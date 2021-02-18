Ӟеч уже бурдъя калык

Вотка ёросысь Бадӟым Киварысь Павел КУЗНЕЦОВ гуртоосыз понна ялан маке выльзэ малпа: я шутэтскон площадка лэсьтыны адямиосты ӝутъя, я рок-фестиваль радъя, я школаын дышетскисьёслы, детдомысь нылпиослы экскурсиос ортчытъя. Егит воргорон кутскон сётӥз тракторен биатлонлы. Павел Петрович ужа ёросысьтызы 41 номеро пожарной частьын. Возе ас хозяйствозэ. Котькытчы вуттӥськемез понна кылем арын пусъемын Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз.

Павел Кузнецов

Тылпу кысӥсь

— Мон Воткаын вордӥсь­кемын, пичи дыръям ик пӧртэм рольёсты шудылӥ, пӧртэм сямо луылӥ, — веранзэ мытэ Павел Кузнецов. — Кытын ке туж шаян, кытын ке сабырлы но синмаськымон. Пияш ук. Вотка городысь тубатэк кылем липетъёс, вуылымтэ ульчаос ӧз кыле. Огпол школа азбарын ирга писпуос вылтӥ эшъёсыным кечыръяськиськом, асьмелы асьмеос джунглиын кадь потыса. Атае заводысь бертэ вылэм. Сюрлы кузянам е бычыен сачкетӥз ук! Тынад, пе, песятаед лесник вал, нош тон вайёсты тӥяськод. Трос йӧтэ вал мыным. Со дыре ик дышетӥсьёс котьку шуо вал: Пашалэсь адӟем каре. Мон классамы староста вал, асме йӧно возьыны тыршылӥ. Пӧртэм ужрадъёсы пыриськылӥ, умой дышетски, спортэн вырылӥ.

Ми будон вакытэ менеджеръёс, СММ-щикъёс сярысь кылэм но ӧй вал на. Ми вожъяськыса учкылӥм космонавтъёс, югдурез утёнын ужасьёс, военнойёс, тылпу кысӥсьёс шоры. Зэмос воргорон уж ук со. Тылпу кысӥсь луо шуыса малпалляй. Армие ветлымтэ муртэ кин-о пожарной часте кутоз? Медкомиссиын шуо: тазалыкед ляб, служба нуыны уд яраськы. Спортэн выременым, бадӟым нагрузкаос сётэменым сэрен мугоры сьӧры сюлэмы будыны ӧз вуттӥськы. Но, Иже лыктыса, армие ачим куриськи. Озьы сюри Кирове радиационно-химической войскоосы. Эркын улыны дышем мурт, нырысь-валысь малпаськод: кытчы сюриськиз та… Эшшо ке мугор лапег, стройлэн пумаз сылӥськод. Сиськыны черодэд вуытозь, мукет солдатъёс кӧтсэс тырыса султо ни. Но службаме умой нуэме понна (разведчик вал) старшой сержантозь ӝутӥзы. Куд-огезлы та ӧз кельшылы — дедовщина, мар шуод, тыш но сииськиз. Но улон ачиз дышетэ кытын ке кескичгес луыны, кытын ке юнгес кариськыны.

Армия мон понна атайме ыштонэн герӟаськемын. Сурон сапег кутчаме бере ӝыны ар ортчыса, Воткаысь телеграмма вуиз: атаед, пе, висе, тонэн адӟиськемез потэ. Ӝушаз рак кырмиськем — шуак ӝуаз. Со Тюмень палась Воткае вуэмын вал, ӵыжы-выжыез заводмес но городэз ушъямысь.

Пичи вакыт

Армиысь берытскеме бере городын ужен югдур секыт вал. Уждун котькытын ӝегатъязы. Кытчы гинэ ӧй вазиськы — инты ӧй вал. Ужамед потӥз ке, амал шедьтод, котьма борды басьтӥськод. Котельное кутски, дворник луыса ужалляй. Дышетӥсьёсыным ваче син вуыкум, куддыр возьыт но луэ вал, «витьёслы» дышетскись пияш урамъёсты ӵуже шуыса. Соос котьку оскыса учкылӥзы шорам. Бӧрысь гинэ валан лыктэ: ужлэсь кепырано ӧвӧл, со тонэ адями каре. Куд-огез сямен, юыны ӧй кутскы, ӧй аналскы, ӧй лушкаськы — ужай, асме ачим но анайме сюдыны пӧрмытӥ.

