Быдэс гуртлы нэнэй

Нэнэймы, Наталья Алексеевна Туктарева, гурт калык пӧлын туж гажамон адями вал. Сое гуртамы ваньзы сямен нэнэй шуо вал.

Н. Туктарева

Туспуктэм Татьяна Вершининалэн архивысьтыз

Кыӵе гинэ улонэз ӧз адӟы нэнэймы. Быдӟым ож вакытэ 18 аресказ колхозын бригадирын ужаз. Шуылоз вал: макем возьдаськылӥ калыклэсь, укноос ултӥ адямиосты сайкатыса ветлыкум, ужаны мыныны косыкум.

Макем секыт вал нэнэймылы 5 пиналэз огназ будэтыны. 38 аресказ со кузпалтэк кылиз, нош ми — атайтэк. Мыным соку 1 но ӝыны арес гинэ, бадӟым апаелы 14 арес вал. Но анаймы ноку ӧз кышкалля шуг-секытъёслэсь, нош семьяез, нылпиосыз понна гурезьёсты берыктыны дась вал. Куке атаймы улонысь кошкиз, нэнэймылэн Тимофей

братэз кудместы ке вордыны куре вылэм, но нэнэймы одӥгмес но ӧз сёты. Шуиз: «Одӥг чиньыме куртчисько ке, быдэс киы вӧсь луэ ук, кызьы мон соосты висъялом?!» Со сяна, ас бурд улаз эшшо одӥг нылпиез басьтӥз на — братэзлэсь 3 аресъем пизэ. Солэн анаез, пинал вайыкуз, кулӥз, нош атаез Быдӟым оже кошкиз. Тодӥсько на, нэнэй, фермаын сторожын ужакуз, огнаместы гуртэ уг кельтылы вал, котьку но сьӧраз кутылӥз. Фермаын куро вылын бордаз ӝиптӥськыса изиськомы вал.

Анаелэн мугорыз пичи, чиед гинэ вал ке но, 2 корка пуктӥз: вордскем Кечтака гуртамы, нош со бырем бере — вӧзысь Брангуртэ. Весь шуылэ вал: эшъёстылэсь вожъяськоды ук, вуж пичи коркан улыны кылимы ке. Нош кызьы меда анаймы огназ вань ужез берыктыса вуэ вал: пӧраськыны но, ваньместы утялтыны но. Вань нылъ­ёсызлэн йырсиоссы туж кузесь вал ук.

Нэнэйлэсь верам кылъёссэ ми котьку тодамы возиськомы, озьы ик улыны турттӥськомы. Шуэ вал: калыклэсь ужамзэс учке, бере эн кыле. Мукет семьяослэсь начаргес ке но улӥм, со милемыз валче тупаса улыны, ог-огмылы юрттӥськыны дышетӥз. Коркасьтымы калык ноку но уг бырылы вал. Эшъёсмы али но верало: малы меда тӥ дорын кунояськыкумы картошкады но, кубистады но котькинлэсь ческытгес потэ вал? Лякыт сямызлы луыса, дыр, эшъёсмы но, ӟуч бускель пиналъёс но — ваньзы — сое нэнэй шуо вал.

Нэнэелэн кырӟаны-эктыны быгатэмез мыным но лякиськиз, табере аслэсьтым 3 аресъем нуныкайме но кырӟаны-эктыны дышетӥсько. Нэнэймы туж визьмо, шумприч вал. Пинал дыръяз бызись вал вылэ но тэтчыса пуксе вал. Ноку висемез ӧй вал. 92 аресказ но умножениея таблицаез пумозяз вералляз. Яратылӥз куно пумитаны. Ми но ваньмы сыӵеесь ик, коркаосысьтымы калык ноку но уг бырылы.

Татьяна БУШКОВА. Дэри ёросысь Ожмос гурт