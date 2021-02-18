Урок ӧвӧл, репетиция!

Ижысь 11 школаосын удмурт кылэз дышето факультативын яке кружокын. Ӵемысь та амал пумысен споръяськонъёс кылдыло. Солэн пайдаез ӧвӧл шуисьёс туж трос. Эскерон вылысь вуылӥм Ижысь 97-тӥ школае. Татын начальной классъёсысь 563 пинал удмурт кылэз арняяз 1 пол дышетэ.

Ижысь 97-тӥ школаысь покчиос удмурт кылэз

мыло-кыдо дышето

Туспуктӥз Максим Егоров

22 классын — удмурт кыл

Шоркарын 97-тӥ школа «Гармония» комплекс шуыса тодмо. Солэн липет улаз 2005-тӥ арысен кылдытэмын пӧртэм калык культураосъя центр, пиналъёс дышето ӟуч, удмурт но бигер кылъёсты.

Со дырысен школаын арлы быдэ национальной класс люкаллязы. Кылсярысь, удмурт кылэз но предметэз сямен дышетӥзы. 2014-тӥ арын выль сямен ужаны малпазы. Гожтӥзы «Возвращение к истокам» проект. Соя начальной школаысь ваньмыз сямен пиналъёс, крезьгуръя но бигер классъёсты вератэк, удмурт кылэз дышето. Нырысь та проектэ пыриськизы 1-тӥ классэ лыктэм пиналъёс, вуоно араз — эшшо. Табере удмурт кылъя занятиос мыно 22 классын. Кузебай Герд нимо йӧскалык гимназиез лыдэ басьтоно ӧвӧл ке, городысь мукет нокыӵе школаын тамында пиналъёс удмурт кылэз уг дышето. Пусъёно созэ но: урок пуктэмын огъя расписаниын, отчы ветлыны кулэ ваньмыз. Ма, кыскыса нокинэ уг нуо: нылпиос удмурт кылэз дышетыны шумпотыса лыкто.

3-тӥ арзэ удмурт кылъя урокъёсты нуэ Марина Девятова. «Ы-ы» ваземезъя валай: пурга ныл.

— Мон ачим Брангуртысь. Та школа монэ ачиз шедь­тӥз. 4-тӥ курсын дышетскисько вал. Удмурт филологияя факультетамы деканмылы вазиськиллям, дышетӥсь утчаса. Озьы татчы вуи, монэ соку ик ку­тӥ­зы, — шуэ Марина Юрьевна.

Дышетӥсь верамъя, 1-тӥ классэ лыктӥсь пиналлэн мумы-бубыезлы верало: татын удмурт кылэз дышето. Куддыръя пумитъяськись анай-атайёс но луо, нош пиналзы удмурт кылъя урокысь шумпотыса вуэ, кельше шуыса ушъяське, соку мумы-бубыоссы но небӟытско, пе.

Флешка но 1 учебник

Марина Юрьевнаен ӵош вамыштӥм 3-тӥ класслэн уроказ. Дышетӥсьлэн бордаз — флешка но «Ӟеч-а, бур-а, удмурт кыл!» учебник гинэ.

— Мынам вань урокъёсы ортчо, кабинетысь кабинетэ ветлыса. Котькуд классын вань экран, компьютер. Флешкаям презентациос дасямын, пуктӥсько но, ужаськом. Кыр­ӟанъ­ёс но мультфильмъёс кулэ луо ке, ӝогак Интернетэ по­тӥсь­ком, — валэктэ Марина Юрьевна.

Урок ӟучо-удмурто радъяське. Пиналъёс валало удмурт кылъёсты, нош кенешон ӟуч кылын мынэ.

Кылем урокын пиналъёс писпу нимъёсты ды­ше­тӥл­лям. Таиз занятие сӥ­зе­мын будосъёслы. Будослэсь нимзэ шараяны луоз, пичи кроссвордэз лэсьтыса гинэ — сое дышетӥсь доска вылэ суредаз. Юанъёс туж капчиесь.

