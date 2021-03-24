Удмурт театрлэн кутсконэз но Кузебай Герд

Театр — со кылын верам искусство. Учкисьёс огдыре адӟо но, кылзо но. Соин ик театр туж пайдаё жанр вал воштӥськонъёс, революция дыръя. Со валамон вал гожъяськыны, лыдӟиськыны быгатӥсьтэм адямиос понна но.

1919-тӥ арын Малмыж уездысь (али Киров улос) Ципьяын К. Гердлэн

«Югыт сюрес вылэ» пьесаезъя спектакль пуктӥзы. К. Герд (2-тӥ радын шораз)

нылкышно ролез шудӥз.

Туспуктэм басьтэмын Шор кун архивысь

Пӧртмаськон — оперетта?

Али, театр сярысь веракумы, син азямы пуктӥськомы бадӟым залэн юртэз. Отын трос адямиос ужало, спектакльёс дасяло, пукто, шудо. Туала театр — со ужъюрт (учреждение).

Нош котькытын дунне вылын, Удмуртиын но, театрез кылдытӥз калык. Кылсярысь, Лымшор Европаын Шор дауръёсы быдӟым нуналъёсы, кылсярысь, Ымусьтон яке Пасха дыръя Библиысь мадемъёсты шудылӥзы. Озьы лыдӟыны быгатӥсьтэм калыклы шулдыръяськон муглэсь пуштроссэ тодазы вайытылӥзы.

Удмуртъёс но комиос дорын, тодосчиослэн пусъемзыя, сэбедъёс, тросэз сям-йылолъёс ортчылӥзы театр кадь ик. Пöртмаськон дыръя «актёръёс» коркась корка ветло. Гердлэн малпамезъя, соос «опереттаосты» шудӥзы, гуртын улӥсьёс сярысь кырӟазы. Сюан йылол но сыӵегес ик луэ.

Венгръёслэн вань népszínmű жанрзы, со «калык сцена кылдытон» шуыса берыктӥське. Та жанр оперетта кадь: актёръёс шудо, вӧзаз текст но, калык кырӟан но кылӥське. Та вашкала калык театрын учкисьлэн но шудӥсьлэн рольёссы вошъяськыло вылэм. Жаляса верано, со театр сярысь туж öжыт тодмо, али со сям-йылол чылкак ышемын ни.

Нош кылем даурлэн 20-тӥ аръёсыз вашкала но выль театр понна сяськаяськись вакыт луиз. Малы ке шуоно революция бере 1918-тӥ-1919-тӥ аръёсы гуртъёсын улӥсьёс сцена вылэ тубаны кутскизы.

Тодосчиослэн малпамзыя, та процесс Горд Армиын кутскиз. Ӵапак отын ик удмуртъёс но службаын вал. Кузебай Герд со сярысь тазьы вера: «1918-тӥ арын театр улон Удмурт шаерез бадӟым тулкым кадь шобыртӥз».

1918-тӥ но 1919-тӥ аръёсысь театр — нюръяськись театр. Отын ӟуч пьесаосты берыктыса шудӥзы. Кылсярысь, Глазов ёросысь Ярошур гуртын Анисья Урасинова дышетӥсь спектакль дасяз. Лев Толстойлэсь «От неё все качества» пьесазэ берыктыса, гуртоос нырысетӥзэ удмурт кылын спектакль шудӥзы.

Со арын ик толсуре дышетӥсьёслэн курсъёссы дыръя Глазов ёросысь Лудошур гуртын но спектакль возьматӥзы. Соку Князев фамилиен дышетӥсьлэсь удмурт кылын гожтэм «Кык пол пöяз» серемес пьесазэ шудӥзы. Со сярысь тазьы гожтӥзы: «Котькытын удмурт кылын вераськизы. Залын пукись гуртоослы но егитъёслы совето тöрлыклэсь политиказэ валэктӥзы, иворъёс мадизы… Кык пьесаез возьматӥзы. Актёръёс ляб шудӥзы, нош гуртоослы спектакль туж кельшиз, тужгес ик удмурт пьеса. Солэн пуштросэз мудрон öй вал, нош учкисьёс серекъязы, туж удалтӥз, малы ке шуоно со удмурт сямен гожтэмын но ваньмызлы валамон».

Удмурт шудӥсьёслэн труппаоссы нырысь кылдӥзы Малмыж но Алабго котырын, бӧрысь — Сарапул но Глазов палъёсын. Тодмо: Сарапулысь труппа «Шурали» нимо вал. Малмыж уездысь Ципъяысез — «Шунды».

Театрез калык яратӥз. Кылсярысь, Малмыжын 1918-тӥ арын кӧня ке арня ӵоже 47 пол спектакль пуктӥллям. Гуртоос 45 иськемысь но лыктӥллям сценкаез адӟон понна. Адямиос паймиллям, удмурт кыл табере сцена вылысен кылӥське шуыса. Нош куддыръя спектакльёс чик кельшылӥллямтэ: куд-ог удмурт семьяос нылпиоссэс сцена вылэ потыны уг лэзё вылэм. Оло, выль малпанъёслы пумит луылӥзы, угось спектакльёс удмурт кылын ке но вал, вашкала улонэз курлаллязы.

Ялан ужась труппаоссэс кылдытӥзы «Гудыри» газет но партилэн школаез. Ижкарын коммунистъёслэн клуб­зы пьесаос возьматыны кутскиз, нырысь отын ӟуч кылын шудӥллям. Нош Удмурт клублэн кылдэменыз валче Удмурт театрлы сюрес усьтӥськиз.

