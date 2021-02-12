Юртты милемлы, Мельпомена!

Туэ 7-тӥ тулыспалэ Удмурт театрлы — со Ижысь вашкалаез театр луэ — 90 ар тырмиз. 1931-тӥ арын Октябрь революция нимо клубын элькунысьтымы нырысетӥез удмурт профессиональной труппа шудӥз Игнатий Гавриловлэн пьесаезъя пуктэм «Вало ӧр куашетэ» спектаклез. Али Удмурт театрлэн сцена вылаз адӟыны луэ удмурт но ӟуч классикаез, туала драматургъёслэн пьесаоссыя пуктэм спектакльёсты, нылпиослы постановкаосты… Нош мар ватске катанчи сьӧрын? Театрлэн улон-вылонэз сярысь лыдӟисьёсмылэн юанъёссылы валэктон сёто театрысь артистъёс но мукет ужасьёс.

— Адӟем каро-а туала артистъёс кылем даурысь артистъёслэсь?

Удмуртиысь калык артист Александр Баймурзин:

— Мыным шуд усиз азьло поколениысь тросэныз артистъёсын ужаны: Нина Бакишеваен, Василий Перевощиковен, Апполос Перевощиковен, Иван Кудрявцевен, Борис Безумовен, Сергей Марковен, Геннадий Соловьёвен… Нырысетӥ поколениысь артистъёсын но ужаме вань. Кылсярысь, 16 арескам Игнатий Гавриловлэн выныныз Василий Гавриловен ӵош тупай. Мон соку массовкаын шудӥ. Школаез йылпумъяса, театре кутӥзы вал, одӥг ар ужай но, Уфае дышетскыны келязы. Со бӧрсьы но ӵошен дышетскем эшъёсыным — Геннадий Бекмановен, Ольга Зоринаен, Екатерина Яковлеваен, Римма Николаеваен — дано артистъёсын валче ужамы али. Конечно, соослэсь одно ик адӟем кариськом вал, асьсэлэн но милемлы ӵектонъёссы вал. Али но егитъёслы юрттэм потэ, пичи ке но опыт вань ини шуыса. Но мар ке ӵектонэд вань ке, туж чакласькыса верано. Режиссёрлэн малпанъёсыз тынадэныз ӧз тупалэ ке, туж алама луоз.

— Одӥг ролез ӵем шудылыса, уд акыльтӥське-а?

Удмуртиысь дано артистка Наталья Тур:

— Ум. Котькуд спектакль — али гинэ вордскем бубыли

кадь. Соин котькуд учыре мукет сямен шудоно. Соин ик одӥг пол но мылпотытэк ужаме ӧвӧл.

Удмуртиысь калык артистка Валентина Моисеева:

— Одӥг роль но уг акыльты. Созэ я тазэ ролез шудэм туж потэ на вылэм, но куд-ог спектакльёсты репертуарысь утялто. Собере возьмаса улӥськод: сыӵе ик тунсыко спектакль мед пуктысалзы на.

— Кызьы Елена Сунцова быгатэ сыӵе кема егит возиськыны, али но гондырпиосты но лудкечъёсты шудыны?

Удмуртиысь дано артистка Елена Сунцова:

— Мылкыды егит. Котькуд нунал улонлы шумпотӥсько. Кыӵе ке урод учыръёс луо ке, соос пумысен кема сюлмаськоно ӧвӧл. Секытсэ ӧд ке адӟы, улонлэсь умойзэ но уд вала. Мон секыт учыръёс шоры палэнысен серекъяса учкисько. Артистъёслэн ужзы сыӵе — асьмемыз весь пурӟытыса улӥськом. Куд-ог дыръя мылкыд но ӧвӧл, жадиськод но. Но театре пырыку, котькыӵе мылкыдыд мед луоз, ролез быдэстоно. Соин сцена вылэ потон азьын асме оп! пурӟытӥсько, мылкыдме ӝутӥсько.

— Кузпалъяськем артистъёслы: сцена вылын мукет артистъёсын чупаськоно, ӟыгыръяськоно луэ, таӵе учыръёсы кузпалдэс уд-а вожаське?

