Чорыг йырлэсь… суред

Чорыг — нянь ӧвӧл, соин гинэ кӧттэ уд тыры, шуо калыкын. Нош Алнаш шор ёзо школаысь дышетӥсь Нина Колесникова чорыг сиемлэсь золгес яратэ солэсь лыоссэ. Уго соослэсь тунсыко киужъёс пӧрмытыны луэ.

Алнаш шор ёзо школаысь дышетӥсь Н. Колесникова

лылэсь лэсьтэм суредъёсты возьматэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

Нина Викторовна школаын 30 ар пала ужа ни, нылпиосты технологиен дышетэ.

— Азьло аръёсы тросгес вуриським, асьмелэсь этно шӧмо коллекциосмес кылдытӥм. Ужъёсынымы пыриськылӥм пӧртэм конкурсъёсы. Дыр ортче, выльзэ утчам потэ. Интернетысь адӟи чорыг лыослэсь быдэстэм ужъёсты. Малпай: ми но быгатомы, — вера Нина Викторовна.

Лы утчан пумысен нокыӵе шугъяськонъёс ӧй вал. Дышетӥсьлэн котыраз трос тодмоосыз — чорыгасьёс. Нош кӧня чорыг сиё школаын! Столовое вуэм чорыглэсь кузэ но кельтыны сюлмаськизы, лыосты но бичазы, сузязы.

Нина Колесниковалэн нырысетӥ лэсьтэм ужез — карп кулэсь е. Дышетӥсь малпаз: азьло чорыг кулэсь дӥсь но вурылӥзы, е гинэ лэсьтыны быгатом. Та бере лыэн ужаны басьтӥськиз.

— Зарезь чорыглэн сюрлыэз туж чебер, нош самой паймымон но чебер лыос — чорыглэн йыраз. Со понна йырез кема пӧзьтоно, сузяно, куасьтоно. Соку гинэ киуж борды кутскыны луэ, — ватса дышетӥсь.

Лылэсь панно

Туспуктӥз Максим Егоров

Паймымон суредъёс лэсьтыны сяна, чорыг лы мынӥз дӥсь чеберъяны но. Алнаш школаын ужа модая «Радуга» театр. Татын «Чёрный жемчуг» коллекция малпазы. Сьӧд дӥсь вылын пужыос лэсьтэмын чорыг лыослэсь, кускерттонъёс — чорыг куослэсь. Жаляса верано, кылем тулыс коронавирусэн йырин конкурсэ пыриськизы онлайн амалэн гинэ. Озьы ке но жюриез паймытыны быгатӥзы: таӵе ужъёссы нокинлэн но ӧй вал ни.

Алнаш школаын модая театрзы 20 арлэсь кема ужа ни. Туала дыре но нылъёс киужлэсь уг палэнско, туж тросэз кружоке ветло, асьсэды дизайнерлэн удысаз эскерыны выро, шуэ педагог. Нош Нина Колесникова кадь дышетӥсьёс выль мылкыд сёто.

Елена Скворцова