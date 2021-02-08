30 арлэсь кема витем кузьым

Шаерысьтымы 4 муниципал кылдытэтъёс пусъемын Удмуртилэн Тӧроезлэн Таукаронэныз но «Нива Шевроле» автомашиналы сертификатэн. Соос пӧлын — Алнаш ёросысь Байтэрек поселение.

Т. Конникова

Туспуктэм: Т. Конниковалэн архивысьтыз

Байтэрекъёслэн кылем ар понна одӥгез бадӟым вормонзы — Актэмыр гуртысь скважинаез но ву гумыосты тыро-пыдо тупатъязы.

— Гуртын ву ӧй вал 1983-тӥ арысен! Калык ветлӥз ошмесэ, азбараз скважинаос лэсьтылӥз, — шуэ муниципал кылдытэтлэн йырыз Тамара Конникова.

Проектлэн огъя дуныз 4 миллион манетлэсь ятыр луиз. 3 миллион манетлэсь ятыр уксё субсидия чотын висъяськиз элькун но ёрос бюджетъёсысь. Калык но мыло-кыдо луэмзэ возьматӥз — котькуд

хозяйствоысь 5 сюрс манетэн бичазы.

Выль ар праздникъёс гуртоос понна чылкак выль мылкыдын ортчизы ни! Коркаосын ужаны кутскизы мисьтаськон машинаос, вань кезьыт но пӧсь вузы.

2020-тӥ арын эшшо 2 бадӟым уж лэсьтэмын! Актэмырын ӧвӧл клубзы. Соин ӝикытак гинэ беседка лэсьтӥзы, эсьма, гур но пуктӥзы. Эшшо выльдӥзы Быдӟым тыложе ветлэмъёслы сӥзем синпелетсэс.

Байтэрек муниципал кыл­­дытэтэ 11 гуртъёс пыро. Котькудаз ик кыӵе ке ужъёс радъясько. Оглом ар ӵоже 9 проектэз пыӵатӥзы.

— Берлозэ 500 сюрс манет сётӥзы кылем арын Конституцие воштонъёс пыртон пумысен куара сётонэ мыло-кыдо пыриськеммы понна, — пусъе Тамара Конникова. — Озьы тупатыны быгатӥм Улӥ но Вылӥ Котныръёсысь, Ӟуч но Удмурт Ятцазъёсысь урамъёсты.

Туэ арлы но Байтэрек палъёслэн малпанъёссы ӧжыт ӧвӧл. Кылсярысь, 2 куриськон сётӥзы интыосысь кичӧлтонъя программае — вормизы-а, ӧз-а, тодмо луоз ни март кутсконын.

— Но ми туж оскиськом, быгатом шуыса! — шуэ кивалтӥсь. — Пӧрмытӥм ке, Актэмыре ик сюрес лэсьтом, гуртоос уксё но бичаны кутскизы ни. Эшшо туж потэ Вылӥ Котныре нылпиослы площадка лэсьтэммы.

Тамара Конникова муниципал кылдытэтэн ог ар гинэ кивалтэ ай. Но ужаны быгатэменыз тодмо луиз ни быдэс республикаямы.

Элина КУМАЧЁВА