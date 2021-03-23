Берытскон оло кошкон…

Мукет трос пӧртэм калыкъёсын ӵош элькунамы эшъяськыса уло немецъёс. Калык центрзылэн ёзъёсыз туннэ, Ижын сяна, усьтэмын Глазовын, Воткаын, Сарапулын, Можгалан, Эгралан, Уваын, Балезиноын.

Шаерамы улӥсь арлыдо немецъёс сям-йылолъёссэс кельто пиналъёслы.

Фото: Майя Шушковалэн архивысьтыз

Немецъёслэн калык центренызы 2015-тӥ арысен мыло-кыдо кивалтэ Майя Шушкова. Шуэ: Удмуртиысь немецъёслэн туннэ кылзэс, культуразэс, сям-йылолъёссэс утьыны луонлыкъёссы вань. Элькунысьтымы Эшъяськон юртъёсын, библиотекаосын но мукет интыосын ӵем гинэ радъяськыло немец кылбурасьёслы, гожъяськисьёслы сӥзем ӝытъёс, арлы быдэ ортчыло немец кылын диктантъёс.

— 2016-тӥ арысен Удмуртиын пыӵатӥське «Городын — немецъёс!» проектмы, — нимысьтыз пусйиз Майя Сергеевна. — Солы луыса ми выльысь тодамы вайиськомы Ижлэн, Удмуртилэн историяз шӧдскымон пытьы кельтэм немецъёслэсь нимъёссэс. Ижысь «Эшъяськон садэ» усьтӥм асьмелэсь азбармес. Немец кылэз, культураез дышетонъя школаос, киужъя кружокъёс, Ижын сяна, ёросъёсын но ужало.

Бен, Россиысь немецъёс пӧртэм вакытъёсты чидазы. Уката секыт йӧтӥз Быдӟым тылож бере. Соку соосты кивалтон ёзъёсы пуктылэмзы ӧз потылы. Югдур воштӥськиз перестройка бере гинэ. Ӵапак со

вакытысен Удмуртиысь но кивалтон ёзъёсын адӟиськыны ӧдъязы немец выжыысь потэмъёс. Нырысетӥез сыӵе адями вал, шуыны луоз, Роберт Берг — 1990-тӥ арын со быръемын вал Сарапулысь Депутатъёслэн Кенешсылы кивалтӥсе. 1994-тӥ арын Воткалы йыре калык бырйиз Валерий Фридрихез, та сяна, со Кун Кенеше депутатэ 3 пол бырйиськылӥз. Туала Удмуртилэн историяз шӧдскымон пытьы кельтӥз Вальтер Краутер — Россиысь воздушной транспорт удысысь отличник, кивалтӥз «Ижавиаен». Ижысь механикая заводэз огвакытэ валтӥз Владимир Майер, Ижысь радиозаводэз — Дмитрий Беккель. Берлоезлэсь ныпъетсэ табере нуэ Александр Майер. Вуз поттон удысысь улос политикае вуиз немец выжыысь эшшо 2 мурт: Александр Штумф Ува ёросысь одӥгеныз азинлыко гурт хозяйствоен кивалтэ, огвакытэ со Ува ёрос администрацилэн йырыз вал, нош Александр Ессен Сарапуллэн мэрез луылӥз, солэсь азьло кивалтӥз курыт юонъёс поттонъя заводэн, Кун Кенешлэн депутатэз но вал. Эшшо уно нимъёсты пусйыны луэ.

Республикаысьтымы немецъёс уката трос ужрадъёс ортчытъяны кутскизы 2000-тӥ аръёсысен. Куд-огез нырысьсэ радъяськылӥз немец кылын но.

— 1990-тӥ аръёсы немец выжыысь потэмъёс Россиысь тросэн кошкыны кутскизы, — веранзэ азинтэ Майя Шушкова. — Кӧня соос кылизы на Удмуртиын Совето Союз куашкам бере, чакланы луэ 2002-тӥ арын ортчем переписья: 1 сюрс 735 мурт ассэ немец шуэм. 1989-тӥ арын перепись дыръя 2 сюрс 588 мурт пусъемын вал. Озьыен, 33 процентлы кулэсмиськеммы. Но та лыдпусъёслы, мон малпамъя, сокем оскыны уг яра. Кошкизы, вылды, тросэз. Но со дыре ик куд-огез выльысь тодазы вайизы ас выжыоссэс, немец фамилиоссэс берыктыны кутскизы.

Немец выжыысь потэмъёс пӧлын али но Россиысь кошкисьёс вань. Но огез но тае уг ӵошаты, дыр, доре берытсконэн. Угось данакезлэн дорзы табере татын ни — кытын асьсэос вордскизы, кытын будэтӥзы нылпиоссэс.

Элина Кумачёва