Шонер пукод – таза луод!

Удмуртиысь «Медики-волонтёры» огазеяськонлэн «Адиоз, сколиоз» проектэз Россиысь егитъёсын ужась агентстволэсь грантсэ утӥз.

Студентъёс 68 номеро школаысь пиналъёсты учко

Туспуктэм басьтэмын «Волонтёры-медики» огазеяськонлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Ижысь медициная кун академиысь 5-тӥ курсын дышетскись алнаш нылаш Лидия Угланова вераз:

— Волонтёръёсын школаосы вуылӥськом, пиналъёс пӧлын пӧртэм темаосъя — сюлэм, сэр, син висёнъёсты алон сярысь — вераськиськом. Огпол сыӵе пумиськон дыръя огез дышетӥсь юан сётӥз сколиоз сярысь. Ми, конечно, соку валэктӥм, мар висён со, кызьы сое алоно. Но малпаськонэ усим, зэм но, ваньмыз сямен пиналъёс аттестатэн валче та висёнэн школаысь пото шуыса. Со сярысь нимаз пумиськонъёс радъяны кулэ.

Озьы егитъёс проект гожтӥзы но 60 сюрс манет тыр грант утӥзы. Со уксёен сюрлыослэсь макетъёссэс, нылпиос пӧлын люкылыны ручкаос, блокнотъёс басьтӥзы. Мугорез кыдатон культурая, спортъя но егитъёсын ужан политикая министерство юрттэмъя пумиськонъёс сярысь ялонъёс лэземын вал школаосы.

Волонтёръёс проектсыя Ижысь школаосы гинэ потаны чаклазы вал. Но табере ёросъёсы вуылон сярысь но малпасько ни, транспортэн юрттӥськыны дась луэмзэ вераз Тазалыкез утёнъя министерство.

Студентъёс пиналъёслы сколиоз сярысь огшоры кылын верало. Валэкто, малэсь позвоночник кырыжме. Кылсярысь, губырскыса пукемлэсь, ветлэмлэсь, рюкзакез шонертэм нуллэм бордысь. Врачъёс верамъя, сюрлы кырыжа ке, йыре кислород тырмыт уг вуы, нылъёс, сарвыл лыоссы (тазовые кости) кырыжмыса, нылпи вайыны курадӟо но трос мукет.

Волонтёръёс нылпиослы валэкто, кызьы шонер пуконо, кыӵе рюкзак быръёно, кызьы сое нуллоно, кыӵе упражнениос тыбырез юнматыны юртто но мукет. Собере студентъёс пиналъёсты учко, кинлэн сюрлыосыз кырыжмемын, дышетӥсьлы верало, врачлы возьматӥськыны дэмлало.

Ӝыны ар ӵоже егитъёс ог 100 школаосы потаны чаклало. Студентъёсты доразы ӧтьыны быгатэ котькуд школа, со понна гожтоно «Волонтёры-медики» группае.

Ангелина Снигирёва