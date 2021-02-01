Устоез визьнодась

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 февраля, 2021 16:46

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Ёросысь визьнодасьёс «Арлэн дышетӥсез — 2020» конкурсэ пыриськизы.

Вожвылъяськизы дышетӥсьёс но визьнодасьёс
Фото: Эгра ёрос администрацилэн пресс-службаез

Отчы пыриськизы нылпи садын ужасьёс. 12 мурт быгатонлыкъёссэ возьматӥз: мастер-класс ортчытӥзы, ужан амалъёсынызы тодматыса, презентация возьматӥзы, эссе гожтӥзы, асьсэ сярысь веразы. Нимысьтыз номинациосын пусъемын: Чур школаысь дышетӥсь-логопед Е. Мартынова, Тылоысь, Якшур-Бӧдьяысь 1 номеро но Люкшудьяысь нылпи садъёсысь воспитательёс Л. Байкузина, С. Пономарёва но Л. Акманова, Якшур-Бӧдья гимназиысь крезьгурлы дышетӥсь А. Хохрякова, нош вормись луиз Якшур-Бӧдьяысь 4 номеро нылпи садысь воспитатель О. Колупаева.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 1 февраля, 2021 16:46
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