Шаерамы улӥсьёс 2022-тӥ арын тупатонэз-выльдонэз кулэ карись интыосты, юртъёсты бырйыны быгатозы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 16 февраля, 2021 16:40
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Генеральской юрт тупатъямез кемалась вите ни
Фото: «Удмурт дуннелэн» архивез

Та понна али нимысьтыз онлайн-платформа дасяське. Отчы городъёсысь сяна, ёросъёсысь, гуртъёсысь объектъёс но пыртэмын луозы.

— Кельшымон инты пумысен куара сётыны луоз кун услугаосъя портал пыр яке телефон номеръя, — вераз Лэсьтӥськонъя, ЖКХ-ъя но энергетикая министрлэн воштӥсез Масим Егоров.

Дурбасьтон ортчоз 26-тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь. Отчы пыриськыны быгатозы 14 ареслэсь бадӟымъёс.

Та программа «Жильё и городская среда» национальной проект улсын быдэсъяське. Со улсын 4 ар ӵоже 740 азбаръёс но 300 калык интыос выльдӥськизы ни.

Сергей Захаров

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 16 февраля, 2021 16:40
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<