8-тӥ февральысен Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын сётъяны кутскизы хозяйствоосын ужась егит специалистъёслы подъёмной

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 февраля, 2021 11:52

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Егит специалистъёслы подъёмнойёс чакламын
Туспуктэм: О. Соловьёва

Трос егитъёс тыршо Можга, Ува, Глазов, Кез, Вавож но Алнаш ёросъёсысь гурт предприятиосын. Ӵапак та районъ­ёсысь 20 хозяй­ствоосысь миым тужгес уно специалистъёслы подъёмной висъямын вал. Озьы егитъёс 145 сюрсысен 250 сюрс манетозь басьтӥзы.

— Миым 292 ужасьёслы 27 миллион манет висъямын вал, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — 132 егит специалистъёс быдэн 250 сюрс манет басьтӥзы, 78 трактористъёс, 73 скал кыскисьёс но 9 осеменаторъёс — быдэн 145 сюрс манет. Туэ но ог 300 муртлы подъёмной висъяны чакласькомы.

Юрттэт басьтэм егит муртъёслы хозяйствоын ичизэ 3 ар ужано. Но тае но ваньзы уг чидало. Ольга Абрамова пусъемъя, берло 2 ар ӵоже 2 адями подъёмнойзэ министерстволы берыктӥз но гуртысь кошкиз. Подъёмной гинэ гуртэ кыльыны уг юртты. Таин валче азьланяз чаклало та уксёез хозяйствоослы сётъяны, ужасьёссылы кор­ка мед пуктозы шуыса.

Елена Сараматова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 12 февраля, 2021 11:52
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