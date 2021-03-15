Акуна матата

Африкаысь масаи калык улэ сюлмаськонъёстэк

Дэри черкогуртысь егит кузпалъёс Елена но Андрей Филимоновъёс алигес бертӥзы Занзибарысь. Мукет кунъёс сямен, Африкаысь пичи шормуӵ пандемиен сэрен кунгожъёссэ ӧз пытсалля.

Занзибарысь массаи калык

Кызонлэсь уг кышкало

— Москва аэропортын вань калык маскаен пуке, — веранзэ мытӥз Елена, — нош Танзаниын сыӵеос 1-2 сяна ӧвӧл. Нокин но уг куры, маскадэс дӥсялэ шуыса. Президентсы угось шуиз: ми вормимы маляриез, ӵуж лихорадкаез, кызонэн-зырымаськонэн милемыз уд кышкатэ ини. Зэм но, коронавирусэн черламъёссы татын чиньыен лыдъямон. Туристъёсты анализ лэсьтыны уг куро.

Занзибарын начар уло. Тае валаськод аэропортысен ик — со вуж гаражлы укша. Озьы ке но татчы путёвкаос чик но дунтэмесь вылӥллямтэ. Улӥмы Нунгви гуртын. Кылсярысь, Доминиканаын шутэтскыкумы, милемыз отель сьӧры потаны уг лэзё вал, малы ке шуоно отысь калык автоматэн-пистолетэн ветлэ. Нунгвиын туристъёслы эрик сётэмын. Кытчы вамыштэмед потэ — мын. Угось президентсы чурыт кылзэ вераз: одӥг туристэз но вӧсь карыны, ултӥяны уг яра, соос асьмемыз сюдо. Нош Россиысь шутэтскисьёс отын лачак. Туризм удыссэс азинтон вылысь Танзаниын берло дыре ӟуч кыллы бадӟым саклык висъяло. 2013-тӥ арысен егитъёс кылмес мыло-кыдо дышето. Соос лыдъяло, Россиысь туристъёс — тужгес умоесь. Ульчаысен-а, магазинысен-а пумитало ке, киынызы шонало, чырткемъясько, туспуксьыны дырто.

1964-тӥ арын Африкалэн шундыӝужан палысьтыз 2 республикаос — Танганьика но Занзибар — огазеяськизы. Озьы выль кун кылдӥз — Танзания. Котырто сое огпалтӥз — Кения, Замбия, Мозамбик, Уганда кунъёс, мукет палтӥз — Индийской океан. Танзание пыре 30 область, пӧлаз — Занзибар но.

Ноку но, нокытчы но уг дырто

— Занзибарысь мукет гуртъёсын ӵошатыса, Нунгви тужгес йӧноез. Отын чылкыт, Мальдивыын выллем тӧдьы луо но чагыр-чагыр Индийской океан. Ӵапак Нунгвиын али «Последний герой»

передачалэн съёмкаосыз мыно. Зарезь кыдёкын ӧвӧл. Шуом, бускель гуртын ӝыт океан ныр улын ке, ӵукна сое уд адӟы ни — отлив луэ. Пыласькон понна ву турын, зарезь кизилиос пӧлтӥ кема вамышъяно. Улон коркамы чебер вал. Ӝӧк выламы котьку сылӥзы маляриез вӧлмытӥсь чибиньёслы пумит пазяськонъёс.

Занзибарысь масаи калык туж азьтэм. Укнотэм, ӧстэм корка нергедэ йыг-йыг пуктыны луэ шуыса, уг малпасько. Мукет улонэз угось соос адӟылэмын ӧвӧл. Гуртсы сьӧры палэнэ уг поталляло. Ноку но, нокытчы но уг дырто. Жадё ке, музъем вылэ выдо но изё. Ӵапак соос бордысь потэмын «акуна матата» веран — шуг-секытъёстэк улон шуэмез возьматэ. Сиемзы потыку, бакчаысьтызы ананас пырто я чорыганы кошко. Визнанэн бызьылэ пичиез но, бадӟымез но. Асьмеос нуналлы быдэ курегпуз сиыны дышемын ке, соос лобстерен кӧтсэс тырыло. Утялскыны уг ярато, ульчаоссы жуг-жаген тырмемын. Базаръёстӥ, магазинъёстӥ гань-гань ветлыны уг луы. Арбериоссэс басьтыны курыса, бордад норисько. Соин ик зарни зундэсъёсты, весьёсты доре кельтоно.