Трос чиданъёс пыр потыса, Вотка ёросысь 41 номеро пожарной часте вуи. Котькыӵе секыт ужлы адями пумен дыше. Куддыр адӟемлэсь йырсиос пежыр ӝутско ке но, аръёс ортчемъя, опыт люкаськемъя киос асьсэос ваньзэ лэсьто ни. Зэм, адями быронлы дышыны уг луы. Эгырӟем мугор люкетъёсты поттаку, беромим шуыса, сюлэм вандӥське, адӟемед син азьысь кематэк уг кошкы, уйвӧтэ но лыктэ. Нош кинлы ке юрттыны луэ ке, мылкыд ӝутӥське. Тодам лыктэ 2 ар талэсь азьвыл луэм учыр. Воткинск — Пермь сюрес вылын шимес авария луиз. Машиналэсь номыр кыльымтэ. Паньгамын, ларгамын, котыр вир. Татын ваньзы ӝук луизы, дыр, шуыса матэктӥськом но, нискетэм куара кылӥське. Оло кышномурт, оло пиосмурт копак виресь. Кортъёсты кесяса-вандылыса, воргоронэз поттӥмы. Пермь улосысь огысьтыз ёросэн кивалтӥсь вылэм. Али но Интернетысь соцсетьёс пыр кусып возиськомы.

Юртъер кутӥсь

— Ноку ӧй малпалля, гуртын уло шуыса, — пальышаса маде Павел Петрович. — 2006-тӥ арын Бадӟым Кивар котыръёсы вуи но синмаськи. Ёркыт но куашетӥсь городэн ӵошатыса — вӧл-вӧл. Анаелэн гуртэ лэземез воксё уг поты вал. Ачиз со Кез ёросысь Кулига черкогуртысь Воткинске вуэмын. Глазовысь пединститутэз йылпумъяса, покчи классъёсты пыр дышетӥз. Картсэ сяна, бадӟым пизэ но сюе ватӥз. Ми, 2 агай-вынъёс, сое утисьёс кылимы. Весь шуэ вал: мон ачим гуртын сыӵе курадӟыса будӥ, мырдэм гуртысь городэ выжи, нылпиосы ке но городын гань-гань улозы шуыса шумпотӥ, нош тон выльысь гуртэ кошкод-а? Али ачиз гуртын улэмелы шумпотэ. Гужем вайылӥсько сое бордам, инкуазез мед адӟоз, чылкыт омырен мед шокалоз шуыса. Аслаз но арлыд люкамъяз сюлэмыз гуртэ кыстӥське.

Тылпу кысӥськлэн дӥсеныз

Монэ виры гуртэ кыскиз, дыр, шуисько. Песятайёсы гуртын улӥзы, колхозын ужазы, хозяйствооссы юнэсь вал. Кивар пала вуыса, йыг-йыг юртъер пуктэме, пудо вордэме потыны кутскиз. Кузпалы мылкыдылы дурбасьтӥз. Со мыным соку юн синмаськемын вал на. Сотэк кызьы, ваньзэ куштыса, тодмотэм гуртэ картэд сьӧры кошкод? Милемыз татын нокин уг тоды вал. Но выжыяськыкумы котькудӥз юалляз, маин юрттоно шуыса. Кин ке ужен, кин ке визь-кенешен юрттылӥз. Вазиськись калык Киварын улэ. Арысь аре золгес кельшыны кутскиз гуртын улон. 8 ар корка ӝутыны выри. 2018-тӥ арысен аслам юртам улӥсько. Ужез трос на, но 38 аресам аслам музъеме, аслам коркае вань. Со бадӟым шуд.

