18-тӥ феврале юридической юанъёсъя дунтэк юрттэт сётон нунал ортчоз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 16 февраля, 2021 10:26
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Фото: М. Егоров

Тае ивортэ Удмуртилэн Правительствоез бордын ужась мировой судьяослэсь ужзэс радъянъя управление.

Визь-кенеш сётон радъяськоз кӧня ке ужпумъёсъя:

  • нылпиосын семьяослы юрттэт,
  • соцконтракт;
  • пенсиос.

Юан сётыны луоз 10 часысен 13 часозь 8-800-30-18-441 телефон номеръя.

Вазиськонъёслы валэктозы Удмуртилэн Правительствоез борды ужась мировой судьяослэсь ужзэс радъянъя управлениысь специалистъёс, Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоысь ужасьёс, Пенсиосъя фондысь специалистъёс.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 16 февраля, 2021 10:26
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