Марина Самсонова (Вадим Дмитриевлэн кышноез):

— Али тани юады но, Лёшалэсь (Алексей Котков) юасько: тон кинэн ке сцена вылын чупаськылӥд-а ни? Нош ми ог-огенымы чупаськиськеммы вылэм… Сцена вылысен мукет нылэн чупаськемез бере кузпалылы серекъяса куддыр верасько: мар сыӵе алама чупаськид, вай мон тонэ дышето!

Алексей Котков (Анастасия Шубиналэн картэз):

— Куд-ог дыръя ог-огмылы пышкылыса кадь шуиськом: о, кыӵе тон сое ӟыгыртӥд! Серемпыр гинэ, вожан мылкыдтэк. Кинлэн кузпалыз театрын уг ужа, солы тае валаны секытгес, дыр.

Валентина Моисеева (Игорь Моисеевлэн кышноез):

— Ма, олокыӵе но дыръёс луыло. Мон улэп адями, робот ӧвӧл ук. Куд-ог дыръя вожасько но. Кызьы уд вожа? Эшшо ке Игорьлы пиналгес нылъёсын чупаськоно луэ ке… Со но шорам учкыса улэ, кинэн ке золгес уг-а чупаськиськы шуыса. Но вань ук театральной, ымдуръёсы йӧтскылытэк, чупаськон. Асьме вакытэ висён вӧлмемын, таӵе «чупаськон» солэсь утиськыны но юрттэ.

— Артистъёс сцена вылэ потэмзылэсь азьло кыӵе ке ритуал быдэсто-а, спектакль умой мед ортчоз шуыса?

Наталья Тур:

— Котькинлэн аслаз сямыз вань, сое нокин уг вера.

Александр Баймурзин:

— Премьера азьын люкаськиськом, киосмес ваче карыса, быдӟым ӟуч актёрлэсь Михаил Щепкинлэсь кылъёссэ вераськом: «Театр — это храм. Священнодействуй или убирайся вон». Та сямез 2013-тӥ арын егит артистъёс вайизы. Аслам но ритуалэ вань, но сое шара вераме уг поты.

Валентина Моисеева:

— Мон Инмарлы оскисько, анай-атае озьы будэтӥзы. Остэ, Инмаре, умой мед ортчоз шуыса, сцена вылэ потӥсько. Милям асьмелэн но, артистъёслэн, инмармы вань — Мельпомена (вашкала грек мифологиысь трагедилэн музаез). Солы куддыр вазиськиськом.

Марина Самсонова:

— Ритуал малы быдэстӥське? Ваньмыз умой мед ортчоз, кышканмы мед быроз шуыса. Соин речевой разминка лэсьтӥськом, со но обряд выллем луэ.

— Леонид Григорьевич Романовез ӵемысь адӟылӥсько остановкаысь тыбыраз котомкаен — сад-бакчаяз ветлэ, дыр. Кызьы сыӵе йӧно возиське та быдӟа аресозяз?

Россиысь искусство удысысь дано ужась, Удмуртиысь калык артист, режиссёр-постановщик Леонид Романов:

— Азьло ӵем поталлясько вал нюлэскы, но али врач шуиз: эн дырты. Мылкыд вань поталляны, но туэ сюлэмам операция лэсьтӥзы Ленинградын. Нуналаз одӥг но ӝыны иськем ветлыны косӥзы, 10 килограммлэсь секытсэ, пе, ӝутъяны уг яра. Али скандинав амалэн поръяны поталлясько.

— Кыӵе ролез Алексей Ложкин шудытэк кылиз?

Валтӥсь режиссёр Алексей Ложкин:

— Колобокез шудэме потэ вал (серекъя). Но котькуд пьесаез олокызьы но берыктыны луэ ук. Колобокез но Гамлетлы тупась карыны луоз. Гамлет — сирота, Колобок но, песянай-песятаезлэсь пегӟыса, сирота кыле, шуыны луоз. Кызьы пуктӥд, озьы ик луоз. Соин шудэме потэ Гамлетлы тупась Колобокез.

— Кыӵе спектаклез кемаласен пуктэмды потэ?

Алексей Ложкин:

— Куаш-куаш удмурт спектакль пуктэме потэ. Мынам яратоно герое — Трофим Борисов. Со сярысь вунэтысагес верало, Кузебай Герд сярысь тросгес вераськиськом. Нош Кузебай Герд Трофим Борисовлы шуиз: «Тау тыныд, Трофим агай». Та постановка бордын мон кема ужасько ини, «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналистлэн Елена Слесаревалэн документальной фильмез вылэ пыкиськыса. Материал книгаосысь но люкаськом. Малпасько, вуоно сезонын спектаклез возьматыны быгатом.

— Артистъёс пӧлысь кин аслыз ачиз грим лэсьтэ?

Литературной частен кивалтӥсь Наталия Панфилова:

— Вань артистъёс грим асьсэос лэсьто. Азьвыл егит актёръёсты чебер вераськыны дышетэ вал Вероника Садаева, риторикалы дышетылэ вал Фаина Будина но. Али театрын кин ке выре на-а таин?

Наталия Панфилова:

— Соос ик дышето. Мыным потэ, азьланяз мукет артистъёс но кыстӥськозы та уже. Удмуртиысь профессиональной артистъёс понна ортчылэ прозаез но кылбуръёсты чебер лыдӟонъя «Моно-Лир» конкурс. Отчы театрысьтымы Иван Плотников, Максим Григорьев, Марина Самсонова пыриськыло… Литературной чтениосы пыриськылэм муртъёс, мон малпамъя, мукетъёссэ но азьланяз дышетыны быгатозы.

Малпа-а театр выль артистъёсты дышетыны?

Театрлэн кивалтӥсез Андрей Ураськин:

— Малпаськом. Вуоно арын ик потэ вылэм ини, но со огшоры уж ӧвӧл. Удмуртиысь Кивалтэтлэн постановлениез кулэ, институтэн вераськоно: вань-а луонлыксы егитъёсмес кутыны. Ми дышим ини «щепкаосын» ужаны. М. Щепкин нимо вылӥ театральной училищеын удмурт студентъёсты кайта дышетэмзы уз лу: мукет йӧскалык студиен вераськиллям. 2022-тӥ яке 2023-тӥ арын удмурт студиез дышетозы шуыса оскисько. Институтын милемыз возьмало.

А. Островскийлэн «Бедность не порок» пьесаезъя «Вожояськон» спектакльысь суред.

Шудо О. Гаврилова, И. Моисеев, А. Баймурзин, Н. Буранова, С. Наговицын

— Мар кариськоды вуж реквизитэн но дӥсен?

Художественно-постановочной люкетэн кивалтӥсь Ольга Глухова:

— Ревизия карылӥськом. Кыӵе ке дӥсез вурыны трос дыр кошкиз ке, тунсыко ке со, запасникъёсы кельтӥськом. Жаляса верано, инты чик уг тырмы. Нош кыӵе ке костюм яке реквизит кулэ ӧвӧл ни ке, ёросъёсысь клубъёсы ыстылӥськом — ми дӥне соос вазиськыло. Куд-ог дӥсьлэсь выльзэ вуриськом, реквизитэз но выльысен уже кутылӥськом. Ми туж шырытэсь.

— Кыӵе образование басьтоно тыл пуктӥсь луон понна?

Тыл пуктӥсь Денис Тубылов:

— Реестрын «тылъя художник» профессия ӧвӧл. Со интые «электрик» я эшшо кызьы ке гожъяло. Мынам уже — электроэнергетической служба, мон тыл пуктӥсь. Вылӥ тодон-валан басьтэмед потэ ке, художник-технологлы дышетскемед луоз. Озьы кыӵе ке художественной задачаез, техникаез уже кутыса, быдэстыны дышетскод. Нош мон йылпумъяй Удмурт кун университетысь Искусствоосъя но дизайнъя институтэз, луи котыр улослэн дизайнерез (дизайнер среды). Собере Алексей Арсентьевич (Ложкин) ӧтиз монэ театре, художественно-технической тодон-валанэ вань шуыса. Удмурт кылэз тодэме но юрттӥз. Москваын кӧня ке дышетски на. Отысь театральной студиосын радъяськылӥсь курсъ-

ёсын тодмато тыл пуктӥсьлэн уженыз. Но ужез ужамъя гинэ валаськод. Озьы ке но тодон-валанэз ялан будэтоно луэ — курсъёсы но вуылоно, Интернетын но али трос информация вань.

