8-тӥ — 14-тӥ тулыспал

Така.

Ужпумъёстэс быдэстон понна секыт сюрес быръ­ёды. Озьы тӥ дырдэс но кужымдэс утьыны малпалоды, но янгышалоды. Соин ик дышем сюрестыя мынэ, ваньзэ радызъя лэсьтэ, соку ваньмыз пӧрмоз.

Ош.

Улонады чыры-пыры шуг-секытъёс кылдылозы, тӥ соосты капчиен вормоды. Коньдондэс бадӟым кузьымлы быдтоды. Яратоно адямиды шумпоттоз. Кемалась нылпи ваемды потэ ни ке, таиз арня ӟеч ивор ваёз.

Кыктоос.

Уждэс вылӥ дунъялозы, юрттэт дуре вазиськылозы, мукет ужан интые ӧтёзы. Ваньзылы визь-кенеш сётыны турттыса, асьтэ улонды сярысь вунэтыны быгатоды. Но вӧзады рос-прос но оскымон адямиды вань, тӥ понна сюлмаськоз, арнядэс эшшо но ӟечгес кароз.

Кисло-кусло.

Укыр трос ас вылады басьтоды, но уждэс дырыз дыръя быдэстыны уд пӧрмытэ. Соин ик та арняе эн пазяське, маин ке одӥгеныз выре. Ваньмон дырдэс семьяеныды ортчытыны тырше, шутэтскон нуналъёстэс гуртын ортчытэ.

Лев.

Гань-гань кариське, ӧжытгес ужалэ, тросгес изе. Озьы жадёндэс вормоды, выль кужым люкалоды. Тодады вае вуж эшъёстэс, соос тӥлесьтыд туж мӧзмизы ини, ог-огды доры куное ветлэ.

Нылмурт.

Вакыт тупа ӵышкиськыны, буяськыны, выль дӥськут басьтыны, ужды нокытчы уз пегӟы. Ветлэ театре, киное, тодматске выль адямиосын. Воштӥськонъёс юнме уз луэ, асьтэлы но, матысь адямиостылы но пайда ваёзы, улонады выль шӧм пыртозы.

Весъёс.

Ужады но семьяяды но шуг-секытъёс кылдозы. Дась луэ быдэс арнядэс ош кадь ужаны, кужым но чидан люкалэ. Шутэтскон нуналъёстэс каньыл ортчытоды. Шӧдтэк шорысь куноос вуозы, мылкыддэс ӝутозы.

Скорпион.

Та арняе малпанъёсты зэманы быгатозы, соин ӟечез сярысь гинэ малпаське. Кемалась адӟылымтэ эштэс пумитаса, улонады воштӥськон луоз. Уждэс рос-прос быдэстэ — кивалтӥсьты пусйытэк уз кельты. Семьяеныды эн керетэ, верамзэс пеляды понэ.

Ыбылӥськись.

Арня кутсконын куашкам мылкыдэныды нюръяськоды. Но шутэтскон нуналъёс вуытозь, югдур тупатскоз, мылкыдды нош бурдъяськоз. Семьяяды ог-огдэс кылзыны тырше, юнме шорысь эн керетэ.

Сюро кеч.

Трос ужъёс, сюлмаськонъёс кылдозы, эн кышкалэ тодӥсь муртъёслэсь визь-кенеш курыны. Выль адямиосын тодматскоды, соосын ӵош бадӟым уж мытоды. Арня пумын тазалыктылы тросгес саклыктэс висъялэ.

Ву кисьтась.

Ужаны вазьгес ветлоды, отысь бергес бертылоды, сюлмаськонъёсты дорады но гань-гань кариськыны уз сётэ. Соин ик дорысь ужъёстэс вуоно арнялы выжтэ, отчыозь ваньмыз тупатскыны кулэ.

Чорыгъёс.

Мар борды уд кутске — ваньмыз пӧрмоз. Удалтоз лыд­пусъёсын вырисьёслы. Ужады премия сётозы. Ваньмон дырдэс яратоно муртэныды ортчытоды. Кузпалъяськымтэ Чорыгъёс яратонзэс пумиталозы.

УД