Инты вӧл-вӧл бере, кызьы пудотэк улод шуыса, гидам 6 скал, кунянъёс, парсьёс пыртӥ. Сюдӥсько но, йӧлзэс но ачим ик кыскисько. Кеч вордыны кутскыкумы, кузпалы йӧлзэс кыске вал. Скалъёс борды но басьтӥськылӥз. Но огпол пыдаз лёгиськыны шедьтӥллям: ачид кыскы таосты, шуиз. Ирина — творческой адями, крезьгурен выре, городын будэмын. Валасько сое. Сотэк семья кусыпъёс сӥялозы. Ведра кутӥ но гидэ потӥ. Пудо, кышномурт кадь ик, яратэмез кулэ каре: тон лякыт ке, со но лякыт. Со дырысен скалъёсты кыскисько. Йӧллэсь сиён тани Иринаен ӵошен лэсьтӥськомы. Гуртын азьвыл 45 скал вордо вал ке, али 12 сяна кылемын ӧвӧл ни. Соин ик йӧл, творог, сыр но мукетсэ курисьёс-басьтӥсьёс вань. Ачид сиыса уд быдтӥськы бере, вазиськисьёслы шумпотӥсько. Адямиос но, оло, скал вордысалзы, но милям татын уж ӧвӧл, уноез городэ ветло. Кин пудозэс утялтоз? Тылобурдо, кролик вордыны мылкыд карисьёс но лачак. Фермеръёс соослы сиён но дасяны быгатысалзы. Али та ужпум бордын ужаськомы. Мон ачим но ноку ӧй малпалля, гид тыр пудо вордо шуыса. Сюлэм шутэтске котыразы. Али пудо вордонэз хоббиен лыдъясько.

Гурт калыкез ӝутӥсь

— Кызьы гуртысьтымы калыкез вырӟытоно, коркасьтызы поттоно? Та малпан берло дыре маза ӧз сётылы. Поселенилэн депутатэз луисько бере, туж потэ вал быдэс гурт понна маке со радъям. 2018-тӥ арын гуртысь активистъёсын, депутатъёсын но сыӵе ик юан ӝутоно кариськимы. Кин мар ӵектэ. Малпаськомы шуыса, дорамы бертӥмы. Телевизор пыр биатлон мынэ. Оло, гуртамы биатлон радъяно? Куасчиосмы трос. Но биатлонэн туала вакытэ кинэ паймытод меда? Со вискын пудо сюдыны потӥ но, йырам малпан чилектӥз: нош тракторен биатлон ортчытӥд ке? Кӧня кузя ми татын фермеръёс? Асьмеос ик пӧйшурасьёс но. Техникамы ваньмылэн вань. Бусые сюрес лёгом, мишеньёс пуктылом, ӵошатскон радъялом. Механизаторъёс но шумпотозы, гуртоос но учкыны потозы. Фермеръёсын кенешим. Малпанлы ваньзы дурбасьтӥзы, поселениын но умоен лыдъязы. Бурдъяськизы. Пельысь пеле ивор ӝог вӧлме, уката ик Интернет вотэс пыр. Ми доры вожвылъяськонэ артысь Шаркан ёросысь механизаторъёс куриськыны кутскизы. Дэмен эшшо шулдыргес луоз, малпамы. Озьы ӵошатскисьёс гинэ 15 кузя люкаськизы. Тракторен биатлон ӟырдыт пӧрмиз. Сое ёросын но дунъязы.

Тракторен биатлонэз радъясь

Вуоно араз мукет ёросъёсты бордамы басьтоно шуыса ужпум ӝутӥмы. Дасяськон сямен отчы но, татчы но ивор кошкиз. Дорамы Белоруссиысь усточиос куриськыны ӧдъязы, асьме тракторъёсынымы, пе, вуом. Озьы шоккетонысь кылдэм ӵошатскон шуак калыккуспо ужрадлы пӧрмиз. 2019-тӥ арын медальёс понна 32 механизаторъёс вожвылъяськизы. Руль сьӧры нылкышноос но пуксизы. Гурезь вырйылъёсын калыктэм адямиез ӧй вал. Ӵошатсконэз учко, асьсэос но техникаен тест-драйв ортчыто, концертэ пырисько. Соку быдэс дунне Бадӟым Кивар сярысь тодӥз кадь. Кӧня уйзэ кӧлытэк потӥськиз со аре, ваньзэ рос-прос радъяны турттыса…

