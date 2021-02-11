Уже, театре, куное — удмурт дэремен

Лякиё муресазь (кабачи — нагрудник), куэм дэрем, уксётӥрлык — вашкала улонлэн тодметъёсыз ӧвӧл, соос туалалэсь но туала луыны быгато! Тае возьматӥз Калык творчествоя элькун коркалэн «Этника: перезагрузка» лабораториез. Проект ӵоже дасям коллекциосын тодматэ «Модная этника» выставка.

Шарканысь киужъёсъя юртысь кибашлыослэн Л. Кутергиналэн но Н. Перевозчиковалэн коллекцизы

Туспуктӥз Мария Антонова

Выставка радъямын Калык творчествоя элькун коркалэн адӟытон залаз (Удмуртской ульча, 284 номеро юрт). Со усьтӥськиз 2-тӥ тулыспалэ модаез адӟытонэн. Элькунысьтымы калык киужъёсъя центръёсысь кибашлыослэн дӥсьёсынызы куноос азьын вамышъязы модая «Квилт» театрысь (Ижысь экономикая но технологияя колледж бордын ужа) но «Чипчирган» ансамбльысь (Удмурт кун университет) егитъёс.

Удмуртиысь калык киужъёсъя центръёслэн, юртъёслэн валтӥсь ужпумзы — калык искусствоез улӟытон но утён. Нош «Этника: перезагрузка» проектын шаерысьтымы киужъёсъя 21 юртъёсысь кибашлыос вашкала искусствоез туала модаен эшъяськытӥзы. Кылем арын гужемысен сӥзьылозь кибашлыос тодон-валанзэс будэтӥзы, модаен тодматскизы. Дизайнер, стилист Олег Ажгихин стилез кылдытонлы сӥзем лекция лыдӟиз, УдГУ-ысь аспирант, дизайнер Анна Сергеева басмаез инкуазь материалъёсын буянъя мастер-класс радъяз, Эграысь дизайнер Надежда Касаткина басмаез набойка амалэн чеберъяны дышетӥз. Проект ӵоже экспертъёс кибашлыослэсь эскизъёссэс эскерылӥзы, ӵектонъёс сётъязы. Озьы «перезагрузка» дыръя костюмъёсын 35 комплекс но 12 аксессуар куэмын-вуремын вал. Со сяна, 3 коллаборация (валче уж) кылдытэмын. Пичи Пургалась Вуж Мӧнья гуртысь кибашлыос Анна Сергееваен ужазы, Эграысь киужъёсъя центрысь ужасьёс — ёросысьтызы Зура черкогуртысь Ольга Агафонова дизайнерен, нош Ува ёросысь бызараос (узей-тукляос) коллекцизэс кылдытӥзы Москваысь студенткаен Аделя Мордалимоваен валче. Та ужъёсын тодматскыны луэ проектлэн «ВКонтакте» вотэс бамаз.

Таин кибашлыос ӧз буйгалэ, проект бӧрсьы но коллекциоссэс узырмытӥзы на. Озьы «Модная этника» адӟытонэ вуэм куноосты пӧртэм шукырес дӥсен — дэремъёсын, саестэмъёсын, жилетъёсын, пальтоосын, сумкаосын, костюмъёсын — паймытыны быгатӥзы. Тросэз костюмъёс — зэмос удмурт «прет-а-порте» (модельерен вурем дӥсь), дӥся но мын коть уже, коть театре, коть куное…

Президентлэн грантъёсызъя фонд юрттэмен, проектэз быдэстӥзы Калык творчествоя элькун коркась ужасьёс Ольга Пислегова кивалтэм улсын. Бордазы итӥськизы УдГУ-ысь Искусствоосъя но дизайнъя институтысь дышетӥсьёс но. Соослэсь ужзэс вылӥ дунъязы культура удысысь дано муртъёс. Удмуртиысь культурая азьвыл министр Анетта Сидорова пусйиз: та проект пичи залэ уг тэры, сое Ижкарлэн центраз возьматоно, ваньзы мед адӟозы, макем устоесь шаерысьтымы кибашлыос.

Анастасия ШУМИЛОВА