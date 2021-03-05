Аскивалтон радъяськоз выль сямен

2-тӥ мартэ Кун Кенешысь депутатъёс азьланьтӥзы 30-тӥ сессизылэсь ужзэ. Эскеризы 30 ужпумъёсты, пӧлысьтызы 19-эз герӟаськемын вал элькун законъёсын. Сессилэн ужаз пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Алнаш ёрослэн йырыз А. Семенов: муниципал кылдытэтъёсты огазеян

гуртоослэсь улонзэс уродгес уз кары.

Фото: udmgossovet.ru



Вузмес басьто 50 кунъёсын

Александр Бречалов депутатъёсты тодматӥз элькунмылэн экономикаеныз.

— Россилэн Президентэз Владимир Путин, туэ 14 январе пумиськылыкумы, оборона удысын ужась предприятиосын огшоры вузъёс тросгес поттон сярысь вераськиз. Кылем арын сыӵе предприятиосмы 104,4 миллиард манет тыр вуз поттӥзы — со элькунамы поттэм вуз пӧлысь 19 процентэз луэ. Пусйымон: огшоры улонын кутӥськись вуз поттонзэс 10,2 процентлы йылэтӥзы но 27,9 миллиард манет тыр вузаськизы, — вераз Тӧро.

— Промышленностез азин­­тонъя фонд пыр предприятиослы али пичи дунэн кредитъёс сётӥсько, сое басьтыны быгатӥзы ни «Элеконд», «Калашников» концерн, Сарапулысь электрогенераторной завод — 5 проектъёссылы 770 миллион манет сётэмын. Удмуртия 2020-тӥ арын 1-тӥ интые потӥз «Ужазинлыкез будэтон» нацпроектэ мыло-кыдо пыриськеменыз — 56 предприятие выль сямен, выль технологиосъя ужаны кутскиз.

Удмуртилэн Тӧроез депутатъёслы тау кариз ужбергатӥсьёслы выт тыронъя капчиятонъёс чакламзы понна — кылемаз сессиязы таин герӟаськем 2-аз законэ воштонъёс пыртӥзы. ЕНВД амалысь «упрощёнка» шуонэ выжисьёслы ставкаос пичиятэмын — 13 сюрс предпринимательёс та капчиятонэз кутыны быгатозы. Эшшо ватсаса 3 но ӝыны сюрс ужбергатӥсьёс бырйыны быгатозы патент амалъя выт тыронэз.

— Со сяна, туэ февраль пумын Россилэн Правительствоез ужбергатӥсьёслы пичи процентъем кредит сётъянъя выль программа сярысь ялӥз, — нимысьтыз пусйиз Александр Бречалов.

— Солы Правительстволэн резервъя фондысьтыз 7,8 миллиард манет чакламын. Юрттэт басьтыны быгатозы пичи ужбергатӥсьёс но, бадӟым предприятиос но — ваньзы, кинлэн ужез герӟаськемын калыкез сюдонэн, культураен, спортэн но туризмен. Кредитлы куронъёсты кутозы 9-тӥ мартысен 1-тӥ июлёзь. 3 процентъем кредит сётӥське 1 арлы. Удмуртиын та юрттэтлы вазиськыны быгатозы ог 5 сюрс ужбергатӥсьёс.

Экспорт сярысь вераса, А. Бречалов пусйиз: вузъёсмес басьто ни 50 кунъёсын, кылем арын 9 толэзь ӵоже гинэ 57 миллион доллар тыр вузаським. Та ужез азинтыны луонлыкъёс бадӟымесь: пӧртэм кунъёсын мыло-кыдо басьто йӧл-вӧймес, пельняньмес, краскаосты, косякъёслы фильтръёсты но трос мукетсэ. Красногорскысь веникъёс гинэ но 10 кунъёсы кошко ни.

Гуртлэсь арзэ хозяйствоос вормонъёсын кутскизы — йӧл поттон туэ январь-февраль толэзьёсы 12 процентлы йылӥз, усьтӥськизы выль фермаос.

Поселениосты

огазеян

Шаерысьтымы 10 ёросъёсысь — Алнаш, Можга, Кез, Дэбес, Эгра, Вотка, Сарапул, Сьӧлта, Сюмси, Юкаменск — муниципал кылдытэтъёс огазеяськизы округъёсы.

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аскивалтон ёзъёсын гер­ӟаськем закон юнматӥз, со аре ик Кун Кенешысь депутатъёс элькун законэз соя тупатӥзы. Озьы кылдӥз выль валан — муниципал округ, со кылдэ, муниципал кылдытэтъёсты одӥге огазеяса.

