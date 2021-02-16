Шаерамы улӥсьёс 2022-тӥ арын тупатонэз-выльдонэз кулэ карись интыосты, юртъёсты бырйыны быгатозы
Related Articles
Та понна али нимысьтыз онлайн-платформа дасяське. Отчы городъёсысь сяна, ёросъёсысь, гуртъёсысь объектъёс но пыртэмын луозы.
— Кельшымон инты пумысен куара сётыны луоз кун услугаосъя портал пыр яке телефон номеръя, — вераз Лэсьтӥськонъя, ЖКХ-ъя но энергетикая министрлэн воштӥсез Масим Егоров.
Дурбасьтон ортчоз 26-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь. Отчы пыриськыны быгатозы 14 ареслэсь бадӟымъёс.
Та программа «Жильё и городская среда» национальной проект улсын быдэсъяське. Со улсын 4 ар ӵоже 740 азбаръёс но 300 калык интыос выльдӥськизы ни.
Сергей Захаров
Write a comment
No Comments
View comments
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment