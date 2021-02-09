Юлтошезлы юрттӥз
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Йыр ке йыр, пыд ке пыд шуыса малпазы но сяська вузан лавкае пыризы 3 пиос. 2 часын уйин огезлы одно ик кулэ луиз сяська керттэт басьтыны.
Кӧня ке улыса, полицие жингыртӥз вуз карись. Ивортӥз: огез пияш бырйиз 15 розаен букет, сое бинялтыны куриз. Сяська керттэтсэ кутыса, егит мурт лавкаысь потӥз. Розаос понна уксё тырыны мылкыдзэс веразы эшъёсыз. Озьы ке но касса вӧзын сылонъязы таосызлэн но коньдонзы «быриз». Бӧрысь эшшо огез пияш эшсэ утчаны гылӟиз. Собере 3-тӥез но, машинае пуксьыса, лобатӥз.
Мар кароз нылмурт 3 пиослы пумит? Вуз карись полициез ӧтиз. Югдурез утисьёслы юрттӥзы лавкаысь видеокамераос. Нырысь кырмизы сяська басьтӥсьлэсь юлтошъёссэ. Собере шараязы ни роза лушкасез но. Со 20 аресъем пияш. Сяська ворасьлы пумит уголовной уж ӝутэмын.
Розаосын керттэт 2 сюрс манет сылэ вылэм. Пияш сяська лушканы малпаз, эшезлы юрттыса. Уго юлтошез дусыменыз керетӥз, соослы тупаны юрттон вылысь пияш таӵе план малпаз.
Табере вань кыл кутон усёз 20 аресъем юрттӥсьлы. Роза лушкамез понна Уголовной кодекс солы 4 ар пытсэт сьӧрын шутэтскон сӥзе. Юлтошлы юрттон вайиз сюлмаськон гинэ.
ШӦКЫЧ УРОМ
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