— Муниципалитетъёсты огазеянлэсь пайдазэ шӧдӥм ни 2016-тӥ арын, — шуиз Можга ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн йырыз Галина Королькова, — соку ми 19 муниципалитет пӧлысь 13-зэ кельтӥм. Та чотын 4 миллион манет шыръяськиз, со уксёез районамы ик благоустройстволы кутӥм. Быръёнъёс дыръя ёрос Кенеше но муниципалитетъёсы оглом 133 депутат быръёно луысалмы, нош табере муниципал округе 20-зэ гинэ быръёмы на. Коньдон одно шыръяськоз, туж умой, со районмылэн казнаяз ик кылиз ке.

Интыысь аскивалтон ёзъёслэсь ужзэс выль сямен радъянлэсь пайдазэ гурт поселениосысь но, ёрос Кенешъёсысь но депутатъёс умой шӧдо — сессиын та сярысь веразы ёросъёслэн йыръёссы.

— Муниципал округе огазеяськыса, пӧртэм ужпумъёсты шаплыгес сэрттыны-пертчыны луоз, — вераз Алнаш ёрослэн йырыз Алексей Семенов. — Бюджет одӥг киын луоз, соин ик закупкаосты радъян но капчиялоз. Воштӥськонъёс гуртоослэсь улон-вылонзэс нокызьы уродгес уз каре.

Сессиын шуэмын вал: гуртоослэн вань правооссы утемын луозы, льготаоссы кылёзы, гурт администрациосын ужасьёс кылёзы. Но огазеяськыса документъёсын выронэз сомында уз луы ни, одӥг ужез ик кӧня мурт уз быдэсъя.

Пудо вордод —

барыш поттод

Гуртлэн араз шаерамы кутэмын нимаз хозяйствоосты азинтонлы сӥзем закон — со бакча возись, пудо вордӥсь гуртоослы юрттыны кулэ.

Таӵе кичӧлтонэн потӥз парламентысь АПК-я, музъем ужпумъёсъя, инкуазез утёнъя ялан ужась комиссия. Солэн кивалтӥсез Владимир Варламов пусйиз:

— Туннэ республикаысьтымы 200 сюрс пала адямиос ас хозяйствоенызы уло — бакча емыш будэто, сӥль потто. Озьы соос асьсэды сюдо. Но пӧлазы ӧжыт ӧвӧл хозяйство возьыса барыш поттыны вырисьёс но. Таӵе мылкыдзы уката бадӟым мед луоз шуыса, соослы ужзэс капчиятыны юрттоно, гуртысь улон-вылонэз ӟечомытоно, туж умой луоз, кылсярысь, будэтэм емышсэс басьтон пунктъёс усьтыса.

Таӵе мылкыдын депутатъёс одӥгтэмак соглаш кариськизы. Табере ваньмыз со законэн чакламын но юнматэмын. Солы луыса гуртоослы пӧртэм пумо юрттэт вуыны быгатоз.

Заготконтараосты кылдытэм сяна, юнматыны чакламын гуртысь ветеринарияя службаосты, потребкооперативъёсты, гуртоослы пӧртэм юанъёсъя визь-кенеш сётӥськоз но мукет.

— Шаерамы 30 процентэз калык улэ гуртын, — ватсаз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — Сад-бакча возёнэн, пудо вордонэн вырисьёс мултэс вуззэс али ӵемысь кытчы карыны ёрмо. Сое басьтон пунктъёс кылдытӥм ке, адямиослэн уката тросгес йӧл но, сӥль но, бакча емыш но поттыны мылкыдзы луоз. Озьы соослэн уксёзы но луоз, ужлы но уз ёрме.

Выль

уполномоченной

Удмуртиысь Адямилэн правоосызъя уполномоченной луиз Виктор Кушко, солэсь азьвыл Вениамин Соломенников вал.

Сессия дыръя ик В. Кушколэсь кандидатуразэ дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Мукет кандидатураос ӧй вал.

— Виктор Михайлович Кун Кенеше 2-тӥ, 3-тӥ но 4-тӥ ӧтчамъёсы депутатэ бырйиськылӥз, — пусйиз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — Кыказ ӧтчамъёсы кивалтӥз промышленность, вуз карон, услугаос понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссиен, 2007-тӥ арын бырйылэмын Кун Кенешлэн Тӧроезлы воштӥсе, Со возьматӥз зэмос профессионал, калыкез валась, ужез понна кыл кутӥсь луэмзэ.

2012-тӥ арысен Виктор Кушко Удмуртиысь Быръёнъёсъя валтӥсь комиссиен кивалтӥз. Депутатъёс азьын вераськыкуз, со пусйиз: Правоосъя уполномоченной зэмлыко луыны, адямиез валаны, законъёсты умой тодыны кулэ. Со матысь ужалоз кун властен, интыосысь аскивалтон ёзъёсын, вань кужымзэ сётоз адямиослэсь правооссэс утён вылысь.

Куара сётон лушкем ортчиз. В. Кушко пала дурбасьтэмзэ вераз 45 депутат, пумит луиз 5-ез. Куара сётон йылпумъяськем бере ик Адямилэсь правооссэ утёнъя выль уполномоченной присяга сётӥз.

Элина Кумачёва