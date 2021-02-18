18-тӥ феврале юридической юанъёсъя дунтэк юрттэт сётон нунал ортчоз
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Тае ивортэ Удмуртилэн Правительствоез бордын ужась мировой судьяослэсь ужзэс радъянъя управление.
Визь-кенеш сётон радъяськоз кӧня ке ужпумъёсъя:
- нылпиосын семьяослы юрттэт,
- соцконтракт;
- пенсиос.
Юан сётыны луоз 10 часысен 13 часозь 8-800-30-18-441 телефон номеръя.
Вазиськонъёслы валэктозы Удмуртилэн Правительствоез борды ужась мировой судьяослэсь ужзэс радъянъя управлениысь специалистъёс, Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоысь ужасьёс, Пенсиосъя фондысь специалистъёс.
УД
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