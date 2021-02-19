Эгырӟиз 12 трактор

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2021 15:52

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15-тӥ феврале 4 часын ӵукна «Июльское» учхозысь гаражын тылпу гомӟиз. 12 трактор номырлы ярантэм сутскиз. Нокин ӧз сӧсырмы.

Тылпуэз кысӥзы 34 адями, 14 техника. Но ваньбурез утьыны ӧз пӧр­мы ни. Тылпу кысӥсьёс малпамъя, «горд атас» электропроводка бордысь пуромиз. Ижысь гурт удысъя академиын али ыштонъёссэс лыдъяло: Июльское черкогуртын академилэн огез базаез интыяськемын. Хозяйствоын выль техника басьтытэк уз луы — ӝуам тракторъёссы пудо сиён нуллыны кутӥсько вал. Али гидъёсы маин сиён пыртаны ёрмо. Хозяйствоен кивалтӥсь Геннадий Краснов верамъя, частникъёс юртто. Югдурысь потон амал быдэс ёросэн утчало.

Елена Сараматова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2021 15:52
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