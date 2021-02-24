Удыс быръё дэмен
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Библиотекарьёс бадӟым классъёсын дышетскисьёслы уж бырйыны юртто — ёросын радъяське профориентацилы сӥзем толэзь.
«Удыс бырйиськом дэмен!» пумиськон ортчиз Пониноын, со тунсыко но пайдаё пӧрмиз. Глазов ёрос библиотекаысь специалистъёс егитъёслы пыр-поч мадизы, кытын туала вакытэ дышетскыны луэ агрономлы яке зоотехниклы, дышетӥсьлы яке эмъясьлы. Ма, со сяна но профессиос туж трос! Егитъёс мыло-кыдо пыриськизы пӧртэм мастер-классъёсы, шудонъёсы, сак кылзӥзы шаерысьтымы вузъёс сярысь ивортонъёсты.
УД
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