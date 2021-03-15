Анай кыл сярысь куинь юан

Малы удмуртсэ нырысь ик пусъёно

Туэ сӥзьыл Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан. Юалляськонын бадӟым саклык висъяськоз анай кылъёслы.

Дэри черкогуртысь Кузьминъёслэн семьязы удмурт ужрадъёсы пыриськылэ.

Туспуктэм басьтэмын Кузьминъёслэн архивысьтызы

Лыдпусъёс бордын улон

2015-тӥ арын ортчем микроперепись дыръя шаерысьтымы ог 15 сюрс улӥсьёс пӧлысь 68,6 процентэз асьсэды ӟуч шуыса пусйизы, 24,4 процентэз — удмуртэн, 5 процентэз — бигерен. 2010-тӥ арын ортчытэм перепись дыръя дуннеысь ог 552 сюрс мурт ассэ удмурт шуиз, со пӧлысь 411 сюрсэз Удмуртиын уло. Ог 324 сюрсэз удмурт кылын вераськиськом шуизы. Мар возьматоз туэ лыдъян-чотан?

Анай кылъёслы 3-5 юанъёс сӥземын луозы. Адямиослэсь юалозы, макем ӵем улоназы куто созэ я тазэ кылэз. Кылсярысь, 10-тӥ юан тазьы чузъяськоз: тодӥськоды-а ӟуч кылэз? Тодӥсько шуыса валэктӥды ке, ватсаса юан сётозы на: улонын кутӥськоды-а ӟуч кылэз? Со сяна, 11-тӥ пунктын юамын луоз, кыӵе мукет кылъёсты тодӥськоды. Нош 12-тӥ юанын пусъёно асьтэлэсь анай кылдэс. Татын сак кариське, угось анай кыл чот пусйыны луэ кык кылэз, но статистикъёс валтӥсен лыдъялозы нырысетӥзэ! Тӥни малы нырысь ик пусъёно удмурт кылэз, собере мукетсэ…

— Ӵапак соя азьланяз чаклалозы, нылпи садъёсын но школаосын марлы дышетоно, кӧня национальной группаос но классъёс усьтоно, кӧня учебникъёс поттоно. Лулчеберет удысысь ужрадъёсты но, статистика вылэ пыкиськыса, выльдозы. Анай кылэз утён, азинтон но потоз лыдъян-чотанын шараяськем лыдпусъёс бордысь, — валэктэ Удмуртстатысь перепись ортчытон понна кыл кутӥсь Людмила Сушкова.

Валэктонъёсты кутозы ӟуч кылын гинэ. Ӟуч кылэз валасьтэм муртлы переписчикъёс юанъёсты удмурт, бигер, пор но мукет кылъёсы асьсэос берыктозы.

Озьыен, асьме киын азьланяз улонмы, удмурт кылмес утён но азинтон. Макем тросгес луозы удмурт кылын

вераськисьёс, сокем бад-

ӟымгес саклык висъяськоз культурамылы но кылмылы.

Кыл вылын но, сюлэмын но

Удмурт кылэз утён сярысь сюлмаське Дэри черкогуртысь Кузьминъёслэн семьязы. Соос шаерамы ортчылӥсь одӥг бадӟым ужрадэз но палэнэ уг кельто.

Лилия черкогуртысь МФЦ-ын ужа, Андрей юртъерез чеберманы из поттэ. Эвика но Элли нылъёссы Ижысь Кузебай Герд нимо гимназиын дышетско. Бадӟымез 4-тӥ классын, пичиез 2-тӥе ветлэ. Семьяязы котьку удмурт кылын верасько.

— Мон нылъёсылы ӝот-ӝот шуисько: дорын удмурт сямен вераське, нош школаын я эшъёсты пӧлын, урамын ӟучен но яралоз. Индылӥсько: макем трос кыл тододы, сокем визьмогес луоды, — шуэ Андрей Александрович. — Нылъёсмы талы уг пумитъясько. Удмурт кылэз но литератураез мыло-кыдо дышето. Та сяна, «Мынам Удмуртие» радиолэн «Пинал дыр» радиовераназ пырисько. Озьы кузпалыным котькуд сямен кӧснуналэ 15 час котырын радиоприёмник вӧзы пуксиськомы. Нылъёсмылэсь куараоссэс кылыны шурдыт но, шумпотымон но.

Кузьмин кузпалъёс лул-сюлэмынызы удмуртлык борды биниськемын. Соин ик нылъёссылы но удмурт ним сётыны малпало вылэм. Но кельшымонзэ шедьтӥллямтэ. Андрей Александровичлы фин-угор выжыысез ярам — Эвика веськрес мугоро шуэмез, пе, возьматэ. Нош кузпалыз фин выжыкылысь муспотон Эллилы синмаськем. Озьы пичиез нылзы Элли луэм.

— 2010-тӥ арын калыкез лыдъян-чотанэ пыриськимы. Асьмемыз удмурт гожтӥмы. Со дырысен ог 10 ар ортчиз ини — номыр ик ӧз воштӥськы: кыл вылын но, сюлэмын но — удмурт. Соин ик туэ ортчоно переписьын но асьмемыз одно ик удмурт шуыса пусъёмы, — вера семья кузё.

Елена САРАМАТОВА, Ольга КОРЕПАНОВА