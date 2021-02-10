Мае воштысал гуртысь нылкышно?

Кельше-а гуртады улон? Дась-а тӥ мае ке воштыны? Ма кароно, егитъёс гуртэ мед кылёзы шуыса? Аспӧртэм юалляськон ортчытэ «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськон.

— Таӵе юалляськон ортчытӥськом гурт хозяйствоя но сиён-юонъя министрлэн Ольга Абрамовалэн куремезъя. Угось туэ ар Удмуртиын ялэмын Гуртлэн ареныз. Арня ӵоже юалляськонэ пыриськизы ни элькунысьтымы 200 пала нылкышноос — пусъе «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева. — Нырысетӥ йылпумъянъёс лэсьтоно ке, юалляськонэ пыриськем нылкышноослэн арлыдзы — 19-61 арес. 64 процентэзлы гуртын улыны кельше. Но бадӟым люкетэзлэн мае ке воштэмзы потэ. 77 процентэз дась асьсэос но мае ке воштыны. Пӧртэм мастер-классъёсы, семинаръёсы пы­риськысалзы 85 процентэз. Тросэз кылзысалзы онлайн лекциос но.

Нош ма кароно, егитъёс гуртэ мед кылёзы шуыса? 70 процентэз нылкышноос пусйизы, ӟеч уж кулэ шуыса, 40 процентэз — уждун, 25 процентэз — дась улон инты яке сое пуктыны субсидиос, 15 процентэз — ваньмон дырез радъян, 22 процентэз — сюресъёс, 6 процентэз — нылпиоссылы ӟеч образование сётон, нылпи садъёс, школаос пуктон.

Нош ужбергатонэн выроно ке луысал, ма борды кутскысалзы меда? Ог 30 процентэз нылкышноос гожтӥллям, сад-бакчаязы будэтэм емышсэс, удзэс вузасалзы. Ог 10 процентэз пудо вордон, муш утялтон бордысь барыш поттысалзы, сомындаез ик азинтысал интыысь туризмез, сомындаез ик киужъёсыз вылын коньдон поттысал.

Юалляськон февраль пумозь мыноз на. Отчы пыриськон понна «Удмурт нылкышно кенешлэн» «ВКон­такте» группаяз пыроно vk.com/udmurtnylkyshno. Нимтулэз гожтоно ӧвӧл.

Нош кытын ӧвӧл ке Интернет — нылкышноос мылкыдзэс вераны быгатозы «Удмурт нылкышно кенешлэн» ёросъёсысь ёзъёсыз пыр но. Яке луоз жингыртыны «Удмурт дунне» газетэ — 8-951-195-37-66 (Елена Миннигараева). Яке Ижысь Эшъяськон юртэ — 8 (3412) 63-10-88 (Августина Михайлова).

УНК