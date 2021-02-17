Черод быре

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 февраля, 2021 15:17

Related Articles

«Демография» нацпроект чотын Мишкино черкогуртын пуктэмын выль ясли-сад. Отчы 80 пинал ветлоз.

Мишкиноысь нылпи сад
Фото: udmurt.ru

Гуртын 46 интылы 2 садзы вал, но пиналъёс отчы ӧз тэрылэ. Табере 1,5 арессэс тырмытэм вань пичиос выляз яслие ветлыны быгатозы. Али отчы 61 тэшкылиос 3 группае ӵукналы быдэ лыкто. Пумен 4-тӥ группа но люкаськоз, шуэ ёросысь дышетонъя управлениен кивалтӥсь Василий Туров. Солэн верамезъя, кылем арын Шарканын но али Мишкиноын садъёс усьтӥсь-
кем бере ёросын яслие черод быриз. Но пиналъёс пумен вордӥсько, соин ик малпамын на вуоно арын Сосновкаын пичигес сад пуктыны.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 17 февраля, 2021 15:17
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<