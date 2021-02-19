«Ческыт» стикеръёс

Шумпотымон, нылпиос удмурт кылэз азинтон понна мае ке выльзэ кылдыто ке. Тани «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестивальлы сӥзьыса, Кузебай Герд нимо гимназиысь нылпиос «Телеграмлы» пельнянь-стикеръёс кылдытӥзы.

Нылпиосын лэсьтэм стикеръёс



— Та стикеръёсты ми 2 арня ӵоже лэсьтӥмы, — вераз Кузебай Герд нимо гимназиысь 8-тӥ классын дышетскись Никита Моромов. — Муспотон суредъёсты «Телеграмын» (та мессенджерын али трос адями пуке) гожъяськыку ог-огедлы келяны луэ. Татчы стикеръёсты поттыны каньыл вал. Малпаськомы, азьланяз соос «ВКонтактеын» но луозы.

Никита сяна, стикеръёсты лэсьтӥзы гимназиысь мукет дышетскисьёс но: Максимилиан Аляшев, Илья Матвеев, Наталья Чебуркова, Ульяна Петрова, Антонина Харламова, Карина Исаева, Анна Филимонцева.

— «Пельняньлэн калыккуспо нуналэзлы» пиналъёслэн стикер лэсьтэмзы потӥз, — вераз гимназиысь дышетӥсь, дизайнер Марина Степанова. — Асьсэос люкаськизы но мыным вазиськизы, юрттэт курыса. Мон соосты дышетӥ графической программаосын суредаськыны.

Тужгес но кема малпамы пельняньлэсь туссэ. Трос эскизъёс лэсьтыса, бырйимы одӥгзэ. Котькуд стикерез серем, туала но удмурт шӧмо карыны выримы. Туж умой луысал, мукет удмурт праздникъёслы но таӵе стикеръёс лэсьтыны пӧрмысал ке, кылсярысь, Герберлы.

— Тунсыко стикеръёс пӧрмиллям, — вераз Кузебай Герд нимо гимназиысь информатикая но ОБЖ-я дышетӥсь Владимир Вахрушев. — «Телеграмын» мон кадь ик ӵем пукись муртъёслы со стикеръёс аспӧртэмлыко йӧто. Потэ на вал, соос, мукет стикеръёс сямен, мед вырысалзы, кырӟасалзы.

Нылпиос стикеръёсты лэсьтӥзы Удмурт школьникъёслэн проектъёссыя офислэн «Медиалаборатория этнокультурного образования» ӵектосэз улсын.

Кристина Чернова