Бордаз карисько пиналъёс но, мӧйыос но

«Гурт адями» вожвылъяськонлэн «Ӟеч сюлэм» номинацияз дэмламе потэ Вавож ёросысь Ӟамбайгуртысь музеен кивалтӥсез Нина Капееваез.

Нина Капеева

Нина Николаевна Ӟамбай школае вуиз 1995-тӥ арын. Урокъёс нуиз удмурт но ӟуч кылъёсъя. Кема ик ужаса ӧз вутты, директорлэн воштӥсезлы пуктӥзы, нош 28 аресказ школаен кивалтыны оскизы ни. Нина Николаевна та вакытэз тодаз вайыса вералля: «Кышкай: бадӟым опытэн директормы Мария Сергеевна Медведева кадь пӧрмыто меда? Но улонам ӵем юрттылэ одӥг сямы: пӧртэм учыръёсы уг ыштӥськиськы. Таизлы но ужелы пумен дыши. Адямиос пӧртэмесь, но огзы но урод ӧвӧл — котькудзэ кылзоно, валаны быгатоно».

Нина Николаевналэсь мон трос урокъёссэ адӟылӥ, котькудӥзлы ик синмаськылӥ. Паймытылӥз со пиналлэн сюлмаз усьтон шедьтыны быгатэменыз. Ачиз со та пумысен шуылӥз: «Пиналэз яратыны кулэ. Улонын солэсь адями пӧрмоз ай». Классын котькыӵе пинал вань: лябез но, шоро-куспоез но, золэз но. Дышетӥсь сямен со котькудӥныз кыл шедьтыны, пушдуннезэ валаны быгатылӥз. Пинал кепырась ке, Нина Николаевна соин либатыса, мар ке лушкем сипыртыса, но вераськылоз вал. Нош дӥсьтӥсь ке, куаразэ бадӟыматыса но. Нина Николаевна быгатылӥз лябгес дышетскисьёслэсь золъёсыз сьӧры кыстӥськон мылкыдзэс ӝутыны.

Та адӟем карымон кышномурт огдыре ик артист но, психолог но сямен ассэ возьматэ. Школаын дышетскыкуз, сцена вылын кылбуръёс лыдӟыны яратылӥз. Нош Удмурт кун университетын дышетскыкуз, Анатолий Митрофановлэн драмкружоказ ветлӥз. Школаын ужаны кутскемез бере, ачиз но сыӵе ик кружок нуыны ӧдъяз. Пиналъёсты асьсэдыз сцена вылын, калык пӧлын возьыны дышетӥз.

Кӧня со школаын ужаз, котьку но котыраз пиналъёсты кыскыны быгатылӥз. Школазэс йылпумъёс али но ӟечен гинэ тодазы ваё дышетӥсьсэс. Бумагаос пӧлын бугыръяськонъям пиналъёслэн Нина Николаевна сярысь тодэ ваёнъёссы шедизы. Тани мар вера Таня Новосёлова: «Нина Николаевналэн мыным куараез кельше. Кылбуръёсты со артист кадь лыдӟе». Оля Ашихмина гожтэ: «Мыным кельше Нина Николаевналэн милемыз валамез. Со туж шырыт».

Ӟамбайгурт школаен Нина Николаевна кивалтӥз 20 ар. Кивалтӥсьлэн чурыт луэмез, мар ке лэсьтыны куремез кинлы ке но уг яра. Нош ми, дышетӥсьёс понна, Нина Николаевна котьку ӟеч сямо, адӟем карымон кивалтӥсь вал.

2014-тӥ арысен Нина Капеева гуртамы соку гинэ усьтӥськем В. Калинин нимо музеен кивалтыны кутскиз. Таин валче школаысь кошкиз, но со сыӵе ик дышетӥсь кылиз. Урокъёс ортчытъяны ми пиналъёсын ялан музее ветлӥськомы. Нылпиос солэсь тодыны быгато, кызьы асьме палан гуртъёс кылдӥллям, кызьы калык со вакытэ улэм. Нош Г. Медведевлэн «Лӧзя бесмен» трилогиеныз тодматскон вакытэ, Мичурин нимо хозяйстволэсь историез, солэн кивалтӥсьёсыз сярысь вераськиськом. Кедра Митрейлэн «Секыт зӥбет» романзэ эскерыку, язычество, вашкала нимъёс сярысь тодӥськом. Пиналъёс гинэ ӧвӧл, музее мӧйы калык но яратыса ветлэ. Отын пӧртэм пумиськонъёс, ужрадъёс ортчытылэ Нина Николаевна. Со «Ӟамбай» нимо туж узыр книга поттӥз. Удмурт издательствоын ужасьёс солы бадӟым дунъет сётӥзы: таӵе книга, пе, асьмелэн ӧз пота на.

Вераса уд быдты Нина Николаевна сярысь. Кытысь сыӵе ӟеч сям, быгатонлык? Анаез, Юлькапай, сыӵе вал бере, ваньмыз выжыысь выжые кошке. Пиналъёсыз пичиесь дыръя Юля апай школаын выж миськисьын ужаз. Быдэ вуэмъёс али но тодазы ваё солэсь ческыт ӝук пӧзьтылэмъёссэ, небыт шуныт кылын вазиськылэмзэ. Нимын, пе, шер вазиськылӥз – котькудӥзлы «нылы», «пие» шуылӥз. Пиналъёс со котыре муш мумы борды кадь бинялскылӥзы, али озьы ик Нина Николаевна котыре но.

Вера Шихова, Вавож ёросысь Ӟамбайгурт