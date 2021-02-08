«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын 8-тӥ-13-тӥ феврале Ижкарысь куд-ог кафеосын ортчоз «Пельменное меню» акция. Куноосты утялтозы вирен, лососен но сырен, тофуэн но мятаен, ӵӧжен но фунчозаен пӧрам пельнянен. Со сяна, арня ӵоже пӧртэм интыосын ортчылозы мастер-классъёс но творческой ӝытъёс.

Туспуктӥз Елена Слащёва

8-тӥ тулыспал

• «Каравелла» кафе

19 часын — Удмуртиысь калык артисткалэн Надежда Уткиналэн творческой ӝытэз (0+)

9-тӥ тулыспал

• «Горластый Гарри» бар

19 часын — «Удмурт караоке» ӝыт (16+)

10-тӥ тулыспал

• К. Герд нимо Йӧскалык музей

14 часын — пельняньлы сӥзем «Ческыт вакыт» экскурсия (6+)

• «Устинов» рестопаб

19 часын — «Удмурт стендап» ӝыт (18+)

11-тӥ тулыспал

• Туризмъя но киужъёсъя элькун центр

10 часын — удмурт пужыосын тодматскон, басмаез трафаретэн буянъя мастер-класс (6+)

• Суредаськон искусствоосъя музей

17 часын — «Вумурт», «Металлический бык» мастер-классъёс, «Эмноюмно» группалэсь видеоартсэ учкон (6+)

• Пушкинской ульчаысь «Пинта» паб

20 часын — Suomi но bobolenin группаослэн рок ӝытсы (16+)

12-тӥ тулыспал

• «Бобровая долина» этнокомплекс

19 часын — Shoner Paul (Павел Александров) кырӟасен пумиськон (0+)

Ужрадъёсы пыриськон понна регистрация ортчоно фестивальлэн pelmenfest.ru вотэс бамаз, татын ик тодматскыны луоз мукет ужрадъёсын но.

УД