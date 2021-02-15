Шорт миськон йылол. Лэсьтэмын Эгра ёросысь Среднее Шадбегово гуртын

Туспуктӥз Вероника Фёдорова

Азьвыл вакытэ нылкышноос толбыт черсылӥзы. Черсон бырем бере шортъёссы маке мында люкаськылӥзы. Табере сое миськоно. Шорт миськонлэн дырыз — Вӧйдыр арня котырынгес. Ужез ӝогомытон понна котькуд коркан шорт миськон веме карылӥзы. Азьвыл нуналаз шортсэс, ваньзэ бадӟым чугунъёсын пень вуын пӧзьтыса, гурын кӧлтылӥллям. Ӵукна шортсэс, дӧдьые тырыса, гырлыё валэн, пе, шур дуре нуылӥзы. Нылъёс но кышноос кырӟаса, серекъяса шур дуре васькылӥзы. Мӧйыэзгес кышномурт куриськыса люкмесэ ӧжытак пӧзьтэм вина кисьтылэм.

Ужазы ӝамдэлы вис карыса, пичияк юылӥзы но, вуэн но пазяськылӥзы, кырӟазы-эктӥзы но, пе. Куд-ог гуртъёсын шорт миськон кырӟанзы но вылэм. Тужгес но шулдыр ортче, пе, вал та сям-йылол сояз семьяын, кудаз выль кензы вань. Шур дурын ужан дыръязы выль кенэз кызьы ке но серекъяны, пе, шедьтоно вал. Кылсярысь, кинлэн ке шортэз тугаськиз ке, соку ик шуо ни вылэм: выль кенлэн сьӧлыкез понна сюсетка тугам.

Миськем шортсэс дӧдьыен ик доразы вайылӥзы. Кузё кышно вемечиоссэ котьку сямен ик утялтылӥз. Собере кырӟаса, эктыса ӝытсэс ортчытъязы.

Куд-ог гуртъёсын, шорт миськонэз котькуд коркан ортчытыса, гуртысь вань кышноос шорт туй юмшан карылӥллям. Кышноос коркась корка юмшаса ветлылӥзы, сьӧразы черсон кубооссэс куто вылэм.

Дасямын Л. Христолюбовалэн «Калык сямъёсты чакласа» книгаезъя