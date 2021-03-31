Аслэсьтыз дунзэ тодӥсь Василика

Капчи-а калыклэсь пӧртэм луыны?

Эграысь яркыт буям йырсиен, вуюись кадь ворпо дӥськутэн муспотон нылашез адӟиды ке, тодэ — со Василика Касаткина. ki-art мастерскойын со лэсья пеллюгыос, чыртывесьёс, зундэсъёс…

В. Касаткина

Туспуктӥз Максим Агафонов

— Кин меда тыныд сыӵе аспӧртэм ним малпаз?

— Мамаослэн монэ Василиса нимамзы потэ вылэм, грек кылысь «царица» шуыса берыктӥське. Роддомын мама шорам учкем но малпам, кыӵе мон царица шуыса. Папаен кенешиллям но Василика нималлям. Пуштросэзъя — кӧня ке вылтӥяськись, аслэсьтыз дунзэ тодӥсь адями. Пичи дырысеным ик сямме возьматъяны кутскиськем.

Матысь адямиосы Вася, Васька гинэ шуо. Верало, нимыд пиосмуртъёслы но, нылмуртъёслы но тупа ке, сямыд но сыӵе ик суро: кыӵе ке учырын астэ воргорон кадь возиськод, кыӵе ке учырын — ненег кышномурт кадь. Мон таин соглаш.

Нимме туж яратӥсько, со зангарилы — василёклы — тупа, монэ инкуазьлы матын каре.

Выль адямиосын тодматскыкум, нимме верасько но учкисько ымныръёссы шоры: кинлы ке туж тунсыко луэ, кин ке долкаса учке, шонер-а меда монэ валаз шуыса.

— Мамаед — тодмо дизайнер Надежда Касаткина. Вордӥськемед бере ик улонэд творчествоен герӟаськиз, дыр.

— Бен, нылпи садын но, школаын но весь мае ке киын лэсьтэм, творчествоен вырем потэ вал. Но школаын дышетскыкум, улонме экономикаен но программированиен герӟаны малпалляй. Ярам, МХК-ен (мировая художественная культура) дышетӥсе нодъяз. Казаньысь калык киужъёсъя техникуме пыри, ювелирлы дышетски. Али, школаез тодам вайыса, сереме потэ: бен кыӵе мон программист! Адямиос сиськытэк но кӧлытэк улыны уг быгато, нош мон — киужтэк.

— Казаньын дышетскыса, пӧрме вал-а удмурт киужъёсын вырыны?

— Татарстанэ кошкыкум, бигеръёслэн улонзы тунсыко уг поты вал, макем соос сюлмасько асьсэ культуразэс, сям-йылолъёссэс утён понна, ӧй тодылы. Мынам дышетскон ӧре калык киужъёсын герӟаськемын вал. Кызьы мон «калык киуж» веранэз валасько? Пӧртэм шаеръёсын, кунъёсын улӥсь калыкъёслэн лулчеберетсы. Нош Татарстанын сое мукет сямен валэкто — бигеръёслэн лулчеберетсы шуо.

Со вакытэ мамае удмуртъёслэсь историзэс, дӥсь­кутъёссэс эскерылӥз, ас­лэсьтыз дӥськут коллекциоссэ вурылӥз ни. Мынам мытэм ужзэ азьланьтэме потӥз: мон но озьы быгато, но вуриськем интые, чыртывесьёс, зундэсъёс лэсьтыло! 1-тӥ курс бере каникулэ келязы, курсовой ужлы проект малпаны косыса. Сӥзьыл Казане вуи, возьматӥ, мар пӧрмытӥ. Со вал удмурт тылобурдоен подвеска. Вот соку техникумлэн директорез пурӟиз! Казаньын дышетскиськод бере, бигер киужен выр, шуиз. Мыным со воксё валантэм потӥз, пумитаз вазьыны дӥсьтӥ: малы мон тӥляд культураяды мерско, мыным азьло аслэсьтымзэ валаны кулэ. Умой, дышетӥсе монэ валаз шуыса, соин ӵош тылобурдоме утимы. Но диплом ужелы лэсьтоно луиз воротникъёслы бигер застёжка (яка чылбыры). Со бен урод ӧвӧл, но сюлмылы удмурт киуж матынгес.

Со семьяысь ик потэ. Пичи дырысеным ибырвесьёс шоры синмаськыса учкылӥсько, отын огшоры пусъёс ӧвӧл уга, котькудӥзлэн аслаз пуштросэз вань.

ki-art студиын уж пӧзе

— Кыӵе кортъёсын, изъёсын ужаны яратӥськод?

— Югыт металлъёсын. Туж яра азвесь, со чебер но, кылзӥськись но. Берло вакытэ латунез, ыргонэз ӵемгес кутӥсько, украшенилэн аспӧртэм тусыз луэ.

Дышетскыкумы котькыӵе металлъёсын, дуно изъёсын ужамы, но соосты ӧй яраты, соос укыр гольтресэсь-а, мар-а. Валамон, шундыпуксён палан улӥсь калыкъёслэн чеберъяськонъёссы ӵапак сы­ӵеесь луыны кулэ, но милемлы соос уг тупало, удмуртъёс инкуазен артэ уло, узырлык борды уг кыстӥсько, соин ик милемлы зарни но алмаз уг тупа.

