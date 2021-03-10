Боевик
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Зоя кенак трос ыж вордӥз. Одӥг аре уллёяз туж йӧно, конгро сюро, йыг-йыг тэтчась такапиез будӥз. Сое пиналъёс эш каризы но дышетӥзы лекаськыны. Пичи такалы асьсэос ик ним но сётӥзы — Боевик шуизы. Пичи дыръяз Боевик серемес вал, нош будэмезъя укылтэм луиз.
Гуртын кык ыж уллё — улӥос но вылӥос — вал.
— Ыжъёслэсь зынзэс шӧдыны кутскиз ук, албасты, — чабкиське Зоя кенак. — Гуртэ но бертэмез уг поты ни.
Одӥг нунал така воксё но гидэ ӧз вуы. Ӵуказеяз, ыжъёс бертон вакытэ, Зоя кенак, гозы кутыса, таказэ пумитаны мынӥз. Нош сюро шайтанэз уллёын но ӧвӧл.
— Мар кароно? Вылӥ уллёе утчаны тубоно, — малпаз Зоя.
Озьы ик кариз. Кыдёкысен ик адӟиз: Боевик вылӥ уллёын азьветлӥсь луэм, нырпелесъёссэ шеръяса, ыж уллёлэн азяз бертэ.
Зоя кенак таказэ ӧтиз, нош соиз пельзэ но ӧз вырты, гурт кузя тапыр бызе. Со куспын Вара кенак капказэ усьтӥз, ыж сьӧры Боевик мурт азбаре тэтчыса пыриз. Зоя Варалы кеськиз:
— Чаляк ворса капкадэ, такаме эн улля!
Ыж но, така но гидэ ворттӥзы. Нош коргид пушкын эшшо висъетэз вылэм на. Отын пеймыт. Зоя кисыысьтыз няньзэ поттӥз но таказэ ӧтиз:
— Чаль-чаль, мусое, сюло ныдын сюдонэ, — кизэ мычыса мыкырскиз Зоя кенак.
Нош Боевик кымесаз васькытӥз ук! Зоя апай гидэ гаӵолӥн усиз. Вара кенак куалектӥз, ярам, нашатырка шедьтӥз, Зоялэн ныр улаз донгиз.
Синзэ усьтэм бераз Зоя кенак адӟиз: Боевик капка палан сылэ. Капка усьтӥськиз гинэ, пул вамен тэтчыса, така дор палаз бызиз. Гозы но, нянь но кулэ ӧйлась ни.
Зоя кенаклэн кык синмаз ик лыз сяськаос пуксизы, йырыз но кема жонгетӥз на. Нош Боевик, оло, валаз алама дауртэмзэ. Со дырысен пыр гуртаз бертылӥз. Зоя кенак капказэ усьтыса ке уг вутты, йыг-йыг лексе, бертэмзэ вераса.
СОФЬЯ НАДЯ
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