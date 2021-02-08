Ческыт вакыт
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«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын 8-тӥ-13-тӥ феврале Ижкарысь куд-ог кафеосын ортчоз «Пельменное меню» акция. Куноосты утялтозы вирен, лососен но сырен, тофуэн но мятаен, ӵӧжен но фунчозаен пӧрам пельнянен. Со сяна, арня ӵоже пӧртэм интыосын ортчылозы мастер-классъёс но творческой ӝытъёс.
8-тӥ тулыспал
• «Каравелла» кафе
19 часын — Удмуртиысь калык артисткалэн Надежда Уткиналэн творческой ӝытэз (0+)
9-тӥ тулыспал
• «Горластый Гарри» бар
19 часын — «Удмурт караоке» ӝыт (16+)
10-тӥ тулыспал
• К. Герд нимо Йӧскалык музей
14 часын — пельняньлы сӥзем «Ческыт вакыт» экскурсия (6+)
• «Устинов» рестопаб
19 часын — «Удмурт стендап» ӝыт (18+)
11-тӥ тулыспал
• Туризмъя но киужъёсъя элькун центр
10 часын — удмурт пужыосын тодматскон, басмаез трафаретэн буянъя мастер-класс (6+)
• Суредаськон искусствоосъя музей
17 часын — «Вумурт», «Металлический бык» мастер-классъёс, «Эмноюмно» группалэсь видеоартсэ учкон (6+)
• Пушкинской ульчаысь «Пинта» паб
20 часын — Suomi но bobolenin группаослэн рок ӝытсы (16+)
12-тӥ тулыспал
• «Бобровая долина» этнокомплекс
19 часын — Shoner Paul (Павел Александров) кырӟасен пумиськон (0+)
Ужрадъёсы пыриськон понна регистрация ортчоно фестивальлэн pelmenfest.ru вотэс бамаз, татын ик тодматскыны луоз мукет ужрадъёсын но.
УД
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