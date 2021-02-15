15-тӥ — 21-тӥ тулыспал
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Така.
Малпаськытэк выль уж борды басьтӥське. Азяды выль луонлыкъёс усьтӥськозы, соос азинскыны, узырмыны юрттозы. Азьтэмъяськонлы эн сётӥське, малпанъёсты доры сэзь вамышъялэ. Шутэтскон нуналъёстэс яратоно адямиеныды ортчытэ.
Ош.
Тазалыктэс эскерыса улэ, таяз арняе черланы быгатоды. Мугордэс но, йырдэс но шутэтскытоды, азьланяз ужаны выль кужым люкалоды. Адямиослэсь палэнынгес возиськоды, но арня пумын кыӵе ке выль тодмоеныды поръяны поталоды, пумиськемдэс кема тодады возёды на.
Кыктоос.
Трос ужды луоз, но тӥ эн кышкатске, ваньзэ дырыз дыръя но ӟеч быдэстыны вуттоды. Яратоно адямиеныды ог-огдэс валамысь дугдоды, тазэ но шуг-секытэз ӝог вормоды, кусыпъёсты тупатскозы. Юнматэ тазалыктэс.
Кисло-кусло.
Эшъёсыныды ӵош мукет адямиослы юрттыса улоды. Шуг-секытъёсты вормон понна вылӥ кивалтӥсьёслы но дӥсьтыса вазиськоды. Семья кусыпъёсты юнмалозы, кузпалэныды но нылпиосыныды одӥг уж борды басьтӥськоды. Быгатӥсь луэмдэс котырысь адямиос вылӥ дунъялозы.
Лев.
Трос дырдэс ужын ортчытоды, но сое дунъясез уз сюры. Яратоно адямидэс шумпоттыны тыршыса, трос кужымдэс быдтоды — пайдаез луоз. Арня пумын тӥледыз шулдыръяськон возьма, мылысь-кыдысь эктэ но шутэтске.
Нылмурт.
Быдэс арня шутэтскон нуналъёслы дасяськоды — семьяяды бадӟым праздник ортчытоды. Соин валче уж дурады но тугаськем юанъёсты сэрттоно-пертчоно, ӵош ужась эштылэсь янгышъёссэ тупатъяно луоз.
Весъёс.
Тазалыктэс юнматон понна пайдаё сиён гинэ сиёды, туж мӧзмоды кӧё-вӧё сӥльлэсь. Семьяды тӥледыз валалоз, тӥледын ӵош шонер сиськоз. Ужды трос луоз: уй но нунал со сярысь гинэ малпаськоды.
Скорпион.
Куатаськем туганэныды кусыпъёстэс тупатоды, люкаськем уждэс радызъя быдэстоды, жадёнэз уд тодылэ. Мылкыдды капчи луоз, котькытысь ӟечсэ гинэ адӟоды. Шутэтскон нуналдэс семьяеныды ортчытоды. Машинаен чакласькыса ворттылэ.
Ыбылӥськись.
Дышем улондылэсь шутэтскемды потоз, выль уж, хобби утчалоды. Семьядэс шергес адӟылоды, ваньмон дырды ичи луоз. Соос куатаськизы ке но, валалозы, тӥледлы маке вылез кулэ шуыса. Шутэтскон нуналъёсы вань матысь адямиостэс котырады люкалоды.
Сюро кеч.
Арнядэс ревизия бордысен кутскоды: дорысьтыды вань силёдэс, кулэтэм арбериостэс куялоды. Со бордысен ик улонады но воштӥськонъёс кутскозы. Мултэс сюлмаськонъёслэсь куштӥськоды. Арня пумын вуж эшты куное ӧтёз.
Ву кисьтась.
Уждэс гижысь-пиньысь быдэстоды, кивалтӥсьтылы таӵе тыршемды туж яралоз. Ужан нуналдэс пайдаё ортчытэмды бере дорады бурдъяськем мылкыдын бертылоды. Ӝытъёсы спортэн выроды. Туганэныды дырдэс тунсыко ортчытоды.
Чорыгъёс.
Выль тунсыко адямиен тодматскоды, соин трос дырдэс ортчытоды. Ужады сак луэ, выль проект борды басьтӥськиды ке, сое янгышъёстэк быдэстыны тырше. Ӵош ужась эшъёсты пӧлын тӥледлы вожъяськисьёс вань.
УД
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