Отельмес но Италиысь адямиос ӝутӥллям, нош ужало отын Индиысь воргоронъёс. Россиысь но ужасьёс вань, соос туристъёсты туспуктыло, экскурсиос радъялляло, масайёсты ӟуч кыллы дышето.

Нылпиос туристъёсты ярато

«Кыкчиос» туристъёсты витё

— Асьме дорын семьяос шорлыдын 2 нылпи будэто ке, отын ичизэ 5 пинал ваё. Йырзэс уг тӥяло, маин сюдозы, дӥсялозы, дышетозы соосты. Огпол, экскурсие потыкумы, адӟисько: егит анай коркасьтыз вож нуныеныз потӥз, музъем вылэ басма кесэг вӧлдӥз но нылпизэ отчы выдтӥз. Вӧзаз ачиз пуксиз, тылскиз но сиён пӧраны кутскиз. Со пинал уг но бӧрды, ява. Занзибарын валесэд вань ке, узыр лыдъяськиськод. Нош коркад тыл кыскемын ке — талэсь бадӟым шуд ӧвӧл. Телевизорез тросэзлэн адӟылэмез ик ӧвӧл.

Нылпи садъёссы ужало. Отын огъя куронъёссы ӧвӧл: одӥгъёсыз шыргольык ветло, мукетъёсыз дӥсь шедьто ик. Нылпиос кин кытын быгатэ шудо, сюрес вылэ кышкатэк потало. Школаязы югдур мукет. Дышетскисьёс ваньзы сямен тӧдьы кышетэн но пеймыт-лыз дӥсен ветло. Президентсы 1 класслы 500 доллар — ог 3 сюрс 800 манет — висъя. Та уксёен нылпиослы тетрадь, ручка басьто. Но нылпи экзамен сётыны уг быгаты ке, тетрадь дунтэк уг ни донгиськы. Анай-атай ачиз сюлмаське сое шедьтон понна. Соин ик нылпиос гижысь-пиньысь дышетскыны туртто. Но пӧлазы «кыкчиос» шедьыло ик. Таосыз урокын гожъяськытэк пуко. Ваньзэ йыразы кельто яке… туристъёсты чидатэк витё. Соос ини, тетраден-ручкаен сяна, ческыт кампетэн но куноято.

Ӵукна потэ, ӝыт ыше

— Занзибаре пыро 75 пичи шормуӵъёс. Кылсярысь, Чангын будэто черепахаосты. Кӧня соос отын — нокин но лыдъяны уг басьтӥськы. Пичиосыз, сьӧсь тылобурдоослэсь утиськыса, нимысьтыз сэрегъёсын кыллё, бадӟымъёсыз фермаетӥ гань-гань ветло. Кӧня соослы арес — тыбыр вылазы гожъямын, фермаын ужасьёс лыдпусъёсты юромо ӵабъяло. Вань 150 лыдпусэн ветлӥсез но. Соос ыжъёс кадесь — киысь турынэз адӟыса, дорад асьсэос кыстӥсько.

Черепахаос асьсэос адями котыре карисько

Чангын вань на пытсэт. Но отын одӥг йыртэмась но пукемын ӧвӧл. Ӵуж лихорадкаен висисьёсты йӧнато вылэм. Вуылӥмы на Накупенда шормуӵе. Со «яратӥсько тонэ» шуэмез, пе, возьматэ. Тунсыко: ӵукна Накупенда вань, ӝыт — ӧвӧл ни, океан «ньылэ».

Зарезь дурын, шунды улын вез-вез кылльыны уг луы — нуназе 11-ысен ӝыт 17 часозь шимес пӧсь, Турциен я Крымен уд ӵошаты. Зэм, инкуазьзы татын кылъёсын верантэм чебер. Но экскурсиоссы шӧгесь на. Та ласянь Занзибарлы Турцилэсь, Дубайлэсь, Таиландлэсь дышетсконо но дышетсконо на.

Ольга КОРЕПАНОВА