— Алексей Пикулевлы: спектакльёслы крезьгур дасякуды, рэп лыдӟись луэмды шӧдӥське-а?

Крезьгур понна кыл кутӥсь Алексей Пикулев:

— Мынам рэп крезьгурлы матын луэме спектакльлы крезьгур дасян ужен герӟаськемын ӧвӧл. Спектакльлы крезьгур дасяку, режиссёрлэсь куронъёссэ чакласькод. Котькуд сценалы азьвыл ик куараос, крезьгур дасяно. Та дырлы мынам «Васьлей» комедилы гинэ крезьгур дасяме вань. Али дасясько «Чёртова яма» постановкалы — со Максим Григорьевлэн моноспектаклез луоз. Нош валтӥсь уже — микшерной пульт сьӧрын пукыса, артистъёслэсь репликаоссэс чакласа, крезьгур яке куара лэзьяны.

— Малы Удмурт театрлы Игнатий Гаврилов драматурглэсь нимзэ уг сёто?

Андрей Ураськин:

— Та пумысен собраниосамы трос пол вераськылӥмы ини. Нырысь пумитгес вал кадь… Асьмелэн авторъёсмы, Уильям Шекспирен, Мустай Каримен, Чингиз Айтматовен ӵошатыса, сокем золэсь ӧвӧл кадь… Но ог 10 ар талэсь азьло ми собраниямы театрлы Игнатий Гавриловлэсь нимзэ сётон понна дурбасьтӥмы. Документъёс но дасям, Культурая министерствое сётӥм. Со документъёс ышизы, уж ӧз вырӟы. Малы озьы? Оло, ужпум коньдонэн герӟаськемын. Но ми туннэ дась ини. Игнатий Гаврилов — театрлэн огез кылдытӥсез, сомында пьеса со гожтӥз. Одӥг дыре театрлэн репертуарез солэн пьесаосыз

вылын улӥз. Быдэс эпоха. Мон соглаш театрлы нимзэ сётыны, та юан борды ми берытском на.

— Адӟомы-а куке но «Гамлетэз» удмурт кылын?

Андрей Ураськин:

— Мон та сярысь сю пол вералляй ини. Со мынам туж бадӟым малпанэ. Оскисько, куке но «быть или не быть» чузъяськоз удмурт сямен. «Гамлетэз» пуктон понна кема ужано луоз берыктон бордын. Та туж секыт текст, кылбурен гожтэмын. Сое англи кылысь берыктыны, ӟуч берыктэмъёсын ӵошатыса, умой луысал. Со капчи ужпум ӧвӧл. Собере шедьтоно режиссёрез, мед со валэктыны быгатоз, мар «Гамлет» удмурт сцена вылын каре, маиныз со удмурт калыклы матын луэ.

— Азьло газетэ Удмурт театрлэн историез, туала актёръёс сярысь ӵем гожъялля вал Анна Евсеева. Али театрлэн улонэныз улӥсь адями ӧвӧл, лэся…

А. Гринлэн «Алые паруса» повестезъя М. Бартеневлэн, А. Усачевлэн, М. Дунаевскийлэн мюзиклысьтызы суред. Шудо В. Дмитриев, К. Исаков, Д. Вахрушев,

М. Григорьев, М. Князев, А. Котков.

Удмуртиысь культура удысысь дано ужась Анна Евсеева:

— Зэм но, театрез пушласянь туж ӟеч тодӥсько: анае костюмер вал, атае Яков Перевощиков но агае Василий Перевощиков сцена вылын шудӥзы. Соин пичи дыры сцена сьӧрын ортчиз. Кема аръёс ӵоже кивалтӥ театрлэн литературая ёзэныз. Озьы театрлэсь историзэ семьяе вылтӥ но ӟеч тодӥ, актёрлэсь ужзэ но, улон-вылонзэ но валалляй. Соин ик соос сярысь гожъяны мылкыды котьку вал.

Театр сярысь 3 книга гожтӥ, берпуметӥез «Из сокровищницы души» нимаське, лыдӟисьёс кие 2016-тӥ арын вуиз. Али мыным 87 арес. Эпидемиен сэрен дорысьтым уггес потаськы. Анае 92 аресозь улӥз, мон солэсь ичигес улыны уг малпаськы.