— «Мама» кыл удмурт сямен кызьы луоз? — юа ды­ше­тӥсь.

— Анай, — тодо вань нылпиос.

— «Белый» кылэз удмуртэ берыктэ, — 2-тӥ юан сётэ Марина Юрьевна.

— Тӧдьы, — ваньзэсты азьпалтэ 1-тӥ парта сьӧрын пукись Тимофей.

Тазьы шудыса, шараяськиз «йӧны» кыл. Экран вылэ будослэн тусыз потӥз. Солы сӥзем веросэз Марина Юрьевна учебникысь лыдӟиз. Котькуд удмурт предложениез лыдӟемез бере пуштроссэ ӟуч кылын вераз.

Пиналъёс урокын гожъяськыса но вуизы, выль кылъёсын но тодматскизы. Нокин но мӧз­мыса уг пукы, ас дуннеязы усемъёс но, ӵашетӥсьёс но ӧвӧл.

— Кылем урокын асьмеос диктант гожъямы. 18 кыл гож­тӥм. Мон со понна оценка уг пуктӥськы, но ужамдэс баллъёсын дунъясько. Тодэмды потэ-а баллъёстэс? — юа дышетӥсь.

— Конечно! — шумпото нылпиос.

Тросэзлэн пиналъёслэн 6, 8, 10 баллъёссы.

— Нош Тимофейлэн 17 балл, — шарая Марина Юрьевна.

— Класс! — паймо пиналъёс.

«Папае шуиз: удмурт»

Уроке лыктэм мурт апайлэсь но фотографлэсь пиналъёс чик уг возьдасько. Соин мон но урок пумын кыл кури. 21-тӥ феврале Анай кыллэн калыккуспо нуналыз пусйиське шуыса верай, юай:

— Вань-а тӥ пӧлын удмуртъёс?

4 мурт кизэ ӝутӥз.

— Бигеръёс татын-а?

Таосыз но 4 кузя вылӥллям.

— Нош поръёс вань-а?

1 пияш кизэ ӝутӥз. Кылемез чисто ӟучъёс, пе.

Тани янгышъёстэк гожъяськись Тимофей но ассэ удмурт шуиз.

— Атае быдэс удмурт, анае быдэс ӟуч. Мон удмурт, папае озьы шуиз, — валэктэ Тимофей. — Но дорамы удмурт кылын ум вераськиське. Папае но удмурт уг вераськы. Ми Галя песянае доры Глазов пала Солдырь гуртэ бертаськом. Мон удмурт сямен троссэ валасько, но вераськыны уг бы­га­тӥсь­кы на, — вера Тимофей.

Пияш, пе, удмуртэз сяна, китай кылэз но дышетэ. Со сяна, школаын вань на ӟуч но англи кылъя урокъёс.

Урок туж чаляк йылпумъяськиз. Занятие ортчиз кыӵе ке сценкалэн репетициез выллем. Ма, юнме озьы ӧй малпа: школаын дышетскыкуз, Марина

Девятова Брангуртысь культурая юртэ, театр кружоке ветлэмын.

— Ольга Николаевна Туктарева дорын дышетскеме али но туж юрттэ. Кылем арын 2 пиналэз дасяй республикаын ортчись «Мусо шаерме данъяса» конкурсэ. Кылбур вераса, 1-тӥ но 3-тӥ инты басьтӥм. Туэ 3 пиналэз дасясько. Нылпиос вожмасько таӵе конкурсэ мыныны, — шуэ Марина Девятова.

Зэм, арняяз 1 час дышетыса, нылпи удмурт кылын вераськыны уг дышы. Иське, утчано амалъёс удмурт кылэз выжтыны 5-тӥ классэ но азьланяз дышетыны.

Нош «Гармония» школаын дасясько азьло аръёсы люкам опытсэс тодазы вайыны. Выль дышетскон аре удмурт класс усьтыны медо.

Елена Скворцова