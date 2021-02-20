Читаын удмуртэн кылбураз

Мынам выны Юрий Аркадьевич Перминов вордскиз 1963-тӥ арын 21-тӥ тулыспалэ Пичи Пурга ёросысь Кечейыл (Верхнее Кечёво) гуртын.

Суредаз Пичи Пурга ёросысь Алганча-Игра гуртысь П. Баранов.



Шор Кечолысь школаын дышетскыкуз ик, Юрий кылбуръёс гожъялляз. 10 классэз йылпумъяса, ужаз Кечёвоын строительёслэн бригадаязы. 1981-тӥ арын сое армие басьтӥзы, пограничникын служить кариз Чита улосысь Приаргунскын. Армия бере Читае кылиз, службазэ азьланьтӥз. Отпуске бертылыкуз, тодматскиз Кияса ёросысь Уддядиысь Елена Балтаеваен. 1986-тӥ арын соос семья кылдытӥзы, Читае валче кошкизы.

1990-тӥ арын семьяеныз бертӥзы вордӥськем гуртамы, Юрий ужаны пыриз чугун сюрес вылэ. Нош 1995-тӥ арын семьязы улыны выжиз Киясае. Татын выны пӧртэм удысъёсын тыршиз. Туж яратӥз кышнозэ, пизэ но нылзэ, котьку сюлмаськиз анай-атаез, сузэръёсыз сярысь. Туж шумпотӥз, куке пиезлэн нылъёсыз вордӥськизы.

Трос кылбуръёсыз гожтэмын, Читаын улыкуз. Кылбуръёсаз шӧдӥське вордӥськем шаерзэ яратон, дор палъёсызлэсь мӧзмон. Озьы ик чуръёсыз сӥземын гурт улонлы, инкуазьлы, нылпиосызлы, кузпалэзлы. 2019-тӥ арын со туж шумпотыса пыриськиз Пичи Пурга ёрос библиотекаын ортчем «Пурга слэме».

2019-тӥ арын 6-тӥ октябре яратоно вынмылэн сюлэмыз дугдӥз. Солэсь кылбуръёссэ лыдӟиськом но —

со милемын ӵош кадь, ми вӧзын, милям сюлэмъёсамы улэ. Али но пӧртэм тетрадь-

ёсысь азьвыл гожтэм кылбуръёссэ шедьтэ, огазе радъяса, милемыз соосын тодматэ вынмылэн кузпалыз, милям яратоно кенмы Елена Демьяновна.

Валентина БАУШЕВА. Пичи Пурга ёросысь Кечейыл гурт

Тулыс Тулыс тырше Уен но нуналэн. Дыртэ уже — Ужъёс нош туж уно. Тулыс нунал вакчи, Соин ик вуоно Ваньзэ: Куашкатоно трос лымыез, Оштолэзе — пумитано Сьӧд куакаез но шырчикез. Нош нюлэскысь Писпуосыз Шобыртоно вож дӥськутэн. Май толэзе — Садэз но возь вылэз Сяськаосын чеберъяно. Юнме уг шу, вылды, калык: Тулыс нунал Быдэс арез, пе, сюдымон Ужез лэсьтэ. * * * Ӵук шунды ӝужаку, Синкыли кадь лысву усьыку, Италмас сяськаос возь вылын сайкаку, Мон шедьтӥ аслэсьтым шудбурме. Мон шедьтӥ аслэсьтым яратон сяськаме Тулыслэн нырысяз толэзяз. Италмас сяськалэсь но чебер вал соку, Со шунтӥз мынэсьтым сюлэмме. Но тӧлӟиз ӵуж сяська, Лек сильтӧл куашкатӥз лысвуэз, Тюрагай берлозэ кадь кырӟаз, Оло нош, со бӧрдӥз кырӟаса, Шапыкен сӥзьыл зор усьыку. Яратско мон тонэ, сӥзьыл уй, Тон утид мынэсьтым шудбурме. Выль нунал кутскыку, Тон кузьмад на мыным выль сяська… * * * Яратӥсько мон вордӥськем шаерелэсь Нюлэсъёссэ, возь вылъёссэ но калыксэ. Кызьы тылобурдо тулыс дыртэ асьме пала, Утча ас вордӥськем карзэ но эшъёссэ, Озьы ик, дыр, сюлмы но, мӧзмыса Анай-атай юртлэсь, пичи дырысь эшъёсылэсь, Удмурт кыллэсь, кырӟанъёслэсь, доре дыртэ. Кытчы гинэ ӧй вуылы ачим! Кунгож утён ужез уд ӵошат номырин. Байкал зарезь сьӧрысь Аргунь шурез Ӵошатылӥ Тӧдьы Камен. Бен, сабырлы ик асьмелэн пиос — Отын но гажало удмуртъёсты. «Вож улмо сад шаер» ке но шуо, Асьме палъёс отын нырысь радын. Удмурт шаер Россимылэн шораз, Оло нош, сюлэмыз мугорызлэн. Мон оскисько: котьку ик луомы ӵошен. Ӵошен ке асьмеос, Сэзь, мылкыдо но кужмоесь луиськомы. Пичи гуртъёс бен малы быризы? Пересь нэнэй весь мӧзмылӥз ас гуртэзлэсь. Пичи гинэ вылэм со — мушкасьын Песятае отын ужам, оскем солы калык. Туж яратэ вылэм со муш вордон ужез. Бен колхозэ но, муш семья сямен, Вань гуртоос пыриськиллям ӵошен. Кызьы мушъёс ваньзы ӵошен Муш анайзы сьӧры дырто, Озьы, вылды, гурт калыкез песятае Ас котыраз возиз. Война вакыт, секыт аръёс дыръя Вань калыкез со люконтэм герӟаз — Али ке но гуртоосы песятайме Ӟеч кылъёсын весь тодазы ваё. Нош мон ни вордӥськи мукет гуртын, Лялин гуртэз ӧз кылды адӟыны мыным. Выжыкылын кадь чебересь со интыос Ӟапартыло, Винапукон нюкъёс вискын. Пичи гинэ со гурт вылэм азьвыл. Мон тодӥсько улмо садэз но колодча бервылъёсыз. Ӟапартыло нюк выжыысь ошмес вулэсь Номыр ӧй вал, дыр, ческытэз. Турнан вакыт, секыт аръёс дыръя Кужым сётӥз юзмыт ошмес вуэз… Пичи гуртъёс бен малы быризы? Бен, Иж шурлэсь, Кырыкмаслэсь Тӧдьы Кам шур но кужмоя, вылды. Пичи шуръёс куасьмо бере, пумен Бадӟым шурлэн но кужымез быре. Озьы малпаськыса, пичи гуртлэсь, Кытын ӧй вордскы ни ачим, мон мӧзмисько: Пичи гуртъёс бен малы-о быро? * * * Огезлы кулэ та улонын Кӧттырон но Курыт аракы… Нуналэз воштэ уй, Толэзен ар ортче — Улонэз но Озьы ик кошке. Нош берло малпалод — Быгатӥд на ке тон, Ӧд ке ышты на Ас малпандэ… Воштыны быгатод шат Соку Аслэсьтыд Туж «капчи» улондэ?