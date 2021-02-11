Урмем эмеспи
Related Articles
Куректон ӧсэтӥ пыре ке, яратон укноетӥ пегӟе, шуиллям калыкын. Дэри ёросысь 40 аресъем Вовалэн (нимыз воштэмын) семьяяз яратонлэн тылыз кысӥз, кышноеныз кусыпъёсыз йӧӟектӥзы.
Картэныз керетэмзы бере нылкышно пиналъёсыныз ӵош вордскем палъёсаз — Эгра каргуртэ — бертӥз. Сайкиськыса Вова семьязэ утчано кариськиз, Эграла шонтӥз. 6 часын ӵукна кышноезлэсь машиназэ со синйылтӥз Эгралась 86 аресъем песянайзылэн ӟезьы азьысьтыз. Арлыдо кышномурт валаса но ӧз вуы, кызьы урмем эмеспи, пуртэн кышкатыса, дораз пыриз, ӧсэз ӵогаз, телефонзэ талаз. Озьы песянай заложнике шедиз. Йыртэмась валэктӥз: кышномурт коркась потыны быгатоз, солэн, Вовалэн, кышноез лыктӥз ке.
Удмуртиысь Следствиея управленилэн ивортэмезъя, воргорон кылем арын суд улэ шедьылӥз ни кышнозэ виёнэн кышкатыса воземез понна. Кышномурт валаз, таӵе улон ӟече уз вутты шуыса, соин картэныз кӧня ке пол люкиськыны выриз. Но пиосмурт озьы ик ӵаш поттэ, кизэ вуттэ, эрик уг сёты. Соин кышномурт нылпиосыныз валче анай-атаезлэн бурд улаз пегӟиз, нош машиназэ песянаезлэн ӟезьыез азе кельтӥз. Малпаназ ик ӧй вал, югдур таӵе кӧшкемыт берытскоз шуыса.
Урмем эмеспи мӧйы кышномуртэ 5 час ӵоже кышкатыса возиз. 11 часын гинэ полицейскойёс Воваез коркась поттыны быгатӥзы.
Следователь куремъя пуртэн кышкатъяськись воргорон изоляторын пуке. Нош песянайлэсь тазалыксэ эскеро эмъясьёс — урмем эмеспиен сэрен кышномурт больницае шедиз.
Адямиез пуртэн кышкатыса эриклэсь люкем понна Уголовной кодексысь 127-тӥ статьялэн 2-тӥ пунктэз 5 ар пытсэт сьӧрын шутэтскон сӥзе.
Елена Скворцова
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment