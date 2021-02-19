Эн ышы, вордскем гуртэ!

Кияса библиотека ёросысь шаерчиослэсь выль книгазэс поттӥз. «Не исчезай, моя деревня…» книгаен тодматскыны лыктӥзы соос, кин люказ бырем гуртъёс сярысь туспуктэмъёсты, тодэ ваёнъёсты, исторической справкаосты, документъёсты.

Книгалэн вылбамыз

Ортчем 90 ар ӵоже Кияса ёросын быризы ог 55 пичи гуртъёс, починкаос. Будэтыны кулэ: та дыр ӵоже одӥгез но удмурт гурт ӧз ышы — 7-ез ик улэпесь. Тросгес быризы ӟуч гуртъёс, огез — бигер починка. Библиотекаысь шаертодонъя отделэн кивалтӥсь Назиля Куштанаева верамъя, выль книгае пыризы Медвежье, Старо-Зайчиково, Тимеево гуртъёс сярысь материалъёс. Малы? Та бырем гуртъёсысь калык ачиз вазиськиз книга поттон пумысен. Уж азьланьтэмын луоз, тыршом вань бырем гуртъёс сярысь материал люканы, оскытӥз билиотекарь Н. Куштанаева.

— Милям Медвежье гуртмы пичи ӧй вал, — вера татын вордскем, будэм Галина Шадрина, — гуртамы 3 лавка вылэм, бӧрысь сельсовет кылдӥз, 3 колхоз, 7 классъем школа. Ми данъяськиськом Александр Макаров писателен, Анатолий Сутягин композиторен. Со сярысь нимысьтыз вераны луоно: А. Сутягин — ӟуч адями, гожъяз удмурт кырӟанъёс, кивалтӥз Пичи Пургаысь «Юж-Пурга» калык коллективен. (Нош куке кылдӥз «Яжбахтинский» совхоз, школамес 3 тракторен кыскыса, Первомайск посёлоке нуизы).

Школаез нуизы, гуртэз «Путь к коммунизму» колхозэн огазеязы, вуз карон-эмъян юрт но тӧлӟиз — со ик луиз гуртлэн быронэз. 70 юртъёс бервылын кускозь турын будэ, писпу, куак басьтӥз. 1990-тӥ аръёсысен гуртоос арлы быдэ сямен люкаськыло куке но бадӟым, шулдыр Медвежье гуртсы бервылэ. Туэ 25 ар луысал ни нырысь пумиськон радъям дырысен. Кенешизы вал нош ик люкренак люкаськыны, но коронавирус пыдзэ пуктӥз.

Николай Красильников но Алефтина Шадрина тодазы вайизы Старо-Зайчиково ышем-бырем гуртсы сярысь. Татын 23-25 юрт вылэм. 1930-тӥ аръёсы артысь Уддяди гуртысь ог 10 семьяос Старо-Зайчиковое выжиллям: музъем ваньмызлы тырмем. Шур сьӧрын — удмурт семьяос, тупалан — ӟучъёс. Вылэм клубзы, магазинзы, нош школае ветлӥллям 4 иськеме — Уддядие (Карамас-Пельга). Вань ӟуч нылпиос удмурт кылэз дышетӥзы, али но ваньзы тодо-валало асьме кылмес. Удмуртъёс та гуртэз Купча нимазы, ма, ӟучъёс но ӵемысь озьы шуылӥзы. Купчаос но радъялляло пумиськонъёс, уг вунэто вордскем интыоссэс.

Тимеево гурт узыр В. Новокшенов вузчилэн гуртэз вылэм. Покров черксэс Киясае нуизы, татын 1942-тӥ арозь ёрос больница вал, бӧрысь со выжиз ёрос центре. Спирт дасян пичияк заводзы вылэм, сое Сарапулэ валэн нуиллям. 1960-тӥ аръёсы татысь детдом ворсаськем бере (ужаз 1942-тӥ арысен) бушам юртъёсын пионер лагерь усьтӥськиз. Огаз гурезь бамалын, пужымъёс улын, али но бызе ошмес, излэсь юнматэм борддоръёс но сыло, вань на лыстэм пужымез (лиственница), гыркйыса лэсьтэм дырды. Ошмесысь ву та дырдыетӥ мынэ вылэм спиртзаводэ. Жаль, Тимеево гуртын дачникъёс гинэ уло на, син куспын ышиз историен герӟаськем гурт.

Куное лыктэмъёс кема гинэ вераськыса пукизы, учкизы Александр Сажинлэсь бырем гуртъёс сярысь видеороликсэ.

— Гуртъёсмы медаз вунэ вал, котькуд гурт бервылэ стела-указатель пуктоно, — шуо историкъёс-архивистъёс, — одно юрттом, та уж медаз вуны. 55 бырем гуртъёсмы пӧлысь улӟизы Михайловск но Пушин Мыс, но со дыре ик либыр-лябыресь Сутягино, Мало-Киясово, Кумырса, Шихостанка…

Геннадий ПАРФЁНОВ. Кияса ёрос