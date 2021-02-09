9 миллиард манет — тыриськыны но азинскыны

16-тӥ феврале ортчиз Кун Кенешлэн 30-тӥ сессиез. Депутатъёс эскеризы 23 ужпумъ­ёсты, пӧлысьтызы 10-эз герӟаськемын вал элькун законъёсын.

Кун Кенешлэн сессиез мынэ

Туспуктэм: udmgossovet.ru

Бюджет йылӥз

Элькун бюджетлэн доход люкетэз 9 миллиард 258 миллион манетлы йылтэмын.

— Та коньдон пӧлысь 7 но ӝыны миллиардэз люкаське ваньбурлы вытъёс чотын, 1,75 миллиард манетэз вуиз Россилэн казнаысьтыз, — депутатъёслы валэктӥз коньдон ужпумъёсъя министр Станислав Евдокимов.

Бюджетлэн доход люкетэз йылӥз бере, йылӥз расход люкетэз но, таиз — 9,54 миллиард манетлы. Коньдон люкылон огкылысь ортчиз. Депутатъёс одӥгтэмак соглаш луизы: бадӟым люкетсэ — 5,66 миллиард манетэз — висъяно эмъян учреждениослы коронавирусэн нюръяськонлы.

— Вытъёс чотын люкаськем уксёез мукет удысъёслы но люкылыны дэмласьком, — веранзэ азинтӥз коньдон ужпумъёсъя министр. — Кылсярысь, 150 миллион манетсэ — муниципалитетъёслы, 695 миллионзэ — сюресъёсты возёнлы но тупатъянлы, 172 миллион манетсэ — эмъян учреждениосын тупатъян ужъёс ортчытыны, выль тӥрлык басьтыны, 27 миллион манет кулэ жаг куян интыосты быдтыны.

Озьы ик пичи ке но уксё ватсаськоз коммерциен вы­­рись­тэм организациослы

ужзэс радъяны, авиапе­ревозчикъёслы, лифт пукты­лӥсьёслы но мукет. Россилэн бюджетысьтыз вуэм уксё чакламын сюрес возёнлы, пызь изонэн но нянь пыжонэн вырись предприятиослы компенсация тыронлы, ву гумыос кыскыны но мукет.

— Туж пусйымон, ватсаса коньдон, пунэмъёсмес тырыны сяна, сюре азинсконлы но, — депутатъёслэн нимынызы пусйиз Бюджетъя, вытъя но коньдон ужпумъёсъя ялан ужась комиссиен кивалтӥсь Владимир Паршин.

Воштонъёсты-ватсанъ­ёсты нырысетӥ лыдӟемен юнматэм бере бюджетлэн доход люкетэз 85 миллиард 757 миллион манет луиз, расход люкетэз — 86 миллиард 278 миллион манет, дефицитэз — 521 миллион манет.

Та лыдпусъёс ӧз вош­тӥське Удмуртилэн Тӧ­­роезлэсь вуэм 9 ӵек­тонъ­ёссэ лыдэ басьтэм бере но, угось соосты быдэстыны луоно, коньдонэз

одӥг «кисыысь» мукетаз выж­тыса гинэ. Озьы Александр Бречалов кичӧлтонэн потӥз 29 миллион манет висъяны Ижысь пыӵал тӥрлык поттонъя заводлэсь валтӥсь корпуссэ тупатъян понна, 210 миллион манет — гурт спорт­сменъёслэн гужем шудонъёссы азьын Граке стадион пуктыны.

Кызьы радъяськоз выт тырон?

Выль капчиятонъёс чакламын ужбергатӥсьёслы — патентлэн дуныз табере меӵак герӟаськемын луоз предприятилэн кудбыдӟа инты басьтэменыз но отысь ужасьёслэн лыдынызы.

— Предпринимательлэн 1 ужасез ке, со 1 мурт понна ик выт тыроз — азьло 1 мурт гинэ ужа ке но вал, ичизэ 4 мурт понна тырылӥз. Нош 5 ужасез ке, 9-эз понна тыроно луылӥз ни — табере 5-ез понна ик тыроз, — сессиын валэктӥз Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясь Константин Сунцов. — Та амалъя ик капчиятонъёс луозы ужан интыя но. Кылсярысь, ужбергатӥсь 3 квадрат метр вылэ гинэ аслыз пичи отдел усьтӥз ке но, тыроно луэ вал 24 квадрат метр понна. Нош отделэз 26 квадрат метр вылын ке, тыроно луылӥз ни 49 квадрат метр понна. Табере кудбыдӟа интыез

со басьтэ, со быдӟаезлы ик тыроно луоз.

Депутатъёс та малпанэн соглаш луизы. Со сяна, дурбасьтэмзэс веразы «упрощёнка» амалэн вытъёсты пичиятонлы но. Угось 2021-тӥ арын 1-тӥ январьысен ЕНВД нимаськись амал Россиын быдтэмын. Соя выт тырисьёс табере асьсэлы выль амал быръёно луизы, данакез кельшытӥзы «упрощёнкаез». Озьы выт тыронъя ставка 6 процентысен 2 процентозь но 15 процентысен 5 процентозь уськытэмын. Та капчиятонъёсты ог 6 сюрс ужбергатӥсьёс ас вылазы шӧдыны быгатозы.

Кыӵе выльдонъёс Конституциын?

Мукет эскерем ужпумъёс пӧлын — Удмуртилэн Конституцияз воштонъёс пыртон, соос герӟаськемын Россилэн валтӥсь документаз выльдонъёсын. Озьы Конституцилэн текстысьтыз басьтэмын Конституционной суд сярысь валатон. Со сяна, республикаысь валтӥсь прокурорез табере Кун Кенеш но, элькун Тӧро но уз юнматэ ни — сое ӵектоз Россиысь генеральной прокурор, Федерацияя Кенешен огкылэ вуыса, нош ужысьтыз мозмытыны быгатоз Россилэн Президентэз.

Элина Кумачёва