Кылем арын биатлонэ 100 котыр механизаторъёс пыриськыны дасесь вал, но ваньзэ сураз-пожаз коронавирус. Туэ биатлон 6-тӥ мартэ Вотка ёросысь «Камские дали» туризмъя комплексын ортчоз. Табере милям гинэ бусыосмы биатлонэз радъяны ёркыт луозы ни. Приволжск федерал округысь уноысьтыз улосъёсысь механизаторъёс куриськонъёссэс ыстӥзы. Белоруссиысь трактор лэсьтонъя заводысь эшъёсмы но вуозы асьсэ техникаенызы ик. Озьы трактортэк вуэмъёслы но техника сюроз. Али бусыосты волятӥськомы, мишеньёсты лэсьтӥськомы ни.

Тракторен биатлон — Удмуртилэн огез брендэз ини. Та понна тросэз мыным тау каро, мылкыд сётӥд, радъяд, шуо. Со понна Удмуртилэн Тӧроез «Признание» премиен но пусйиз. Но со мынам гинэ вормонэ ӧвӧл. Гурт калыктэк, юрттӥсьёстэк но кужыммылы оскисьёстэк номыр но ӧй пӧрмысал. «Признание» премия — со быдэс гуртлэн данэз. Соин ик пуссэ клубе сётӥ. Культурая юртмы али выльдэмын — культурая министрлы

В. Соловьёвлы со понна тау, проектмес дунъяз, юрттэт висъяз.

Тужгес секытэз — адямиослэсь мылкыдзэс ӝутон, кыӵе ке ужез лэсьтон вылысь огазеян. Нош уж пӧрме ке, адямиос лӧпто, асьсэлы асьсэос оскыны кутско. Командатэк мон номыр ӧй лэсьтысал. 5-6 ар кулэ луиз кивар калыклэсь асваланзэ воштон, ӟеч лэсьтон мылкыдзэ бугыртон понна. Поселенилэн администрацияз лыктыса, йыркурзэс вераллязы, отын тылмы ӧвӧл, татын сюресъёсмы уродэсь шуыса. Керетӥсьёс лачак, нош кин ке маин ке юрттӥськиз-а, маке ӵектӥз-а гуртын улонэз ӟечгес карон понна? Таӵе юанэз кылыса, адямиос шуак луылӥзы, малпаськыны кутскылӥзы. Табере асьсэос тэк пукыны уз быгатэ ни. Валазы: гуртлэсь улонзэ ӟечомытомы асьмеос, муртлэсь возьмано ӧвӧл. Али интыысь кичӧлтон программая ик, дэмен кариськыса, уксё бичаса, мар но лэсьтыны луоно ӧвӧл!

Чакласько но валасько: уноез адямиос кызьы тросгес уждун поттон сярысь гинэ берло дыре малпасько. Озьы ог-огзэс кылэмысь, ог-огзэс адӟемысь, ог-огзэс шӧдэмысь дугдо. Нош огъя малпанъёс гурт калыкез огазеяло. Шумпотӥсько, ми гуртамы огъя мылкыдъёсын но проектъёсын улыны кутскимы шуыса. Гуртын омыр ик воштӥськиз кадь. Маке лэсьтыкумы, куддыр эчешиськомы, но ялан дэмен азьлань вамыштӥськомы. Гуртлэн араз уката азинсконо.

Рок-фестивалез радъясь

Гуртоос ась­сэос выль ӵектонъёсынызы табере вуо, ойдо лэсьтом, шуо. Та тужгес бадӟымез вормон, дыр. Тыршисько адямиосты кылзыны, кылыны но валаны, быгатэмея юрттыны, малпанзэс улонэ пыӵатыны. Со понна ик депутат но луи. Котырам мон кадь малпаськись адямиос трос. Бадӟым Кивар поселениен кивалтӥсь Елена Распутина но котькыӵе дэмлан борды мыло-кыдо басьтӥське. Тани кылем арын гурт шоры инбам улын кинотеатр лэсьтӥмы. Ӟусъёс шуккимы, калыкен люкаськыса, экран басьтӥмы. Нылпиослы киноос, мультфильмъёс возьматъямы, инмысь кизилиосты но пумен дышетӥмы, поп-корн сиимы. Кыӵак городын кадь. Городъёс ӝокыт кинотеатрын пуко, нош ми — инкуазьын.