Нырысетӥ удмурт драматургъёс

Театр понна нырысетӥ гожъяськись вал Григорий Верещагин. Солэн пьесаосыз шудытэк, печатласькытэк кылемын ке но, соос гурт улон сярысь, трос калык веранъёс пыртылыса, сэбедъёсты чакласа, узыр кылын гожтэмын.

Г. Верещагин бере театр понна трос гожъяськиз Иван Михеев. Солэн нырысетӥ ужъёсыз 1916-тӥ арын кылдэмын. Тодмо ӧвӧл, шудӥзы-а та пьесаосты сцена вылын яке ӧз. Но соос чеберлыко удмурт литературае пыро, театрлэн зэмос азинскемезлэсь азьло гожтэмын ке но.

Со «бадӟым тулкым» дыръя кылдо К. Гердлэн но ужъёсыз. Но со та вакытэ огназ öй вал. Театр понна гожъязы тодмоосыз но, тодмотэмъёсыз но авторъёс. Кылсярысь, Лебедев но Сапаров. Сапаров сярысь К. Герд гожтӥз, со туж умой драма гожъясь шуыса.

И. Михеев мыло-кыдо басьтӥськиз выль пьесаос борды. Таоссэ сцена вылын пуктӥзы ини. Кылсярысь, «Удмурт доктор» пьесаяз

И. Михеев выль но вуж улонлэсь нюръяськемзэс возьматэ. Ог­ласянь — удмурт эмъясь но удмурт дышетӥсь, нош мукет ласянь — удмурт пелляськись.

Мукетыз драматург — Павел Батуев. Со сярысь ивор трос ӧвӧл. Тодмо, П. Батуев Граждан оже ветлӥз, дышетӥсь но кун ужась вал. Со пьесаос но гожъяз, ачиз ик шудӥз но. Тодмо 2 ужез: «Дезертирлэн вӧтамез» но «Туно».

Котькытын мыло-кыдо

Кыӵе ке выль удыс кылдэ ке, Кузебай Герд одно ик пыриське отчы. Со котькытын мыло-кыдо. Театр удысын уката ик. К. Герд — сценаез яратӥсь адями. Гердэн ӵош дышетскись С. Попцов верамъя, Кузьма Павлович пианиноен шудэ, тенор куараен туж чебер кырӟа вылэм. Сцена вылэ но шумпотыса поталлям. Нырысь ик со актёр вал. К. Гердлы ӵемысь кышномурт ролъёсты быдэсъяно луылӥз. Малы ке шуоно дышетӥсьын ужакуз, школаын пиос гинэ дышетскизы. Дышетскисьёсыныз спектакль пуктылӥз. Ӵем поталляз гуртоосыз азе. Шуо, со «туж умой, мултэс бадӟыматытэк шудылӥз, учкисьёс сое ялан ӟеч мылкыдын пумиталлязы».

Школаын дышетскон вакытаз К. Герд пичи пьесаос гожъям. Текстъёс кылемын öвöл, соос вылӥллям шуыса гинэ тодмо. Фома Ермаков литературовед гожъямъя, 1916-тӥ арын Большая Уча школаын дышетскисьёс «Шалтра Онтон» пьесазэ пуктӥзы, но солэн текстэз ышемын. Озьы ик тодмо 2 мукет ужъёсыз: «Тюрагай» но «Сяртчы возьмась». Со киын гожтэм текстъёс вылӥллям, но мар сярысь — тодмо öвöл.

1918-тӥ-1920-тӥ аръёсы К. Герд гожтӥз 3 пьеса: «Югыт сюрес вылэ», «Адӟисьёс» но «Туно». «Югыт сюрес вылэ» ужын верамын, кызьы удмурт гуртэ анай кылын нырысетӥ газет но нырысетӥ книга вуиллям. Кык нылашъёслэн дышетӥсь луэмзы потэм, нош анай-атайзы пумит карисько.

1929-тӥ арын К. Герд бадӟым статья гожтӥз удмурт литература сярысь. Туж гажаса, тодосчи сямен гожтӥз И. Михеевлэн театр понна гожтэмъёсыз сярысь: «Одӥг ласянь, И. Михеев лэчыт эскерыса учке но туж трос калык улон сярысь тодэ, мукет ласянь, со туж шонер литература быгатонлыкъёсты тодэ, соин ик зэмзэ удмурт туноосты, гуртоосты, дышетӥсьёсты син азе пуктымон суреда. Пьесаосын огшоры удмурт улон возьматӥське, умоеныз но уродэныз, но валтӥсь ужпумъёс ватсасько, удмуртъёсты улӟытон, ӟуч мелкобуржуазной карлэн удмурт гуртоос вылэ урод влияниез».

К. Герд тунсыкъяськиз театрен герӟаськем югдурен. Соку ӧй вал на критика, нош удмурт азьветлӥсь 1920-тӥ-1930-тӥ аръёсы театр сярысь трос гожъяз ни, быдэс улонзэ театрен артэ вамышъяз.

Ева ТУЛУЗ, Франциысь Шундыӝужан палась калыкъёсъя но кылъёсъя институтысь (INALCO) финно-угроведениея профессор,

Фин-угор литератураослэн ассоциацизылэн вице-президентэз