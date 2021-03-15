«Асьмелы туж кужмо ужаны кулэ»

Туэ 24-тӥ ползэ радъяськизы Герд лыдӟонъёс. Ужрад нырысьсэ ортчиз Интернетын онлайн конференция амалэн. Соин валлин татчы огдыре пыриськизы Удмуртиын, Башкортостанын, Татарстанын, Пермь улосын, Москваын, Финляндиын, Венгриын но Эстониын улӥсьёс.

Конференция ортчиз онлайн амалэн.

Конференциез учкисьёс док­ладъёсты кылзэмлэсь азь­ло виртуальной экскурсиен вуылӥзы Вавож ёросысь Партчи гуртэ — татын К. Гердлэн музей-юртэз ужа. Со сярысь пыр-поч веразы но возьматӥзы школаын дышетскисьёс.

Таяз радэ конференция сӥземын вал Кузебай Гердлэн улон но ужан сюресысьтыз выль бамъёсты усьтонлы. Та сярысь докладэн вераськиз филология наукаосъя кандидат Александр Шкляев.

Москваысь Литинститутын дышетӥсь, филология наукаосъя кандидат Вера Пантелеева эскеронзэ сӥзиз Гердлэн кылысь кылэ берыктон удысын ужамезлы. Вера Григорьевна пыр-поч эскерем, кыӵе ыштонъёсыз но шедьтонъёсыз вал удмурт поэтлэн, ӟуч классикъёслэсь ужъёссэс удмурт кылэ берыктылыкуз.

— Мынам вераме потэ: удмурт кылэ берыктон удысын Кузебай Герд зэмос азьветлӥсь луэ — со ваньмызлэсь вазь шӧдӥз но валаз та ужлэсь лыдӟись понна кулэлыксэ. Удмурт лыдӟись понна берыктоно текстъёссэ К. Герд куддыръя ас сяменыз воштылӥз, эрико амалъя ужаз.

Поэт трос учыръёсын уг пусйы берыктоно авторезлэсь нимзэ, ассэ но «берыктӥсь» шуыса уг гожты. Но Г. Верещагинэн ӵошатыса, берыктоно текстъёсты со огломак уг «удмуртомыты», со соосты удмурт лыдӟисьлэн дунне шоры учкон, дуннеез мертан эсэпаз пыртэ, удмурт кылтӥрлыклэсь узырлыксэ котыр ласянь чакласа, пусъе Вера Пантелеева.

Удмурт тодосчиос вераськем бере Герд лыдӟонъёс выжизы Россилэн палэназ. Венгриысь Будапештысь Этвёш Лоранд нимо университетысь (Венгрия) филология наукаосъя доктор Жужанна Шаланки тодматӥз, Гердлэн кыӵе произведениосыз венгер кылэ берыктылэмын.

Финляндиысь Турку городысь университетысь ды­шетӥсь Томи Койвунен эскериз Кузебай Гердлэсь фин тодосчиосын творческой кусыпъёссэ.

Эстониын улӥсь тодосчи Ева Тулуз мадиз, кыӵе пытьы кельтӥз К. Герд удмурт театр­лэн но драматургилэн кутскон сюресазы.

Кунгож сьӧрысь тодосчиосты кылзыса, паймыны но шумпотыны гинэ кыле на: соос туж мусо верасько удмурт сямен, докладъёссы чылк-чылк удмурт кылын дасямын. Нош асьсэос Удмурт шаерлэсь кӧня ке сюрс иськемын уло, озьы ке но дырзы но, кужымзы но, мылкыдзы но тырме асьме кылмы, историмы понна ужаны. Таӵе дыръя тодэ лыкто Удмуртиысь куд-ог учёнойёс. Ӵемысь дыръя соос асьме шаерамы удмурт аудитория азьын докладъёссэс ӟуч кылын быдэсто: тазьы тросгес вераны, ужез гожтыны капчигес шуо но со вакытэ ик анай кылмес пыд улазы сапкыто кадь.

Лыдӟонъёсы пыриськизы К. Герд нимо гимназиысь пиналъёс но.



Ӟуч кылын гожъяськисьлэн Андрей Гоголевлэн докладэз сӥземын вал Кузебай Гердлы но солэн редакторезлы Максим Горькийлы.

— Герд лыдӟонъёсын мон огнам гинэ ӟуч кылын вераськи. Конференция ӵоже мылкыды бурдъяськиз, удмурт кылэз книгаос пыр дышетэме пайдаен берытске ни шуыса. Мон ятвылтӥсько, мар сярысь доклад, нош дыртытэк вераськисьёс луо ке, ваньзэ ик валасько кадь, — конференция бере мылкыдзэ усьтӥз Андрей.

Докладэн вераськисьёс вис­кын кылбур лыдӟизы Удмурт кун университетысь студентъёс. Кузебай Гердлэн улон но ужан сюресэзлы сӥзем адӟытонзэс меӵак эфирын нуизы Удмуртиысь йӧскалык музейын ужасьёс.

— Туж сюлмаськыса возьмай Герд лыдӟонъёсты. Мынам шӧдэмея, ужрадмы огшокчемен ортчиз. Тау «Удмурт Кенешлэн» вице-президентэзлы Наталья Кондратьевалы ужез ӟеч радъямез понна, Эшъяськон юртысь специалистъёслы, техника ласянь ваньмыз рос-прос чакламын вал шуыса, — вераз «Удмурт Кенешлэн» президентэз Татьяна Ишматова. — Герд лыдӟонъёсты йылпумъяме потэ Кузьма Павловичлэн кылъёсыныз ик. «Удмурт калыклы гожтэт» книгаын бадӟым люкетэз — Кузебай Гердлэн 1930-тӥ аръёсы гожъямъёсыз. «Удмуртъёс, султэ ни. Туж кема асьмеос изьыса улӥм ни. Асьмелы туж кужмо ужаны кулэ…»

Елена Скворцова