Быдэс семьяосын празднике кадь люкаськылӥмы.

Семьяен шутэтскон интыез табере паськытатоно, быдэс парк кылдытоно. Нылпиослы шудон, спортэн вырон интыез резинаен шобыртыны кулэ, усьыкузы вӧсь медаз луэ шуыса. Пыдъёс но зор-кот дыръя уз саптаське ни.

Мон аслым ачим куддыр пичи пинал кадь потӥсько на. Шаянтэм потэ — озьы рок-фестиваль ортчытъяно кариськи. Ачим гитараен шудыны уг быгатӥськы. Но дышетскисько. Пӧртэм улосъёсысь музыканъёсты гуртамы ӧтчаськомы. Палаткаос пуктыны возьёс тырмыт, куара кыдёке чузъяське. Туэ гужем фестиваль 3-тӥзэ радъяськоз ни. Миым 1 сюрс 500 адямиез котыраз люказ.

Тынад семьяед бадӟым ӧвӧл на, соин мылкыдыд котьмалы тырме, шуо мыным. Зэм, пинал вайыны кулэ ни. Кузпалыным малпаськомы со сярысь. Оло, соин но берло дыре сюлэмы вӧсь луыса учкылӥсько нылпи юртысь пичиос шоры. Кылем арын шуак малпай: детдоме сюремъёс гурт улонэз но, пиосмурт ужез но адӟытэк будо ук. Малы соослы техникамес возьматонтэм, шудонъёс радъянтэм, инкуазе поттантэм? Тужгес секытэз — огкыл шедьтыны кивалтӥсьёсын, нош экскурсия нерге радъяны, ӝук пӧзьтыны секыт ӧвӧл ни. Озьы Вотка детдомысь нылпиосты Бадӟым Киваре вайим. Пиналъёслэн синъёссы ик питырскизы, тракторъёсты адӟыса. Нош руль сьӧры пуксьыны лэземмы бере нылпиос воксё лӧптӥзы. Гурезьёстӥ тюбинген нискыламзы, пневматикаысь ыбылӥськемзы бере макем

ческытэн сиизы тылскем вылын пӧзьтэм ӝукез. Тазьы ик вань школаосысь нылпиосты шумпоттыны луоно шуыса, пичиос понна агротуризм радъяно кариськи. Пумен пӧрме.

Азьланяз Вотка ёрос Кенеше депутатэ бырйиськеме потэ. Улон шоры учкон пумен паськыта. Луонлыкъёс йыло, трос ӝутоно ужпумъёс кылдо. Кылсярысь, ужан интыос кылдытон пумысен сюлмаськоно, егитъёс гуртъёсысь медаз кошке шуыса. Бадӟым Кивар гуртын пуктӥськисез вань ик. Но егитъёс город шоры учкыло. Тани участковой больницаысьтымы терапевт Ольга Перевозчикова пенсие потыны дасяське. Гуртоос нош сюлмасько: интыяз лыктӥсь ӧз луы ке, больницаез воксё ворсалозы. Стационармес но дырын-дырын пытсалляло, ми ялан нюръяськиськом, сое уен-нуналэн ужаны мед лэзёзы шуыса. Али тани гуртамы аптека усьтон пумысен бызьылӥськомы. Куддыр шуак эмъюм кулэ луэ — городэ мыныны ваньзылэн машиназы ӧвӧл.

Кузпалэныз

Нылкышноослы гуртын уж луысал ке, трослы каньылгес луысал. Туризмез пыӵатэммы потэ. Инфраструктурамы ӧвӧл­гес на. Нош милям вань, мае возьматыны. Ми котыртӥ кошке Сибирь тракт. Колчак но ми котыре вуылэмын, ожмаськон бервылъёс кылемын. Трос пӧртэм проектъёс йырын бергало. Саесэз пужалляса, рос-прос ужано.

Анае ӵемысь шуэ: пие, шутэтскы, пуксьыса пук кӧня ке. Солы но саклык кулэ. Аслаз ветлэмез уг луы ни, но ачиз ялан мар но со ужа. Мон но со кадь ик: интыям пукыны валасьтэм. Лобасько кадь. Нош котырам сомында бурдъясь адямиос.

Елена Сараматова