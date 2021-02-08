8-тӥ февральысен Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын сётъяны кутскизы хозяйствоосын ужась егит специалистъёслы подъёмной
Related Articles
Трос егитъёс тыршо Можга, Ува, Глазов, Кез, Вавож но Алнаш ёросъёсысь гурт предприятиосын. Ӵапак та районъёсысь 20 хозяйствоосысь миым тужгес уно специалистъёслы подъёмной висъямын вал. Озьы егитъёс 145 сюрсысен 250 сюрс манетозь басьтӥзы.
— Миым 292 ужасьёслы 27 миллион манет висъямын вал, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — 132 егит специалистъёс быдэн 250 сюрс манет басьтӥзы, 78 трактористъёс, 73 скал кыскисьёс но 9 осеменаторъёс — быдэн 145 сюрс манет. Туэ но ог 300 муртлы подъёмной висъяны чакласькомы.
Юрттэт басьтэм егит муртъёслы хозяйствоын ичизэ 3 ар ужано. Но тае но ваньзы уг чидало. Ольга Абрамова пусъемъя, берло 2 ар ӵоже 2 адями подъёмнойзэ министерстволы берыктӥз но гуртысь кошкиз. Подъёмной гинэ гуртэ кыльыны уг юртты. Таин валче азьланяз чаклало та уксёез хозяйствоослы сётъяны, ужасьёссылы корка мед пуктозы шуыса.
Елена Сараматова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment