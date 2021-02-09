Чагыр маска

Калыкын юнме вераллямтэ: юрт пуктыны малпад ке, нырысь учкы, кин бускелед. Уго соосын артэ вань улондэ ортчытыны кулэ.

Нинаен Онтонлы бускельёсын удалтӥз. Соос туж тупаса улӥзы, бакча межазэс но кенерен ӧз висъялэ. Нош одӥг учыр соослэсь кусыпъёссэс чутырак чигон калэ вуттӥз. Ваньмызлы янгыш луиз… коронавирус.

Нина вуриськись луыса ужа, 1-тӥ сменае вазь ӵукна ик кошке. Онтон но гараже дыртэ — сое отын «КамАЗ»-эз возьма. Понедельнике Онтонэз уже вазьгес лыктыны косӥзы — гаражын, пе, пичияк кенеш ортчоз. Воргорон ӝог дӥсяськиз, чылкыт маскалы кизэ коробкае лэзиз. Тырттэм! Оскытэк эшшо коробка пушкы учкиз: буш.

Кызьы табере уже мыноно? Кытчы та Нина вань маскаосты донгем? Кенеше начальниксы одно ик вуоз, со туж чаклаське, маскатэк ветлӥсьёсты куаретэ, пумит кыл верасьёссэ премитэк кельтэ. Мар кароно?

Онтонлэн йыраз чилектӥз: телевизор пыр маскарчиосты возьматӥзы вал. Таосыз выль «секретэн» ушъяськизы: кызьы нылкышно бюстгальтерлэсь маска ӝог гинэ пӧрмытоно. Воргоронлэн синмыз усиз бакчаысь гозые ошылэм дӥсь шоры. Нина миськем дӥськутсэ бичаны вуттымтэ. Онтон сэрытак потӥз но гозы вылысь чагыр бюстгальтерез ишкалтӥз. Дораз пырыса, уж борды басьтӥськиз: 1 ноны пуйызэ вандыса басьтӥз, калъёсыз но туж интыяз луизы, резинка утчаса ӧз выры ни. Маскаезлэн урдэсъёсаз пась кариз но отчы калъёссэ дэмӟытӥз. Туж ӝог пӧрмытӥз, ульчаысен но, уж дурысен но нокин ӧз вала кадь, маскаез калыклэсь пӧртэм шуыса — ваньмызлэн кадь ик — чагыр.

Нош мар вал ӝытазе! Ужысь бертӥсь Онтонэз Нина ӧс кус­пын пумитаз:

— Мар ай татчы кожиськод? Мын бускель кышно доры. Отчы шуныт кар шедьтэмед, сотона!

— Мар тон, Ниноке? Вӧтад-а, мар-а? — паймиз Онтон.

— Нош Мариналэн лифчикез кытысь асьме доры вуиз? Быдэс сэрттэмын-кесямын, мылкыдыд сыӵе уртчем, лэся, киыныд пертчыны но чиданэд тырмымтэ.

— Нина, со тынад лифчикед ӧй вал-а, мар-а? — долказ Онтон. — Вот история! Ойдо ай бускельёс доры.

Нина марзэ-созэ ӧз вала ке но, картэз сьӧры бускельёсыз доры пыриз. Федяен Марина ӝыт понна кӧтсэс тыро вылэм.

— Вождэс эн вае, бускельёс, кенеш кароно луоз, — лыктэм мугзэ вераз Онтон. — Бакчаысь гозы вылын тӥляд валес котыръёсты ошылэмын вал-а?

— Толон ӝыт ошылӥ, ӵукна бичаса ӧй вуы, — шуэ бускель кышно.

— Иське, чагыр лифчик но тынад вал-а? — эшшо юа Онтон.

— Мынам, малы-о сокем выжыятӥськод? — гордэктӥз Марина.

— Ма, мон ачим янгыш, кышнолэн кожаса, доре пыртӥ но уже мыныны маска пӧрмытӥ, — посӥське Онтон.

Табере гинэ Нина валаз но гор серекъяны ӧдъяз:

— Э, сюлмы-кӧты, вуриськисьлэн корказ эшшо вуриськись кылдэм, ява!!!

Ӝытбыт Нина Онтонэзлы маска вурыса пукиз: тӧдьызэ но, сьӧдзэ но, чагырзэ но.

ЯДӤПИ ОРИНА.

Шаркан черкогурт