥзэ пыриськи, 15 пол чемпионка вал, нош мукетъёсаз — призёр, — шуэ Яр ёросысь тодмо спортсменка, 61 аресъем Юлия Рудина. — Нош туэ мон нырысьсэ пьедесталэ ӧй шедьы, вӧзаз сылӥ. Пу медаль басьтэмелы но туж шумпотӥ, со сыӵе чебер лэсьтэмын, вӧзаз ческыт кузьымез вал, тау карисько сое малпасьёслы.

Медальёсы пӧлын таӵеез нырысез бере, утё сое. 4-тӥ интые кылемелы уг куректӥськы, 50 аресъемъёс пыдбере лёгасько, иське, эшшо но золгес тренировкаос ортчытъяно.

Вылез сярысь верано на ке, паймемын но шумпотэмын вал ыбылӥськонъя ӵошатсконэ пыриськисьёс. Азьвыл аръёсы котькуд патронэз нимаз мишене ыбылӥзы, со понна ватсаса кнопка зӥбоно вал. Таяз учыре спортсменъёс котькуд ыбемзэс адӟизы ӝӧк вылэ пуктэм мониторысь.

— Гурт шудонъёсы 18 пол пыриськи ни, 4-тӥ интылэсь вылӥе ӝутскыны ӧз кылды на ке но, мылкыдме уг куаш-

катӥськы, быгатэмея тренировкаос ортчытъясько, — шуэ Дэбес ёросысь полиатлонист

Оксана Завицкая. — Шумпотӥ, ыбылӥськонын 85 очко люканы быгатӥ шуыса, кытчы ыбемдэ адӟиськод ке, умойгес вылэм. 60 пол сжимание-отжимание лэсьтӥ на, синмаськи гурезё куас сюреслы.

Вавожын ортчем Гурт шудонъёс йылпумъяськизы. Ас группаосазы вормисе потӥзы Пичи Пурга, Вавож но Юкаменск ёросъёс. Гурт тол

шудонъёслэн флагзы сётэмын Сарапул ёрослы, нош гужемзэ куно пумиталоз ни Грак ёрос.

Удмурт олимпиадаын вормисе потэм спортсменъёс шаермылэсь данзэ утёзы Россиысь Гурт шудонъёсын, соос ортчозы 16-тӥ-20-тӥ мартэ Пермь городын.

Валентина Емельянова