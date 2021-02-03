«Шӧкычен» ӧй герӟаськылы

Школа бере дышетскыны пыри Ижысь гурт удысъя институтэ, зоотехник луи. Ноку ӧй малпалля, журналистикае вуо шуыса. Но улон ячиз сюрес возьматэ вылэм.

Г. Романов планёркаын

Ува ёросэ валтӥсь зоотехнике направление сётӥзы вал. Но обкоме лыктӥ, отын шуизы: мынод «Советской Удмуртия» газетэ консультант-специалист луыса.

Соку «Советской Удмуртия» но «Удмуртская правда» огазеямын вал. Редактор одӥг, материалъёс одӥг кадесь, но удмуртаз удмурт кылын, ӟучаз — ӟучен. Газетысь отделэн кивалтӥсьёслэн уждунзы 88 манет вал, мыным 100 манет юнматӥзы. Нош мар ужай? Куддыр ӝыны толэзь тэк пукылӥ. Одӥг-ог журналистъёс вазиськыло вал, гурт удыс сярысь гожтыкузы, визь-кенеш курыса.

1967-тӥ арын «Советской Удмуртия» нимаз газет луыса потыны кутскиз ни! Туж тодӥсько на нырысетӥ командировкае потамме. Алнаш ёросын, пе, кукуруза арам луэ — мынэ ай ветлэ, эскере. Потӥм Валентина Бахина журналистэн. Соку командировкае одӥг нуналлы гинэ ноку уг лэзё вал — кӧлыса ветлӥмы. Ми интыяським Герман Ходырев доры, со ёрос газетын ужа вал. Семьяяз бадӟым куноосты сямен пумитазы. Сюдэмзы-сектамзы бере Герман Алексеевичлэн кузпалыз юа: тӥледлы ӵошеннадылы валиськоно-а? Мон соку егит на вал, мупыр вияй. Туж чаляк верай: нимаз! Озьы ӧжыт гинэ мурт кышномурт борды монэ ӧз выдтэ.

Редакциын дырлэсь ортчемзэ ик валаны уг луы вал. Командировкаос пумен ӵемгес поталляй ни. Янгышъёстэк но ӧз луылы. Одӥг пол куризы: «Шӧкыч» баме гурт удысъя лэчыт материал гожтоно вал. Кема малпаськытэк, гожтӥ Вотка но Шаркан ёросъёсын тулыс бусы ужъёслы техниказэс ляб дасямзы сярысь. «Шӧкычлы» тупамонгес карон вылысь амал шедьтӥ: та ёросъёсысь валтӥсь инженеръёс ужъёссы сярысь уйвӧтын верасько. Кӧня ке улыса, одӥгез инженер редакцие жингыртэ но шуэ: мон Сочиын вал, соин ик бускель инженерен вераськыны нокыӵе луонлыке ӧй вал — малы пӧяськиськод? Та бӧрсьы аслым ачим шуи: «Шӧкычен» ноку уг герӟаськылы ни.

Газетлэн кужымез азьло туж бадӟым вал. «Шӧкыче» сюрем предъёсты ужысьтызы но куяло вал. Котькуд критической материалъя эскеронъёс мынылӥзы. Газетэз басьтӥсьёслэн лыдзы ог 30 сюрсозь ӝутскылӥз, журналистъёс туж гажамон адямиос вал. Одӥг пол редакторлэн кабинетаз таӵе вераськонэз кылӥ: Красногорск райкомлэн нырысетӥ секретарез жингыртэ валтӥсь редакторлы Василий Михайловлы: милям, пе, материалдэс берыктыны удмурт ужасьмы ӧвӧл. Василий Михайлович пумитаз зол-зол куараен вазиз ук: материалмес, коньдон тырыса, берыктэ но, кутэм ужрадъёсты сярысь редакцие ивортэ. Телефон трубказэ шлач! понӥз. Солэн сыӵе йырыз кур луиз: шат быдэс райкомын удмурт ужасьсы ӧвӧл.

Оглом ужам стаже 54 ар луиз, пенсие потыса но, редакциын 22 ар ужай на.

Геннадий Романов