Мон уг яратӥськы инкуазез тупатъяны. Изъёс кырыж-мерыжесь ке, мон соосты волятӥсько гинэ, асьсэ туссэс утьыны вырисько.

— Дышетсконэз йыл­пумъ­яса, ювелир кап­чиен-а аслыз уж шедьтэ?

— Техникумез быдтэме бере Эграла бертӥ. Асьтэос валаськоды, ювелир луыса ужаны татын нокытын. Культура удысэз бырйи, кӧня ке аръёс ӵоже ужрадъёс ортчытъяй, форумъёсы ветлылӥ. Но культура монэ куасьтӥз. 23-тӥ мартэ отысь кошки. Бумагаосын, отчётъёсын вырыса, йыры поромиз, творчестволы дыры ӧз кыльылы. Табере асме киужлы сӥзьыны медӥсько. ki-art мастерскойын льӧль малпанъёсме уен-нуналэн улонэ пыӵато. Эшшо видео лэсьтыны дышетскеме, пӧртэм проектъёсын выреме потэ…

— Иське, али вань кужымдэ ki-art-лы сётӥськод?

— Озьы, дыр. Паймымон ӧвӧл, мон ki-art-э вуи шуыса. Та мастерскоез мамалэн кемалась усьтэмез потэ ни вал. Нырысь-валысь мон солы юрттӥськи: ужкагазъёс лэсьтылӥ, вотэсысь бамъёсты нуи. Но дыры котьку сямен ӧз окмылы, тодон-валанъёсы но тырмыт ӧй вал. Трос лыдӟиськи, дышетски. Сӥзьылысен ини мама монэ кыткиз. Азьло ветлӥсько вал, так гинэ пуко, мар вераськозы, кылзӥсько шуыса, нош собере ачим ик ӧй вала — пумен ужасько ни!

Творчествоен вырись муртъёслы ki-art-ын инты котьку шедёз. Ма, котькыӵе адямилы татын шумпото! Тон быгатод лыктыны, пуксьыны но вераськыны, учкыны, кызьы ми ужаськомы, ужъёсмес басьтыны. Татын ик пӧртэм ужрадъёс ортчытъяськомы, Эграысь быгатӥсь муртъёсты огазеяммы потэ.

Малпасько, та выллем интыос ёросъёсын туж кулэ. Татын тон пӧртэм удысъ­ёсын астэ оскалтӥськод, азинскиськод. Номыр лэсьтэмед уг ке но поты, творческой омырез шӧдӥськод.

Али ми татын 3 кузя: мама — вуриськись, Максим Агафонов — туспуктӥсь, мон — ювелир но администратор.

Бумагаен ужанлэсь пегӟи ке но, татын но отчётъёс лэсьясько, малы ке шуоно пӧлысьтымы нокинлэн соин выремез уг поты. Калыкез мастер-классъёсы гожтӥсько, вотэс бамъёсмес нуисько, афишаос дасясько. Яратӥсько лӧптыса мама но Максим доры лыктыны, малпанъёсме вераны — ойдолэ, шуисько, фотосессия каромы, кыӵе ке перформанс лэсьтомы. Соос котьку соглаш луо, монэн ӵош «шузиясько».

Ужысьтым кошки бере, али мастерскоямы пеллюгыос, весьёс, зундэсъёс умой-умой лэсьтыны кутско ини.

ki-art-лэн усьтӥськонэз пандемиен тупаз, оскиськомы, кылем арлы чаклам малпанъёсмес туэ быдэстыны быгатомы шуыса.

Василика яркыт луыны яратэ

— Вылтусыд туж яркыт! Кулэ-а туала егитъёс аспӧртэм луэмзэс возьматыны?

— Одно ик! Тани мон 9-тӥ классын йырсиме горд буяй, ӵышкиськи… Собере йырсие кыӵе гинэ ӧй вал ни! Дӥсяськисько но йӧспӧртэм. Вуж ужам уг валаськы вал, кызьы таӵе тунсыко ӧрын тыршись адямиос тӧдьы дэремен но пурысь юбкаен ужаны ветло… Соин ик котькуд совещание азьын шкафысьтым тужгес но яркыт дӥськутме юри поттылӥ, синъёсме ворпо теньёсын буялляй. Мыным озьы яра! Совещаниосын кышномуртъёс мон шоры шузи шоры кадь учкылӥзы, маке шат!

Городысь Эграе бертыса, мон валай, егитъёс йӧспӧртэм дӥсяськыны керпото шуыса. Нокинлэсь висъяськемзы уг поты, кышкало, шоразы кырыж учкозы шуыса.

Олокызьы но дӥсяськыса, Эгра ульча кузя ветлӥсько. Куддыр со мынам миссие кадь потэ: егитъёслы возьматоно, калыклэсь пӧртэм луыны урод ӧвӧл шуыса. Зэмзэ ке, со туж шулдыр, яратӥсько адямиосты шумпоттыны. Ӵок, монэным ӵош ӧз ке серекъялэ, монэ мед серекъялозы.

Мария Емельянова