— Удмурт театрлэн музеез куке но луоз-а?

Андрей Ураськин:

— Театрамы музейной люкетэз вань, сое куноосмы адӟыны быгато. Нош музей — со огшоры адӟытон ӧвӧл ини. Трос зол экспонатъёс люкано, научной уж нуоно. Театрмылы 90 ар тырмемын ке но, быдэс музеез тырмытымон экспонатъёс люкаськемын ӧвӧл. Тросэзлэн 100-150 аръем театръёслэн но нимаз музейёссы ӧвӧл, музейной комнатаоссы гинэ.

— Поталоз-а Удмурт театр, совето вакытэ сямен, пичи гуртъёсы гастрольёсын?

Андрей Ураськин:

— Уз. Азьло 2-3 толэзен гуртъёсысь самой пичиесь клубъёсы но ветлӥськомы вал. Но пичи клубын вань декорациосты пуктыны ум быгатӥське, спектакльлэн 70 процентэз ыше. Но табере ёрос центръёсысь культурая юртъёсы, дворецъёсы ӵемгес поталомы. Отын ми стационарной спектакльмес но возьматыны быгатӥськом. Гуртъёсын пичи спектакльёсты, моноспектакльёсты возьматъяны ми дась. Но котькуд гуртэ, азьло сямен, вуэммы уз лу — милям дырмы но ӧвӧл. Мукет ласянь учконо ке, азьло сюресъёс ӧй вал, гуртысь потыны секыт вал. Али асфальт сюресъёс, адямиослэн машинаоссы вань.

Быдэс республикаысь калык ми доры театре мед вуылысал. Театре лыктон азьын калык дасяське, чебер дӥсяське. Соин но, театре лыктыса, копак мукет сямен астэ шӧдӥськод.

— Удмурт спектакльёс пӧлысь кӧняез видеое гожтыса кельтэмын? Соосты телевизор пыр яке Интернетын учкыны луэ-а?

Андрей Ураськин:

— Тросэз спектакльёс гожтыса кельтэмын, самоизоляция вакытэ куд-огзэ вотэсэ потталлямы. Нош куд-ог вуж спектакльёсты телевидение гожтыса кельтӥз. Милям архивамы соос ӧвӧл.

— Вань-а Удмурт театре пиналъёс понна экскурсиос?

Наталия Панфилова:

— Висён вӧлмемлэсь азьло экскурсиос ортчыло, пиналъёс но, мӧйыос но дорамы вуыло вал. Ӵем вуылӥзы Ижысь но, ёросъёсысь но. Адямиослэн катанчи сьӧрысь улонэз адӟемзы потэ. Озьы калык театральной улонэ зыме. Ми тодматӥськом театрлэн историеныз, ветлӥськом цехъёстӥ: дӥсь вурон цехе, постижёрской цехе (татын парикъёс вуро), реквизиторское, костюмерное. Дӥсьёсты, парикъёсты ваньзылэн мертамзы потэ, пиналъёс юр-яр каро. Жаляса верано, али театръёсын ужрадъёс ортчытъяны уг яра. Тросэз жингыръяло, дорамы куриськыса, но нокинэ лэземмы уг лу на.

— Вань-а асьме калык пӧлын «на артиста» ветлон сям? Кин али тужгес но дано-тодмо?

Андрей Ураськин:

— Кыӵе ке артистэз юри учкыны ветло, малы ке шуоно ваньзы пӧртэм сямен шудо, котькудӥз актёр аспӧртэмлыко. Нимаз нокинэ висъяме уг поты, мукетъёсызлэн кӧтсы ӝож медам лу.

Удмурт театре ялан ветлӥсьёс вань-а? Нош кинэ театрын ӵемгес адӟылэмды потэ?

Андрей Ураськин:

— Трос спектакльёсы ветлӥсьёс вань. Кин ке одӥг спектаклез 4-5 пол учкылэ. Но мынам учкисьёсты висъяме уг поты. Котькуд куномылы шумпотӥсько — кыдёкысь гуртысь-а со, Ижысь-а, Москваысь-а… Конечно, театре ӵемгес мед ветлысал удмурт интеллигенция.

УД