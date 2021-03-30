Берпуметӥ автобус гур­тамы бер ӝыт вуэ. Та рейсын калыкез трос ик ӧй вал. Автобусысь васькыса, пумен вамышъянъямы чылкак ог­нам кыли.

Куазь ӟырт кезьыт. Йы­рам капюшонме ӝути но дыртысагес мынӥсько ни. Азьпалам вамышъясь егит пиез сутӥсько ни. Со ульчалэн сэрегаз ышиз, бызьыса кадь кошкиз. Мон эшшо дыртӥсько.

Э, кынмем, лэся, та пиёке — озьы малпаса гинэ вуттӥ но, олокытысь мукет пиосмурт потӥз, егит мурт сьӧры уйиськыса бызиз. Юбоысь тыл пиштэмъя адӟи: воргоронлэн кияз тӥр чилектӥз.

Э, тӥни марлы пияш койык сямен бызьылэ вылэм! Ой, каръян йыры! Нош со

воргорон тӥреныз мон вылэ урдскиз ке? Табере каллен мынӥсько. Одӥг вамыш, кык, куинь… Сак кариськыса, пельёсме но кышет улысь поттӥ ни.

Каллен мынонъям тымет доры вуи. Сопал ярдураз потӥ ке, дорам пыро ни.

— Эшшо — раз! Эшшо — два! Золгес кора! — кылӥське тымет дорын.

Пыдессинъёсы ик шальтразы: та убир сутэм, лэся,

пинал пиез, тӥни кора ни. Асме ачим виноват карисько: мон сьӧразы мы­нысал ке, адӟись луэмысьтым, оло, йыруж лэсьтыны ӧй дӥсьтысалзы.

Сумкаосме топольёс улэ куштыса, матэгес кариськисько. Туж кышкасько ачим, но свидетель луо шуыса, телефонме поттыны вырисько. Пеймытын валаса ӧй вуы: телефонэ киысьтым гылӟиз, лымые пезьдӥз.

Олокытысь яркыт тылъёс югдытӥзы. Гуж карыса, легковой машина вуиз. Тымет вылын воргоронъёс йӧ корало. Соку гинэ йырам шуккиз: ма, туннэ уга Йӧвылэсултон нунал! Тодмай тӥрен пиосмуртэ но — Федя, агаез дорысь тӥр кутыса, йӧ пильылыны дыртэ вылэм. Нуназе лэсьтэм люкмес ӝытозь кынмыны вуэм, нош татчы уйшор котырын трос калык вуоз.

Тӥни озьы Инмар кышкатӥз, бадӟым празд­никъёсты тодад уд вайиськы шуыса.

Галина ШИРОБОКОВА. Ижкар